谁更强：1992年梦之队vs2008年救赎之队

92年的奥运美国男篮和08年的奥运美国男篮谁更强？这是一个多年来篮球迷们一直争论不休的话题。

1992年巴塞罗那奥运会的美国男篮梦之队和2008年北京奥运会的美国男篮救赎之队如果正面交锋，谁能赢得比赛胜利？

1992年巴塞罗那奥运会上，美国的NBA球星首次组队参加奥运会赛事，那支由迈克尔·乔丹、魔术师·约翰逊、拉里·伯德、查尔斯·巴克利等巨星组成的球队在那届奥运会上以摧枯拉朽之势赢的冠军，由于阵容过于梦幻，因此得到了“梦之队”的美名。

参加2008年北京奥运会的美国男篮被冠以救赎之队的名号是因为美国男篮此前在2004年雅典奥运会上遭遇滑铁卢，未能斩获金牌。因此由科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯、德维恩·韦德以及卡梅隆·安东尼领衔的美国男篮在08年夏天的中国之旅是以救赎、重返奥运最高领奖台为目标，因此得名。

电影纪录片《The Redeem Team》将于10月7日在Netflix上线，面向全世界播出。该纪录片带您重温美国男篮在2008年北京奥运会上重夺冠军的旅程。

《The Redeem Team》由勒布朗·詹姆斯和德维恩·韦德携手制作，是国际奥委会和Netflix合作推出的首部专题纪录片。

梦之队vs救赎之队：球员对比

控卫

梦之队：魔术师约翰逊、约翰·斯托克顿

救赎之队：杰森·基德、克里斯·保罗、德隆·威廉姆斯

得分后卫

梦之队：迈克尔·乔丹、克莱迪·德雷克斯勒

救赎之队：科比·布莱恩特、德维恩·韦德、迈克尔·里德

小前锋

梦之队：斯科蒂·皮蓬、拉里·伯德、克里斯·穆林

救赎之队：卡梅罗·安东尼、泰肖恩·普林斯

大前锋

梦之队：卡尔·马龙、查尔斯·巴克利、克里斯蒂安·莱特纳

救赎之队：勒布朗·詹姆斯、卡洛斯·布泽尔

中锋

梦之队：帕特里克·尤因、大卫·罗宾逊

救赎之队：德怀特·霍华德、克里斯·波什

梦之队vs救赎之队：球员观点

2020年5月，勒布朗·詹姆斯在接受Uninterrrupted采访时表示，如果两支球队能够进行一场比赛的话，“绝对是特别伟大的事，这一点是可以肯定的。”

他补充道：“我不知道谁能赢，但是显然我会选我们队，因为我是球队的一员。但是当一支球队里有那么多优秀球员的时候，你永远不知道会发生什么。谁能控制球权就能赢得比赛胜利。”

“92年梦之队中有很多身体强壮的球员，感觉他们都能够把汽车举起来。你看过ESPN的《世界最强壮男人大赛》吧？巴克利、马龙、尤因、大卫·罗宾逊，这些人身体太强了。”

但是詹姆斯认为2008年的美国队“运动能力很突出”，他补充道：“我们在篮下可能会被蹂躏，但是我觉得毕竟两支球队实力摆在那里呢，比赛中不会投丢太多球。”

同样的问题问到92年梦之队成员时，前辈们认为这样的比赛会是一场针尖对麦芒的较量。

但是魔术师约翰逊在2011年接受采访时坚定的认为他们的梦之队将会赢得比赛的胜利。他表示：“科比他们夺冠过程中场均胜对手22分，我们夺冠时场均净胜对手44分。如果他们想来一场的话，你告诉他们，我们随时奉陪。”

NBC体育名记汤姆·哈伯斯特罗在2020年的播客节目中曾经表达过奥运会赛场上没有任何篮球队强过1992年梦之队的观点。他的看法得到了梦之队成员“上帝的左手”克里斯·穆林的肯定，穆林表示：“对此我没有任何异议。”

梦之队主教练查克·戴利认为：“奥运会赛场上会有越来越多的球队由职业球员组成，但是我不认为人们还能看到一支像梦之队一样的球队，那是一支伟大的球队。”

救赎之队主教练迈克·沙舍夫斯基在接受olympics.com采访时没有对两支球队进行直接的对比，但是他在谈到梦之队时表示：“他们打球的时候，那可是11位名人堂球员啊，他们是最伟大的球队。”

《The Redeem Team》宣传海报

在《The Redeem Team》影片上线前夕，参加过北京奥运会的部分美国男篮球员在谈到这个话题时答案各不相同。

卡梅罗·安东尼认为：“就我个人而言，我认为我们能够赢，我们是有这个实力的。我这么说是因为我们的打法比92年梦之队更贴近如今比赛的打法。我们速度更快，运动能力更强。后卫和当年的后卫也不一样了，我们的投篮更好。”

“梦之队有伟大的球员，他们是一支名人堂球队，这点事毫无疑问的。双方的比赛肯定会非常激烈，凶狠的犯规，可能还会干一架那种。比赛完大家一起出去，喝一杯，开个party，然后第二天接着来，我觉得应该是那种感觉。双方之间的比赛应该是那种永远不会结束的争夺。”

“很开心他们开创了一些东西，他们在国际赛场上将目光吸引到了我们的比赛当中。他们创造了那种文化，对此我们是要脱帽致敬的。他们（参加奥运会时）年龄也大了，我们（参加奥运会时）年龄都在20多岁，他们那会儿已经30多岁了，拉里·伯德甚至都打不动了，但是他们仍然夺冠了。这些都是那支梦之队强大的证明。”

克里斯·保罗同意安东尼的看法，他认为“救赎之队肯定能够击败梦之队。每个人都有自己的看法，但是你得想想我说的话，在我们队里，我们有德隆·威廉姆斯和韦德这样的球员在替补席。”

但是克里斯·波什的观点和两位队友有些出入，他表示：“梦之队应该会赢，作为一位运动员，我永远不会退缩，但是设想一下，如果两支球队交锋的话我防谁？帕特里克·尤因？卡尔·马龙？巴克利？”

“我觉得我能做的不错，但是这个不错的标准是什么呢？限制他们得分在30分以内？真要说的话，我真不知道谁能击败那支梦之队。那支球队从上到下充斥着天赋，面对那些球员，你真的无能为力。但是我们可能还有机会找到方法，因为我们还年轻。”

韦德对于两支球队谁能赢的问题没有答案，他表示：“真不知道谁能赢，梦之队是我们从小到大的偶像，所以说我们能击败他们是很难的一件事。但是我们确实也是一支很强的球队。如果两支球队真的打一场，唯一能够确定的就是我们之间的比赛将会是非常伟大的一场比赛，我们有一拼。”

“2008年的美国男篮也很强，唯一的问题就是两支球队谁更强。但是我们两队都是伟大的球队。我们是看着当年梦之队的球员长大的，他们是我们想要模仿的目标。所以对于梦之队我心存感激，同时也庆幸自己能够成为救赎之队的一员。”

拉里·伯德在2012年辞去印第安纳步行者队总裁职务后也给出了自己的答案：“他们应该会赢，因为我已经20年没打球了，我们当年那批球员都老了。”