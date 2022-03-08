北京冬残奥会第4日赛况：刘梦涛为中国代表团摘得第8金

残奥冬季两项

在率先展开的女子中距离 - 坐姿比赛中，美国选手肯德尔·格雷奇和奥克萨娜·马斯特斯包揽了金牌和银牌，德国选手威克获得铜牌。中国4名选手单怡霖、雨鑫、王诗瑀和褚贝贝排在4-7位。

残奥冬季两项男子中距离-坐姿比赛中，00后选手刘梦涛以30分37秒7的成绩为中国队再夺一枚金牌，冲过终点时，刘梦涛和队友高喊“中国队必胜”。德国选手马丁·弗莱格和乌克兰选手塔拉斯·拉德分别获得银牌和铜牌。此前，刘梦涛已经在短距离比赛中夺得一枚铜牌。

对于今天的表现，刘梦涛觉得很满意，虽然射击中出现过脱靶，但他表示影响不大，“如果脱靶罚圈，我还能靠滑行赢回来，所以我没敢想太多，就一直在滑。”

刘梦涛还透露自己在比赛前夜收到很多家人和朋友的鼓励，“他们给我加油，我越看越紧张，感觉他们对我期望还是很高的吧。”

在女子中距离 - 站姿比赛中，三位乌克兰选手，布伊、科诺诺娃和利亚申科包揽了领奖台，中国选手郭雨洁排名第4。

男子中距离 - 站姿的比赛在随后展开，加拿大选手阿伦兹以33:25.5的成绩夺得金牌，乌克兰选手格里戈里·沃夫琴斯基获得铜牌，哈萨克斯坦选手亚历山大·格尔利茨摘得铜牌。中国选手吴君宝和吴高群排名第4和第5，错失了奖牌。

在残奥冬季两项女子中距离-视障比赛中 ，中国选手王跃以42分50秒3的成绩收获铜牌。德国选手莱奥妮·玛丽亚·瓦尔特以40分56秒2夺金，乌克兰选手奥克萨娜·希什科娃摘铜，成绩为40分59秒9。另外一名中国选手杨倩茹排名第5。

今天最后一场残奥冬季两项的比赛是男子中距离-视障的比赛。乌克兰选手包揽了前5名，维塔利·卢基扬年科、阿纳托利·科瓦列夫斯基和德米特罗·苏亚尔科分别获得金、银、铜牌。中国选手余爽和党鹤松分列第6和第8位。

轮椅冰壶

3月8日上午进行了三场轮椅冰壶循环赛第9轮的比赛，瑞士队7-9不敌拉脱维亚，英国10-5战胜了爱沙尼亚，韩国队9-4战胜了加拿大队。