12月首周滑行运动世界杯比赛前瞻

随着2022年北京冬奥会距离我们越来越近，2021/22赛季雪车、钢架雪车、雪橇世界杯的争夺也逐渐深入。

本周，三大滑行运动世界杯赛场有哪些看点？通过本文一起了解一下。

雪车世界杯第2站

地点: 阿尔滕贝格，德国

日期: 12月4-5日

竞赛项目: 男子双人雪车、女子双人雪车、四人雪车

因斯布鲁克站比赛过后，德国选手毫无意外的占据着雪车各单项头名的位置。新赛季德国境内首站世界杯赛事到来之前，弗朗西斯科·弗雷德里希/约翰内斯·洛克纳在男子双人雪车项目上位居第一。

在四人雪车项目上，弗雷德里希领衔的德国队同样占据榜首位置。女子双人雪车项目上，劳拉·诺尔特/基姆·卡利基位居首位。

作为男子雪车界最具统治力的运动员，弗雷德里希在上周末将自己的连胜纪录又延长了6场。本周末，德国队将继续力争各雪车项目的金牌。

目前雪车世界排名

2站比赛结束后的排名（共8站）

双人雪车

弗朗西斯科·弗雷德里希（德国） - 450分 约翰内斯·洛克纳（德国）- 420分 贾斯丁·克利普斯（加拿大）- 392分

四人雪车

弗朗西斯科·弗雷德里希（德国）- 450分 奥斯卡斯·基伯曼尼斯（拉脱维亚）- 394分 约翰内斯·洛克纳（德国）- 378分

女子双人雪车

劳拉·诺尔特（德国）- 450分 基姆·卡利基（德国）- 420分 克里斯蒂娜·代·布鲁因（加拿大）- 400分

雪橇世界杯第3站

地点： 索契，俄罗斯

索契，俄罗斯 日期： 12月4-5日

12月4-5日 竞赛项目：男子单人雪橇、女子单人雪橇、难治双人雪橇、团体接力

雪橇世界杯首站在北京延庆的2022年北京冬奥会滑行运动举办地——国家雪车雪橇中心开幕之后，将连续第二周在索契举办。

经过两站比赛之后，德国名将约翰尼斯·路德维希和同胞安娜·贝雷特分列男子单人雪橇和女子单人雪橇世界杯排名头名。拉脱维亚兄弟安德里斯·希克斯/尤里斯·希克斯排在男子双人雪橇头名。奥地利接力队排名世界第一。

拉脱维亚男子双人雪橇希克斯兄弟组合 照片出自： 2021 Getty Images

冬奥卫冕冠军德国人娜塔莉·盖森伯格新赛季开局状态尚未调整至最佳，上周末仅仅在女子单人雪橇比赛中位列第8。目前为止，女子单人雪橇两站赛事的6枚奖牌被六位不同的选手夺得。

男子双人雪橇项目，世界杯卫冕总冠军托马斯·斯特乌和洛伦茨·科勒（奥地利）将会休战三周，因为斯特乌在索契的一次训练中脚部受伤。

目前世界杯排名

*3站比赛结束后的排名（共9站）

男子单人雪橇

约翰内斯·路德维格（德国）- 200分 菲利克斯·洛赫（德国）- 170分 马克斯·朗根汉（德国）- 130分

女子单人雪橇

安娜·贝雷特（德国）- 160分 马德莱娜·埃格勒 (奥地利) - 146分 茱莉娅·陶比茨（德国）- 124分

男子双人雪橇

安德里斯·希克斯/尤里斯·希克斯（拉脱维亚）- 170分 托尼·埃格尔特 / 萨沙·贝内肯（德国）- 160分 安德列·博格达诺夫 / 尤里·普罗霍罗夫（俄罗斯） - 111分

团体接力

奥地利 德国 拉脱维亚

钢架雪车世界杯第3站

地点： 阿尔滕贝格，德国

阿尔滕贝格，德国 日期： 12月3日

12月3日 竞赛项目：女子钢架雪车，男子钢架雪车

因斯布鲁克两站赛事结束后，第3站赛事来到德国。

上周末的第2站世界杯比赛中出现历史性一幕，男子单人钢架雪车项目出现了三位选手同时夺冠的奇景。中国选手耿文强、英国选手马特·韦斯顿、德国选手克里斯托弗·格罗瑟尔经过两次滑行之后总成绩相同。三人并列夺冠的奇景在钢架雪车历史上是第一次出现。

参加过2018年平昌冬奥会的耿文强是首位参加冬奥会的中国钢架雪车运动员，当时他获得了第13名。除此之外，他还是首位登上世界杯领奖台的中国钢架雪车运动员，在2010年世界杯拉普拉涅（法国）站中获得铜牌。此番因斯布鲁克夺金，耿文强再次创造历史，不仅生涯首夺世界杯分站赛冠军，更是成为首位夺得钢架雪车世界杯冠军的中国运动员。进一步巩固了他中国钢架雪车第一人的称号。

耿文强 照片出自： 2018 Getty Images

在本赛季钢架雪车世界杯总排名上，格罗瑟尔稳居第一。第二名俄罗斯选手亚历山大·特列季亚科夫和第三名阿克塞尔·荣克之间的差距非常小。

韩国选手郑承基目前排名第四，随时有望冲进前三。

女子组方面，已经在因斯布鲁克赛道夺得五冠的埃莲娜·尼基蒂娜上周在熟悉的赛道上强势击败荷兰选手金伯莉·博斯和意大利选手瓦伦蒂娜·马格里奥，喜提第六冠。

目前世界杯排名

2站比赛结束后的世界排名（共8站）

女子单人

埃莲娜·尼基蒂娜（俄罗斯）- 450分 金伯莉·博斯（荷兰）- 420分 瓦伦蒂娜·马格里奥（意大利）- 384分

男子单人

克里斯托弗·格罗瑟尔（德国）- 425 亚历山大·特列季亚科夫（俄罗斯）- 377分 阿克塞尔·荣克（德国）- 376分