滑行运动世界杯比赛前瞻（德国温特博格站）

随着2022年北京冬奥会的临近，2021-22赛季的雪车、钢架雪车和雪橇世界杯比赛将在本周继续展开。以下是本周赛事前瞻及各项目当前排名。

雪车世界杯第四站

地点：德国温特伯格

时间：12月11日至12日

活动：男子四人，女子双人

上周末，弗雷德里希在阿尔滕堡举行的世界杯男子4人比赛中取得了本赛季的三连胜，他有望在温特博格持续他的连胜势头，再次夺得世界杯冠军。

这位两届冬奥冠军在双人比赛中同样赢得了三次冠军，但本周暂时没有男双比赛，（男双比赛将于12月18日在阿尔滕堡恢复）。

弗雷德里希 照片出自： Viesturs Lacis

他的同胞劳拉·诺尔特在女子双人比赛中赢得了两个赛季的胜利，这样的战绩令人瞠目。虽然她在阿尔滕堡不敌美国选手凯莉·汉弗莱斯，获得亚军，但她仍将目标直指北京冬奥的金牌。

当前世界杯排名（三战过后）

男子4人

弗朗西斯科·弗里德里希（德国）-675分 本杰明·梅尔（奥地利）-586分 约翰内斯·洛克纳（德国）570分

女子双人

劳拉·诺尔特（德国）660分 金·卡里基（德国）-612分 克里斯汀·德·布鲁因（加拿大）-600分

雪橇世界杯第四站

地点：德国阿尔滕堡

时间：12月11日至12日

项目：男单、女单、男双、女双、团体接力赛

结束了为期两周的索契站比赛后，雪橇世界杯将转移到阿尔滕堡。

德国人茱莉亚·塔比茨在12月5日赢得了两场比赛的胜利，这使她在女单、追逐赛及总排名中跃居榜首。

拉脱维亚选手在俄罗斯度过了一个美好的周末，希克斯兄弟赢得了本赛季第二场双人赛的胜利，克里斯特尔斯·阿帕尔约德斯夺得了男单金牌。

意大利选手多米尼克·菲什纳勒赢得了男子追逐赛的第一名。

茱莉亚·塔比茨 照片出自： 2021 Getty Images

当前世界杯排名（三战过后）

男单总排名

约翰内斯·路德维希（德国）-335分 费利克斯·洛克（德国）-266分 罗曼·雷皮洛夫（俄罗斯）-239分

女单总排名

朱莉娅·塔比茨（德国）-324分 安娜·贝雷特（德国）275分 肯迪亚·阿帕约德（拉脱维亚）-245分

双人排名

希克斯兄弟（拉脱维亚）-340分 托尼·埃格特/萨沙·贝内肯（德国）291分 博格达诺夫/普罗霍罗夫（俄罗斯）——261分

团体接力

奥地利-150分 德国-131分 拉脱维亚-130分

钢架雪车世界杯（第四站）

地点：德国温特伯格

时间：12月10日

项目：女子、男子

继12月3日在阿尔滕堡的比赛之后，本周末，2021-22年钢架雪车世界杯的比赛将继续在德国举行。

德国选手阿克塞尔·荣格在男子比赛中赢得了本赛季的首场比赛，但卫冕世界冠军、排名第二的克里斯托弗·格罗瑟仍然在积分榜上占据头名。

蒂娜·赫尔曼 照片出自： 2021 Getty Images

德国队在女子比赛中同样强势，7次世锦赛冠军蒂娜·赫尔曼赢得了本赛季的首胜，但她的总排名仅为第6。荷兰选手金伯利·博斯排在榜首。在赢得了本赛季的前两场比赛胜利后，俄罗斯埃琳娜·尼基蒂娜的排名来到第3位，她的同胞艾琳娜·塔拉里钦科娃则上升到第2。

当前世界杯排名（三站过后）

女单

金伯利·博斯（荷兰）-596分 艾琳娜·塔拉里钦科娃（俄罗斯）-594分 埃琳娜·尼基蒂娜（俄罗斯）-586分

男单