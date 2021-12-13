速滑世界杯卡尔加里站：宁忠岩创历史勇夺1000米冠军 

北京时间12月13日凌晨，2021-22赛季速度滑冰世界杯卡尔加里站展开最后一个比赛日的角逐。在男子1000米A组决赛中，中国选手宁忠岩以1分06秒656夺冠，创造个人最好成绩，同时刷新了全国纪录。

决赛共有20名选手参加，分别在10个小组出发。宁忠岩在第5组内道，同组对手为日本选手小岛良太。比赛开始后，宁忠岩展示出良好的竞技状态，第一圈用时16秒57。从第二圈开始，宁忠岩开始加速并完成超越，用时41秒06，小岛良太41秒22。最后一圈，宁忠岩发力冲刺，最终以1分06秒656率先冲过终点，这个成绩排名已出场选手的第一位，随后出场的五组选手也未能超越这一成绩。

最终，宁忠岩1分06秒656夺得冠军，创造了他个人最好成绩。美国选手乔丹·斯托尔兹1分06秒968获得亚军，俄罗斯选手维克多·穆绍塔科夫1分06秒988获得亚军，三名登上领奖台的选手都创造了个人最好成绩。

这是宁忠岩在本赛季世界杯上夺得的第二枚个人赛金牌。本赛季速滑世界杯4站比赛，宁忠岩获得3金2银，先后5次站上领奖台，斩获男子1500米、男子1000米、男子团体追逐赛3个单项冠军

赛后，他在微博上也贴出了自己比赛的精彩瞬间，并表示“以3金2银结束了四站世界杯之旅，我很高兴，感谢大家的支持与鼓励。接下来全力以赴备战北京冬奥会，把最好的自己展现给全国人民！”