冬奥经典对决： 阿丽亚娜·芳塔娜 VS 苏珊娜·舒尔婷

意大利的阿丽亚娜·芳塔娜和荷兰的苏珊娜·舒尔婷都曾在2018年平昌冬奥会上大放异彩。如今，两人将在北京再度交锋。

芳塔娜名下有8枚奖牌—1枚金牌、2枚银牌和5枚铜牌；而舒尔婷目前赢得了2枚奖牌—1枚金牌和1枚铜牌。

在2018年平昌冬奥会上势均力敌

在上届冬奥会上，这两位运动员在1000米比赛中对垒，荷兰人在接力赛中赢得铜牌两天后就将她职业生涯中的第一枚奥运金牌带回了家。当时，这位20岁的选手的表现令人难忘，她击败了加拿大的金·布廷（银牌）和获得铜牌的方塔纳等一众好手。

芳塔娜和舒尔婷一起登上领奖台领奖，而这一场景又在2021年多德雷赫特（NED）世锦赛上重演，舒尔婷赢得了1500米和500米的比赛，而芳塔娜也在400米中获得银牌。

然而，芳塔娜的平昌之旅并并非只带回了1000米的铜牌。她在500米中获得金牌，并在接力赛中获得银牌，在离开韩国时，她手中比舒尔婷多了一枚奖牌。她与阿波罗·安东·奥诺和维克多·安一起，成为登上冬奥领奖台次数最多的运动员，前后跨越了四届奥运会。

毋庸置疑，这样异彩纷呈的竞争将再次在北京上演。

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芳塔娜和舒尔婷一同登上领奖台 照片出自： 2018 Getty Images

回顾2018平昌冬奥会

就在比赛前的那个夏天，在有一天与我的教练安东尼交谈时，我突然哭了起来。我告诉他，"我害怕出场，害怕没有竞争力"。我开始变得比其他女运动员更老了。这是我最大的恐惧：在2014年索契奥运会将三枚奖牌带回家之后，做得更少对我来说是难以接受的。但那天他让我相信，不会是这样的，我必须相信他，相信他的工作计划和我的能力。

阿丽亚娜·芳塔娜在2021年11月接受Olympics.com 采访时说。

那届冬奥会开始阶段并不像我希望的那样，进展并不顺利。因为我在500米比赛中摔倒了。我觉得当时的我对整个冬奥会的氛围感到有点惊慌失措，但幸运的是，如此情况并没有持续太久。随着比赛的深入，我能够稍稍平静下来一些了，逐渐又找回了自己。我知道1000米是我的优势项目，所以1000米比赛那天我觉得真的很顺畅，我想这就是为什么我表现很好的原因。但我当时真没有想过能够赢得金牌。我想当时即使赢得的是一枚银牌或铜牌，我也会非常高兴的。

苏珊娜·舒尔婷在2021年11月接受Olympics.com 采访时说。

竞争会在米兰继续么？

虽然芳塔娜已经31岁了，而舒尔婷只有24岁，但如果他们的竞争一直延续到四年之后，那也没有什么好惊讶的。舒尔婷仍处于一个运动员最好的年纪，而芳塔娜也透露，她也很期待2026年在米兰科蒂纳举行的2026年冬奥会。

“参加2026年米兰-科蒂纳的想法让我感到很有诱惑力。因为都灵是我的第一届冬奥会，而如果再在意大利参加我的最后一届冬奥会的话......我不认为有任何运动员这样做过，或者他们也不一定有机会做这样的事情。她告诉Olympic.com说，"这是我肯定会考虑的事情，我不能否认。

2022年北京冬奥会短道速滑赛程

比赛场馆：首都体育馆

（以下均为北京时间）

2月5日

19:00 - 女子500米 - 预赛

19:38 - 男子1000米 - 预赛

20:23 - 混合团体接力 - 四分之一决赛

20:53 - 混合团体接力 - 半决赛

21:18 - 混合团体接力 - 决赛B

21:26 - 混合团体接力 - 决赛A

2月7日

19:30 - 女子500米 - 四分之一决赛

19:44 - 男子1000米 - 四分之一决赛

20:13 - 女子500米 - 半决赛

20:20 - 男子1000米 - 半决赛

20:41 - 女子500米 - 决赛B

20:46 - 女子500米 - 决赛A

20:52 - 男子1000米 - 决赛B

20:58 - 男子1000米 - 决赛A

2月9日

19:00 - 男子1500米 - 四分之一决赛

19:44 - 女子1000米 - 预赛

20:29 - 男子1500米 - 半决赛

20:45 - 女子3000米接力 - 半决赛

21:13 - 男子1500米 - 决赛B

21:20 - 男子1500米 - 决赛A

2月11日

19:00 - 女子1000米 - 四分之一决赛

19:18 - 男子500米 - 预赛

19:55 - 女子1000米 - 半决赛

20:04 - 男子5000米接力 - 半决赛

20:37 - 女子1000米 - 决赛B

20:43 - 女子1000米 - 决赛A

2月13日

19:00 - 男子500米 - 四分之一决赛

19:27 - 男子500米 - 半决赛

19:35 - 女子3000米接力 - 决赛B

19:44 - 女子3000米接力 - 决赛A

20:09 - 男子500米 - 决赛B

20:14 - 男子500米 - 决赛A

2月16日

19:30 - 女子1500米 - 四分之一决赛

20:15 - 女子1500米 - 半决赛

20:32 - 男子5000米接力 - 决赛B

20:44 - 男子5000米接力 - 决赛A

21:11 - 女子1500米 - 决赛B

21:18 - 女子1500米 - 决赛A