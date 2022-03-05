北京冬残奥会首日赛况：刘子旭为中国摘得首金 

残奥高山滑雪

残奥高山滑雪女子滑降-视障的比赛于上午10点在国家高山滑雪中心率先打响，斯洛伐克选手亨列塔·法尔卡索娃用时1分19秒50率先完成比赛，中国选手朱大庆以1:21.75，落后2.25秒排名第二，这是中国代表团在北京冬残奥会上获得的首枚奖牌。英国选手米莉·奈特以1分23秒20的成绩收获了铜牌。

自中国代表团在2002年首次参加冬残奥会开始，仅在2018年平昌冬残奥会上收获了一枚轮椅冰壶的金牌，这也是中国冬残奥代表团此前唯一的奖牌入账。

随后进行的是女子滑降-站姿的比赛，中国选手张梦秋最后一位出发，最终以1分21秒85的成绩为中国队再添一枚银牌。这是中国冬残奥代表团获得的第三枚奖牌，创造了单届冬残奥会中国代表团的奖牌数新高。加拿大选手莫莉·杰普森以0.1秒的优势夺得金牌，瑞典选手埃芭·奥尔舍获得铜牌。

在女子滑降-坐姿的比赛中，曾参加过平昌冬残奥会的中国选手刘思彤夺得铜牌。日本选手村冈桃佳夺得金牌，德国选手安娜-莱娜·福斯特获得了银牌。获得铜牌后，刘思彤在接受采访时说，“感觉还挺好的，确实开始享受比赛了。当然还是有一点小忐忑和小期待的，毕竟在家门口，我想展现更好的自己。”

在男子滑降-视障的比赛中，奥地利选手约翰内斯·艾格纳、加拿大选手马克·马尔库和法国人亚森特·德莱普拉斯分别获得金银铜牌。

随后进行的是男子滑降-站姿的比赛，法国选手阿蒂尔·博谢以1分14秒92夺金，奥地利选手马库斯·萨尔歇尔和瑞士选手特奥·格米尔分获银牌和铜牌。中国选手梁景怡排名第4，错失奖牌。

在男子滑降-坐姿的比赛中，新西兰选手科赖·彼得斯以1分16秒73摘得金牌，挪威选手耶斯佩尔·彼得森和日本选手森井大辉分别获得银牌和铜牌。

残奥冬季两项

残奥冬季两项女子短距离-坐姿的比赛于上午10点在国家冬季两项中心举行，中国选手单怡霖以21分06秒03夺得银牌，美国选手奥克萨娜·马斯特斯（20分51秒2）与肯德尔·格雷奇（22分47秒6）分获金牌和铜牌，另三位中国选手王诗瑀、翟雨鑫、褚贝贝分列第4名、第6名和第8名。

在残奥冬季两项男子短距离-坐姿比赛中，中国选手刘子旭在比赛中十发全中，在没有遭受任何处罚的情况下排名第一，并以18分51秒5的成绩夺得金牌。 乌克兰选手塔拉斯·拉德获得银牌，另一位中国选手刘梦涛收获铜牌。刘子旭为中国代表团赢得了本届冬残奥会的首枚金牌，也是中国历史上第二枚冬残奥会金牌。

随后，在残奥冬季两项女子短距离-站姿组的比赛中，中国队有4位选手出战。北京冬残奥会开幕式中国代表团旗手郭雨洁以20分32秒6的成绩摘金，这是中国在冬残奥上获得的首枚女子雪上项目金牌。

中国选手赵志清夺得了铜牌，乌克兰选手柳德米拉·利亚申科获亚军。另外，李慧玲最终排名第9、王若排名第12。

在男子短距离-站姿的比赛中，乌兹别克选手沃夫琴斯基以16分58秒3的成绩获得金牌，德国选手马尔科·迈尔和加拿大选手马克·阿伦兹收获铜牌。

下午14点，女子短距离-视障比赛打响，乌克兰选手奥克萨娜·希什科娃以20分21秒2的成绩获得金牌，德国选手林·卡茨迈尔和莱奥妮·玛丽亚·瓦尔特包揽了银牌和铜牌。中国选手王跃和杨倩茹分别排在第4和第5位，遗憾无缘奖牌。

今天最后一项残奥冬季两项的比赛是男子短距离-视障赛，该项比赛的三枚奖牌被三名乌克兰选手摘得，维塔利·卢基扬年科、亚历山大·卡济克和德米特罗·苏亚尔科分获金、银、铜牌。中国选手余爽排名第4，党鹤松排名第8。

残奥冰球

北京时间下午13点05，残奥冰球小组赛A组美国与加拿大队的比赛在国家体育馆打响，美国和加拿大队的强强较量呈现出一边倒的局面，美国队以5-0完胜对手。

残奥冰球比赛分为三节，每节15分钟。美国队在首节比赛就收获2分，又在第二节的比赛中再下两城。最后一节，美国队凭借德克兰·法默的进球将比分定格在5-0。