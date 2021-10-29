北京冬奥会雪车和钢架雪车设施在北京测试赛成功举办后收获盛赞

距离北京冬奥会的召开还有不到100天的时间，各方都在积极准备。而近期在北京举行的测试活动也是运动员们第一次有机会近距离观察这些设施。运动员们给出了非常正面的反馈。

在10月27日结束的国际雪车联合会北京2022测试赛后，来自德国的顶级雪橇和雪车动员谈到了将在今年2月份承担比赛场馆任务的国家雪车雪橇中心场馆，并对场馆和设施作出了高度评价。

2018年平昌奥运会钢架雪车银牌得主雅克奎琳·洛林在谈到国家雪车雪橇中心场馆的设施时说：”这带来了纯粹的动力，能激励你在最高水平上竞争。”

她的同胞、传奇雪橇运动员和四届奥运会金牌得主娜塔莉·盖森伯格表达了她体验新赛道的喜悦。"在我的职业生涯中，我可能已经看过所有的赛道。但现在看到一个新的赛道，真是令人激动，"她说。

运动员们在北京的比赛中需要发挥出最佳水平，而德国雪橇主教练雷内·斯皮斯将这一赛道描述为 "具有挑战性的比赛场地，不允许出现任何错误"，他还表示，这一场地 "建筑风格非常突出"。

在此次比赛中获得女子钢架雪车冠军的德国名将蒂娜·赫尔曼在赛后接受中国媒体采访时说：“首先我非常满意延庆这条雪车和雪橇赛道，它能让你滑出很快的速度，滑行于其中很安全、很顺畅。除此之外我要说的是，北京延庆风景秀美，空气清新，居住期间令我心旷神怡。除了令人赞叹的风景，这里的居住条件、配套服务及饮食我都非常适应。生活、比赛在这里，一切尽然有序，我感到非常舒适、充实。”

2022年北京冬奥会将于2022年2月4日星期五至2月20日星期日举行。