钢架雪车世界杯第2站：男子钢架雪车三人并列冠军创造历史，耿文强夺冠！

2021/22赛季钢架雪车世界杯第2站比赛于11月26日在因斯布鲁克开幕，在率先结束的男子钢架雪车比赛中，中国选手耿文强、英国选手马特·韦斯顿、德国选手克里斯托弗·格罗瑟尔经过两次滑行之后总成绩相同。三人并列夺冠的奇景在钢架雪车历史上是第一次出现。

第1滑以53秒09排在第一的韦斯顿第2滑成绩为52秒95（第四）；格罗瑟尔第1滑53秒16位列第三，第2滑52秒88位列第一；耿文强则第1滑53秒10、第2滑52秒49，均位列第二。但是统计三人的总成绩，同为1分46秒04。

韩国选手郑承基总成绩1分46秒18，创造个人生涯最佳成绩，但是无缘领奖台，位列第4。德国选手阿克塞尔·荣格位列第5，成绩为1分46秒23。

另外两位中国选手闫文港和陈文浩分别以1分46秒49和1分46秒64的成绩位列第8和第12名。

耿文强在2018年平昌冬奥会上创造历史，成为首位参加冬奥会的中国钢架雪车运动员 照片出自： 2018 Getty Images

参加过2018年平昌冬奥会的耿文强是首位参加冬奥会的中国钢架雪车运动员，当时他获得了第13名。除此之外，他还是首位登上世界杯领奖台的中国钢架雪车运动员，在2010年世界杯拉普拉涅（法国）站中获得铜牌。

此番因斯布鲁克夺金，耿文强再次创造历史，不仅生涯首夺世界杯分站赛冠军，更是成为首位夺得钢架雪车世界杯冠军的中国运动员。进一步巩固了他中国钢架雪车第一人的称号。

韦斯顿则成为十四年来首位夺得钢架雪车世界杯分站赛金牌的英国运动员。上一次做到这一点的英国选手是2008年1月的克里斯坦·布罗姆利。

2020、2021年蝉联世锦赛冠军的格罗瑟尔凭借本站赛事的冠军完成了对俄罗斯选手亚历山大·*特列季亚科夫*的反超，登上了本赛季世界杯男子钢架雪车第一的宝座。索契冬奥会冠军特列季亚科夫在本赛季首战（同样在因斯布鲁克举行）比赛中夺得冠军，但是本站比赛仅位列第9。荣格本赛季世界杯排名位列第三。

接下来钢架雪车世界杯将移师德国的阿尔滕贝格，Olympics.com将会持续关注。