通往巴黎2024之路开启！女排奥运资格赛受邀球队名单确定

国际排联公布了将于2023年举行的2024年巴黎奥运会女排奥运资格赛24支受邀球队名单，这份名单根据目前的最新世界排名确定。通往巴黎奥运会女排比赛的第一步已经迈出。

作者: Olympics.com I Created 17 October
排球

2022年10月17日，国际排联（FIVB）公布了2024年巴黎奥运会女排奥运资格赛的24支受邀球队名单。

目前女排世界排名1-26位的球队中除法国和俄罗斯之外的24支球队将于2023年9月16日至24日参加2024年巴黎奥运会女排奥运资格赛，争取巴黎奥运会的入场券。届时，将会有6支球队锁定奥运会参赛席位。

2022年10月17日的世界排名显示，蝉联女排世锦赛冠军的塞尔维亚队位居第1，世锦赛铜牌得主意大利队位居第2，东京奥运会和2022年世锦赛亚军得主巴西队排名第三，东京奥运会冠军美国队排名第四，中国女排位列第五。

由于东道主法国队（世界排名第21位）已经获得奥运席位将不会参加奥运会资格赛，俄罗斯队（世界排名第8位）没有奥运资格参赛资格，因此世界排名位列第25位的斯洛文尼亚和第26位的秘鲁搭上了奥运资格赛的末班车。

邀请名单中的各队需要在2022年12月之前向国际排练确认是否参赛。

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中国女排世锦赛闯进八强

中国女排参加了由荷兰和波兰联合主办的2022年女排世锦赛，比赛于2022年9月23日至10月15日举行。

中国队在首轮小组赛中和阿根廷、哥伦比亚、日本、捷克以及巴西队同组，取得了4胜1负（负于巴西）的战绩晋级第二轮小组赛。

第二阶段小组赛四场比赛中，中国队击败波多黎各、东道主荷兰以及比利时队，输给了意大利队，以3胜1负战绩挺进八强。

最终，在和意大利队的四分之一决赛中，中国队1-3失利。

身为2016年里约奥运会冠军的中国女排在经历了2020年东京奥运会的失意之后对球队人员进行了大幅调整。本届世锦赛在主力球员朱婷张常宁缺阵的情况下能够闯进8强让人看到了这支球队的潜力。

女排球队2024年巴黎奥运会参赛席位获取方式

2023年举行的女排奥运资格赛上将会产生6个2024年巴黎奥运会女排参赛席位，届时24支球队将会分成3组进行循环赛，每个小组排名前二的球队锁定奥运席位。

2024年巴黎奥运会女排比赛共有12支球队参赛，除去奥运资格赛产生的6个席位以及东道主法国队占据的1个东道主席位外，剩余5个奥运席位将通过2024年女排世联赛预赛结束后的世界排名确定。届时获取奥运席位的优先顺序如下：

  1. 尚未有任何球队获得奥运席位的大洲旗下排名最高的球队。
  2. 世界排名靠前且尚未获得奥运席位的球队。

日本是首个确定将会承办女排奥运资格赛赛事的国家。女排奥运资格赛将于2023年9月16日至24日率先展开；女排奥运资格赛将于2023年9月30日至10月8日进行。分组抽签仪式将于2022年12月19日进行。

延伸阅读：通往巴黎2024之路：排球奥运资格体系详解

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女排奥运资格赛参赛球队名单

*各国家排球协会需要在2022年12月前向国际排联确认其球队是否参加2023年举行的奥运会资格赛赛事。

  1. 塞尔维亚
  2. 意大利
  3. 巴西
  4. 美国
  5. 中国
  6. 日本
  7. 土耳其
  8. 俄罗斯（无资格参赛）
  9. 多米尼加
  10. 波兰
  11. 比利时
  12. 荷兰
  13. 德国
  14. 加拿大
  15. 泰国
  16. 保加利亚
  17. 波多黎各
  18. 捷克
  19. 哥伦比亚
  20. 墨西哥
  21. 法国（已经以东道主身份锁定巴黎奥运会席位，因此将不会参加奥运会资格赛）
  22. 阿根廷
  23. 韩国
  24. 乌克兰
  25. 斯洛文尼亚
  26. 秘鲁

点击这里查看国际排联于2022年10月17日发布的完整女排世界排名。

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