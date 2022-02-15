齐广璞、贾宗洋晋级空中技巧男子组决赛

自由式滑雪空中技巧男子组资格赛15日晚在张家口赛区云顶滑雪公园举行，中国选手齐广璞、贾宗洋凭借第一轮的出色表现直接晋级，王心迪、孙佳旭则无缘决赛。

根据比赛规则，资格赛分两轮，首轮排名前六的选手直接晋级决赛，剩余选手参加资格赛第二轮的争夺，然后再取两轮最好成绩排名前六的选手晋级决赛。

“四朝元老”齐广璞在资格赛首轮一跳拿下127.88分的全场最高分，随后出场的老将贾宗洋以125.67分排名第二，同样一跳锁定决赛名额。

22岁的小将孙佳旭在此前的训练中摔伤，带伤作战的他在首轮出现失误的情况下，第二轮拿到了110.86分，虽然最终排名第12无缘晋级，但他对于自己首届冬奥会的表现还是感到满意。

“12日摔倒了，胳膊就抬不起来了。我以为我的奥运就这样结束了，但自己能够坚持到这一步，我对自己还是满意的。” 孙佳旭说。

第二次参加冬奥会的王心迪首轮拿到114.60分，最终在资格赛第二轮排名第8，遗憾无缘决赛。赛后王心迪表示，相比第一次参加冬奥会，这次在家门口的比赛自己更多的享受比赛。

“享受整个为冬奥会努力的过程，而不只是比赛。在打积分赛的过程中，腿部受伤，自己也是从低谷中再一次站起来，最终也是凭借最后一站比赛中获得冠军才拿到了冬奥会的参赛资格，所以整个过程对于我来说，是非常宝贵的。”王心迪说。

谈到队友徐梦桃四届冬奥会终于如愿以偿，王心迪说：“我感觉她真的是用行动在诠释什么叫‘努力不会白费’。”

资格赛中，俄罗斯奥委会队名将马克西姆·布罗夫表现不佳，爆冷遭淘汰。

（选自：新华社）