北京冬残奥会第3日赛况：中国包揽残奥单板男子障碍追逐UL级金银铜

残奥单板滑雪

北京冬残奥会单板滑雪男子障碍追逐-UL级决赛在张家口赛区云顶滑雪公园进行，中国选手纪立家、王鹏耀、朱永钢包揽了金银铜牌。另一位参加大决赛的中国选手张义琦排名第四。在该项目的半决赛中，4名中国选手包揽了大决赛全部4个资格，为中国代表团锁定了该项目的所有奖牌。

在女子障碍追逐 - LL2级决赛中，法国选手塞茜尔·埃尔南德斯、加拿大选手莉萨·德容和美国选手布伦娜·赫卡比分别获得金牌、银牌和铜牌。

在男子障碍追逐-UL1级决赛中，加拿大选手泰勒·特纳获得冠军，美国选手迈克·舒尔茨获得亚军，中国选手武中伟排名第三，获得铜牌。

今天残奥单板滑雪最后一项比赛是男子障碍追逐-UL2级决赛，芬兰选手马蒂·苏尔-哈马里、美国选手加勒特·杰罗斯和澳大利亚选手本·图德普获得了这个项目的前三名，并登上领奖台。

残奥越野滑雪

在残奥越野滑雪男子长距离20公里（传统技术）-站姿比赛中，蔡佳云以54分27秒7的成绩摘得银牌，这也是中国队在这个项目的历史最好成绩。另一位中国名将邱铭洋获得铜牌。日本选手川除大辉获得第一名。

在残奥越野滑雪男子长距离（传统技术）-视障比赛中，加拿大选手布赖恩·麦基弗以55分36秒7的成绩夺金，美国选手杰克·阿迪科夫摘银，瑞典选手塞巴斯蒂安·莫丁获得铜牌。中国选手许贺的成绩排名第5。

随后展开的是女子长距离（传统技术）-站姿比赛，加拿大选手纳塔莉·威尔基以48分04秒8的成绩夺金，美国选手悉妮·彼得森摘银，加拿大选手布里塔妮·赫达克获得铜牌。中国选手赵志清排名第4，遗憾错失奖牌。另一位中国选手黄邦娟排名第7。

在残奥越野滑雪女子长距离（传统技术）-视障比赛中，乌克兰选手奥克萨娜·希什科娃摘金，德国选手林·卡茨迈尔和莱奥妮·玛丽亚·瓦尔特分别获得银牌和铜牌。中国选手王跃最终成绩排名第4。

高山滑雪

原定8日举行的残奥高山滑雪全能男子女子所有分项比赛，因天气原因提前举行。在女子全能-视障比赛中，中国选手朱大庆以2分04秒25的成绩获得银牌，这是朱大庆在本届冬残奥会上获得的个人第3枚奖牌。

在上午进行的女子超级大回转比赛中，朱大庆以1分16秒65的成绩暂列小组第1。下午的女子回转比赛，她以47秒60的成绩排在小组第4。综合两项成绩，朱大庆排名第2，获得银牌。

斯洛伐克选手亨列塔·法尔卡索娃以2分03秒39获得金牌，英国选手门娜·菲茨帕特里克摘铜。

在女子全能-站姿组的比赛中，中国选手张梦秋以1分58秒02排名第二，获得了亚军。在上午的超级大回转比赛中，张梦秋以1分13秒77排名第1。在下午的回转比赛，她根据排名最后出场，并获得了银牌。

瑞典选手奥尔舍获得金牌，加拿大 选手阿兰娜·拉姆齐获得铜牌。

随后展开的是女子全能-坐姿的比赛，中国选手刘思彤以2分15秒84的总成绩获得季军。德国选手福斯特获得金牌，日本选手村冈桃佳获得银牌。

在上午的超级大回转比赛中，刘思彤以1分23秒21的成绩排名第2，仅落后于榜首日本选手村冈桃佳。在回转比赛，刘思彤倒数第二个出场，并滑出了2分15秒84的总成绩，落后于之前出场的德国选手福斯特。村冈桃佳最后出场，并以2分12秒14的总成绩摘银。

在男子全能 - 视障比赛中，意大利选手贾科莫·贝尔塔尼奥利以1分49秒80的总成绩获得冠军。奥地利选手约翰内斯·艾格纳和英国选手尼尔·辛普森分别获得银牌和铜牌。

随后展开的是男子全能 - 站姿的比赛，法国选手阿蒂尔·博谢收获金牌，芬兰选手桑特里·基韦里夺得银牌，新西兰选手亚当·哈尔摘铜。

今天最后一项残奥高山滑雪的比赛是男子全能 - 坐姿赛，挪威选手耶斯佩尔·彼得森获得了金牌，荷兰选手杰伦·坎普斯勒尔和尼尔斯·德兰亨分别获得银牌和铜牌。中国选手梁子路最终排名第4，无缘奖牌。

轮椅冰壶

在上午进行的轮椅冰壶循环赛第6轮的比赛中，美国队4-7不敌加拿大，拉脱维亚5-6不敌爱沙尼亚，英国队15-1大胜瑞士。

下午进行的循环赛第7轮比赛中，中国队9-4战胜了韩国队。前5局，双方战成4-4平。第6局，中国队拿到了后手机会，并抓住韩国队出现失误的机会拿5分，中国队9-4领先。而韩国队没有选择继续，提前两局认输放弃比赛。这样，中国队取得开赛后的两连胜。

在另外两场比赛中，爱沙尼亚队8-3战胜挪威队，拉脱维亚9-7战胜了瑞典队。