2月5日冰球综述：加拿大11-1狂扫芬兰豪取两连胜

在中午的比赛中，A组加拿大队迎战芬兰，两队分别是上届平昌冬奥会该项目的银牌和铜牌获得者。比赛开始后，加拿大队率先发难，莎拉·菲利尔在第1分钟就攻破芬兰队大门。10分钟过后，莎拉·纳斯将比分扩大为2-0。

芬兰队在第18分钟发起有效反击，由明娜玛丽·图奥米宁将比分改写为2-1。这个比分一直保持到第1局比赛结束后。

第二局比赛开始呈现出一边倒的态势。加拿大队在第23分钟由莎拉·菲利尔再入一球。随后，上届冬奥会亚军再由莎拉·纳斯、布里安娜·詹纳和劳拉·斯泰西连续进球，将比分扩大为7-1。芬兰队在第二局比赛中显得十分狼狈，难以发起有效进攻。

第三局 ，加拿大队依然保持着犀利攻势，而芬兰队只有疲于防守。但上届亚军还是由杰米·李·拉特雷、莎拉·纳斯、劳拉·斯泰西等队员连续破门。加拿大队在最后阶段开始尽量享受比赛，他们在还剩最后5分钟的时候就已经以11-1控制了比赛，并将这一局面保持到比赛结束。

本届冬奥会开赛以来，加拿大队还没有遇到真正的挑战，他们在首场比赛以12-1大胜瑞士，今天再次收获一场大胜。

今天下午还将进行B组捷克与瑞典、日本与丹麦的小组赛。晚间21点05，A组另外一场比赛美国与ROC的比赛也将展开。

2022年北京冬奥会女子冰球赛制

10支参赛球队分为两组，每组5支球队。

女子冰球所有晋级球队按照世界排名分组：排名最高的5支球队分到A组，另外5支球队分到B组。

A组：美国、加拿大、芬兰、ROC、瑞士

B组：捷克、日本、瑞典、丹麦、中国

A组球队全部能够晋级四分之一决赛，因此小组赛中各队的目标就是为了获得八强赛更好的种子排名。B组方面，小组赛过后排名前三的球队跻身8强。四分之一决赛开始，将采用淘汰赛赛制。