本周末冬季运动赛事前瞻：多个项目迎来收官之战

2022年北京冬奥会结束了，但是本赛季的精彩冰雪赛事尚未完结，世界杯赛事在本周末继续。

冬季两项赛事将在挪威展开，单板滑雪比赛将在瑞士、德国、捷克进行。Olympics.com通过本文为您前瞻部分值得关注的重点赛事。

冬季两项世界杯收官之战

地点：奥斯陆，挪威

日期：3月17-20日

竞赛项目：10公里短距离、12.5公里追逐、15公里集体出发（男子）/ 7.5公里短距离、10公里追逐、12.5公里集体出发（女子）

在本赛季最后一站冬季两项世界杯赛事于挪威开始之前，玛尔特·奥尔斯布·勒伊瑟兰已经握有很大优势，距离生涯首夺世界杯总冠军近在咫尺。

目前31岁的勒伊瑟兰在总成绩（807分）、短距离（364分）、追逐（326分）项目上均位居榜首。2022年北京冬奥会斩获5枚奖牌（包括短距离、追逐和混合接力金牌）之后，这位手握11枚世锦赛金牌的冬季两项巨星能否在自己的辉煌履历上加入上述三个总冠军头衔，我们拭目以待。

男子冬季两项方面，世界杯赛季总冠军人选已经基本确定。昆汀·菲永·马耶上周末在爱沙尼亚的奥泰佩收获集体出发亚军之后已经提前锁定水晶球奖杯。

两天前斩获10公里短距离冠军后，马耶在本周末的集体出发比赛中只需位居前23名之列即可保住总冠军头衔。继北京冬奥会上成为首位单届冬奥会斩获5枚奖牌的法国运动员和冬季两项运动员后，马耶成为第四位斩获世界杯总冠军的法国运动员。

马耶的同胞艾米里·杰奎林目前排名总成绩榜第二位，北京冬奥会斩获两枚奖牌的塞巴斯蒂安·萨缪尔森（瑞典）排在第三位。

单板滑雪世界杯

地点：什平德莱鲁夫姆林，捷克 / 贝希特斯加登，德国 / 韦松纳，瑞士

日期：3月19-20日

竞赛项目：单板障碍追逐、平行回转、坡面障碍技巧、混合团体平行回转

21/22赛季FIS单板滑雪世界杯单板滑雪障碍追逐、平行赛、混合团体平行项目收官战将在本周末打响，男子、女子坡面障碍技巧项目也迎来了倒数第二站赛事。

卫冕世界冠军夏洛克·班克斯上周末在雷特拉尔姆举行的世界杯比赛中赢得单板障碍追逐冠军后锁定了生涯首座水晶球奖杯。冬奥会两枚奖牌获得者米切拉·莫伊奥莉以及2022年北京冬奥会亚军得主克洛伊·特雷斯普切将争夺第二名。

男子组比赛中，竞争更加激烈。马丁·诺尔目前仅以45分优势领先2022年北京冬奥会金牌得主亚历山德罗·海默勒。

平行大回转赛季冠军归属已经确定，两位德国选手斯特凡·鲍麦斯特和拉蒙纳·特蕾莎·霍夫梅斯特分别摘得男子组和女子组水晶球奖杯。但是平行回转和平行项目赛季冠军归属将于3月19日在贝希特斯加登确定。

女子平行回转项目上，2019年世锦赛冠军朱莉·佐格目前以29分优势领先日本选手三木椿。女子单板滑雪赛季总冠军的争夺中，霍夫梅斯特以497分领跑，2022年北京冬奥会亚军达妮埃拉·乌尔宾458分位居第二，佐格440分排在第三。

男子平行回转项目上争夺同样激烈，阿尔韦德·奥内尔4分微弱优势领先2018年平昌冬奥会亚军李相昊。李相昊在男子单板年度总冠军的争夺中占得先手，在赛季还剩一场比赛的情况下以544分领跑。

混合平行赛赛季冠军大概率将由奥地利选手夺得，唯一问题就是，到底是哪对奥地利组合最终登顶。

亚历山大·佩尔/萨宾娜·肖夫曼组合目前200分排名第一，阿尔韦德·奥内尔/尤利娅·杜伊莫维茨190分位居第二，本杰明·卡尔/达妮埃拉·乌尔宾组合155分排在第三位。

男子、女子单板坡面障碍技巧目前还剩两站赛事，本周末在什平德莱鲁夫姆林举行的比赛将会对最终冲击水晶球奖杯的运动员数量产生影响。

女子组的竞争进入白热化，2018年平昌冬奥会亚军劳里·布劳因和2022年北京冬奥会大跳台铜牌得主村濑心树同为160分，并列第一。

男子单板坡面障碍技巧项目上，莱昂·沃肯施佩格以181分稳居第一，2018年平昌冬奥会大跳台冠军塞巴斯蒂安·图唐145分排在第二；尼克·范德费尔登125分位居第三。

高山滑雪世界杯最终站

地点：梅里贝勒，法国

日期：3月19-20日

竞赛项目：回转和大回转

2021/22赛季FIS高山滑雪世界杯还剩最后一站的比赛。本周末男子、女子回转和大回转赛事将在法国梅里贝勒举行。

2022年北京冬奥会大回转金牌得主马尔科·奥德马特在本站赛事之前就已经锁定了男子水晶球奖杯和大回转赛季总冠军。北京冬奥会女子回转冠军佩特拉·弗尔霍娃也已经锁定了该项目世界杯冠军。

男子回转项目赛季冠军将于本周末决出，目前亨里克·克里斯托弗森以371分位居第一，领先挪威队友卢卡斯·布拉滕（323分）。德国选手莱纳斯·施特拉塞尔307位居第三。

女子大回转项目上，2022年北京冬奥会冠军莎拉·赫克托以5分优势力压泰莎·沃尔莉，米凯拉·席弗琳（本赛季斩获个人生涯第四个总冠军）位居第三。