通往巴黎2024之路开启！女排奥运资格赛受邀球队名单确定

2022年10月17日，国际排联（FIVB）公布了2024年巴黎奥运会女排奥运资格赛的24支受邀球队名单。

目前女排世界排名1-26位的球队中除法国和俄罗斯之外的24支球队将于2023年9月16日至24日参加2024年巴黎奥运会女排奥运资格赛，争取巴黎奥运会的入场券。届时，将会有6支球队锁定奥运会参赛席位。

2022年10月17日的世界排名显示，蝉联女排世锦赛冠军的塞尔维亚队位居第1，世锦赛铜牌得主意大利队位居第2，东京奥运会和2022年世锦赛亚军得主巴西队排名第三，东京奥运会冠军美国队排名第四，中国女排位列第五。

由于东道主法国队（世界排名第21位）已经获得奥运席位将不会参加奥运会资格赛，俄罗斯队（世界排名第8位）没有奥运资格参赛资格，因此世界排名位列第25位的斯洛文尼亚和第26位的秘鲁搭上了奥运资格赛的末班车。

邀请名单中的各队需要在2022年12月之前向国际排练确认是否参赛。

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中国女排世锦赛闯进八强

中国女排参加了由荷兰和波兰联合主办的2022年女排世锦赛，比赛于2022年9月23日至10月15日举行。

中国队在首轮小组赛中和阿根廷、哥伦比亚、日本、捷克以及巴西队同组，取得了4胜1负（负于巴西）的战绩晋级第二轮小组赛。

第二阶段小组赛四场比赛中，中国队击败波多黎各、东道主荷兰以及比利时队，输给了意大利队，以3胜1负战绩挺进八强。

最终，在和意大利队的四分之一决赛中，中国队1-3失利。

身为2016年里约奥运会冠军的中国女排在经历了2020年东京奥运会的失意之后对球队人员进行了大幅调整。本届世锦赛在主力球员朱婷和张常宁缺阵的情况下能够闯进8强让人看到了这支球队的潜力。

女排球队2024年巴黎奥运会参赛席位获取方式

2023年举行的女排奥运资格赛上将会产生6个2024年巴黎奥运会女排参赛席位，届时24支球队将会分成3组进行循环赛，每个小组排名前二的球队锁定奥运席位。

2024年巴黎奥运会女排比赛共有12支球队参赛，除去奥运资格赛产生的6个席位以及东道主法国队占据的1个东道主席位外，剩余5个奥运席位将通过2024年女排世联赛预赛结束后的世界排名确定。届时获取奥运席位的优先顺序如下：

尚未有任何球队获得奥运席位的大洲旗下排名最高的球队。 世界排名靠前且尚未获得奥运席位的球队。

日本是首个确定将会承办女排奥运资格赛赛事的国家。女排奥运资格赛将于2023年9月16日至24日率先展开；女排奥运资格赛将于2023年9月30日至10月8日进行。分组抽签仪式将于2022年12月19日进行。

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女排奥运资格赛参赛球队名单

*各国家排球协会需要在2022年12月前向国际排联确认其球队是否参加2023年举行的奥运会资格赛赛事。

塞尔维亚 意大利 巴西 美国 中国 日本 土耳其 俄罗斯（无资格参赛） 多米尼加 波兰 比利时 荷兰 德国 加拿大 泰国 保加利亚 波多黎各 捷克 哥伦比亚 墨西哥 法国（已经以东道主身份锁定巴黎奥运会席位，因此将不会参加奥运会资格赛） 阿根廷 韩国 乌克兰 斯洛文尼亚 秘鲁

点击这里查看国际排联于2022年10月17日发布的完整女排世界排名。