北京冬残奥会第2日赛况：中国军团再添4金1银3铜

残奥高山滑雪

残奥会高山滑雪女子超级大回转-视障比赛中，朱大庆以1分19秒30的成绩夺得了铜牌。这是她在本届冬残奥会上获得的第二枚奖牌，在昨天进行的高山滑雪滑降女子视障组比赛中，朱大庆收获了一枚银牌，也是中国代表团在本届冬残奥会上的首枚奖牌。

斯洛伐克选手亚历山德拉·雷克索娃以1分17秒01获得金牌，英国选手门娜·菲茨帕特里克摘得银牌。

随后，在冬残奥会高山滑雪女子超级大回转-站姿比赛中，中国选手张梦秋以1分13秒54的成绩斩获金牌。这是中国代表团在本届冬残奥会高山滑雪项目中的首枚金牌，实现了*中国在冬残奥会高山滑雪项目上金牌“零的突破”。*在前日的比赛中，她已经为中国代表团贡献了一枚银牌。

玛丽·博歇1:14.97获得银牌，阿兰娜·拉姆齐1:16.84获得铜牌，另一位中国选手郭佳欣获得第12名。

接下来展开的是残奥高山滑雪女子超级大回转-坐姿的比赛，中国运动员张雯静以1分24秒31的成绩获得铜牌。日本选手村冈桃佳以1分23秒73的成绩夺金，德国运动员安娜-莱娜·福斯特获得了银牌。

在男子超级大回转-视障比赛中，英国选手尼尔·辛普森夺得金牌，意大利选手贾科莫·贝尔塔尼奥利和奥地利选手约翰内斯·艾格纳分获银牌和铜牌。

在随后进行的男子超级大回转-站姿比赛中，中国选手梁景怡以1分09秒11的成绩夺金，这是中国体育代表团在今天夺得的第四枚金牌，也是本届冬残奥会上获得的第6金。奥地利运动员马库斯·萨尔歇尔以1分09秒35的成绩获得银牌，加拿大选手亚历克西斯·吉蒙德以1分10秒02摘铜。

今天最后一项高山滑雪的比赛是男子超级大回转-坐姿比赛，挪威选手耶斯佩尔·彼得森以1分09秒69的成绩夺金，新西兰科赖·彼得斯摘银，日本选手森井大辉收获了铜牌。

中国选手郑鹏在比赛中

残奥越野滑雪

在残奥越野滑雪男子长距离-坐姿比赛中，中国选手郑鹏、毛忠武包揽了冠亚军，另一位中国选手杜天获得第4名，此外，加拿大选手科林·卡梅龙获得了铜牌。四年前，郑鹏在2018年平昌冬残奥会越野滑雪男子-坐姿15公里比赛中获得第4名，这次他实现了突破，圆了金牌梦。

比赛全程18公里，郑鹏排在第11位出发。比赛开始后，郑鹏便和队友一起保持在第一集团。最终，他以43分09秒2的成绩率先冲过终点。这是中国运动员在残奥越野滑雪项目的首枚金牌。

收获金牌之后，郑鹏表示，“挺高兴，挺激动的。今天把训练的水平也发挥出来了，虽然有点小失误，但也发挥得挺好。”他同时也表示这个金牌弥补了上次在平昌第四名与奖牌擦肩而过的遗憾。对于今天成绩，郑鹏觉得这是集体共同努力的结果，“我们这个集体的氛围比较好，大家相互对比和研究，相信我们中国的越野滑雪运动员与世界高水平越来越接近了。”

“特别开心和激动，这枚银牌是对自己运动生涯的肯定。”收获银牌的毛忠武在介绍自己的心情时说，“我们在备战中有很多感人和励志的故事。简单地说，我们在过程中付出了非常多，难以想象的多，但今天看来一切都是值得的。我相信中国残疾人的冰雪运动会越来越好。”

尽管未能取得奖牌，但获得第4名的杜天也表示自己赛出了水平，“恭喜我们中国队拿到前两名，希望下场比赛再接再厉，取得更好的成绩。从备战冬奥会开始，国家队教练组和背后的团队都付出了最大的努力，这些年我们一直在准备本届冬奥会，也是希望取得好成绩。”

残奥越野滑雪女子长距离-坐姿的比赛随后展开，中国队继续上演精彩的发挥。杨洪琼以43分06秒7的成绩夺得金牌，美国选手奥克萨娜·马斯特斯落后32秒1，夺得银牌，另一位中国选手李盼盼夺得铜牌。

轮椅冰壶

在轮椅冰壶循环赛第3轮比赛中，卫冕冠军中国队以1-5不敌瑞典队，遗憾遭遇两连败。

在前四局的比赛中，瑞典队创造了2-0领先的优势。第五局和第六局，瑞典队再得3分，将比分扩大为5-0。中国队仅在第七局追回一分，但由于差距过大，中国队在第八局选择放弃了比赛，最终以1-5败下阵来。

在循环赛第三轮的另一场比赛中，捷克队9-3战胜了斯洛伐克。

残奥单板滑雪

当天还进行了残奥单板滑雪的多项资格赛。在女子障碍追逐 - LL2级资格赛中，李甜甜、耿焱红、胡年佳和王心雨四名中国选手晋级。

在男子障碍追逐 - UL级次级资格赛中，朱永钢、杨健、王鹏耀、纪立家、江紫豪和张义琦6名中国运动员晋级下一轮。

在男子障碍追逐 - UL1级次级资格赛中，武中伟、刘依扬、刘开阳三名中国选手晋级下轮淘汰赛。

在男子障碍追逐 - UL2级次级资格赛中，两名中国选手刘奇和刘更亮晋级。