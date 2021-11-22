滑行项目本周赛事前瞻：雪车、钢架雪车、雪橇世界杯第二站打响

随着2022年北京冬奥会的临近， 2021/22赛季雪车、钢架雪车和雪橇世界杯赛事也在本周继续展开。现在，让我们一起来展望这几项比赛，并了解目前各项目的积分排名。

雪橇世界杯第二站

地点：俄罗斯索契

时间：11月27日至28日

项目：男女单人、双人、团体接力赛

雪橇世界杯将在本周移师索契，本赛季揭幕战是在延庆（2022年北京冬奥雪橇、钢架雪车和雪车的比赛地）举行，奥运双料奖牌得主约翰内斯·路德维希（德国）和2018年平昌冬奥铜牌得主马德琳·埃格勒（奥地利）分别在男女个人赛中获胜。平昌冬奥铜牌得主托尼·艾格特和萨沙·贝内肯是双人比赛的冠军。

在接力赛中，奥地利队的埃格勒、大卫·格莱舍尔、施托伊和科勒以0.375力压美国队夺冠。

卫冕冬奥和世界杯总冠军盖森博格（德国）比赛中出现意外失误，最终排名第26位，这是她世界杯生涯的最差成绩。在她前43次世界杯比赛中，德国人只有3次无缘领奖台。

约翰内斯·路德维希 照片出自： 2021 Getty Images

展望索契，希望盖森博格带着复仇的决心归来，展现她的世界冠军本色（5枚奥运奖牌，9次世锦赛）。但她确实要面临巨大的挑战，一起来关注埃格勒t和2021年世锦赛冠军茱莉亚·陶比茨能否阻击盖森博格。

路德维希在首站的男子比赛中占有绝对优势，领先排名第二的洛克大约有1秒 (0.854)的时间，这更加显现了他本赛季世界杯和冬奥会的冠军气质。德国人有望本周在索契再次展现他的王者风范。

双人赛的竞争激烈，艾格特/贝内肯仅以0.2秒的优势获胜，但这样的表现还是展现了他们在本赛季的不俗实力。

马德琳·埃格勒 照片出自： 2021 Getty Images

当前世界杯排名（首站过后）

男子

约翰内斯·路德维希（德国） - 100 洛克 (德国) - 85 马克斯·兰根 (德国) - 70

女子

埃格勒 (奥地利) - 100 陶比茨 (德国) - 85 舒尔特 (奥地利) - 70

双人

艾格特/贝内肯 (德国) - 100 施托伊/科勒 (奥地利) - 85 points 安德里斯·希克斯/ 朱里斯·希克斯 (拉脱维亚) - 70

接力

奥地利 美国 意大利

雪车世界杯第二站

地点：奥地利因斯布鲁克

时间：11月27日至28日

事件：男子双人，男子4人，女子双人

IBSF雪车世界杯第二站比赛将于本周末在因斯布鲁克打响，本赛季的揭幕于11月20日至21日在这里举行。

在奥地利，弗雷德里希在双人和4人赛中都获得了冠军，再次证明他是史上最优秀的雪车运动员之一。他和亚历山大·舒勒一起以1分42秒85的总成绩赢得双人比赛，领先第二名0.47秒。他们还是卫冕世锦赛冠军，鉴于弗雷德里希在过去33场世界杯双人赛中从未跌出过前两名（26枚金牌），他们无疑是本周在因斯布鲁克夺冠的头号热门。

弗雷德里希和舒勒在4人比赛中再次合作（其它两人是2018年冬奥会冠军托尔斯滕·马吉斯和坎迪·鲍尔），赢得了第二场的胜利。英德两支组合以1分41秒57的成绩结束比赛，排名并列第二。

弗雷德里希是双人和4人项目的卫冕奥运冠军、世锦赛冠军和欧锦赛冠军，除非发生重大意外，他将在本周末因斯布鲁克的赛道上再次获胜。

弗雷德里希和舒勒 照片出自： 2021 Getty Images

欧锦赛冠军劳拉·诺尔特和莱昂尼·费比格在赛季首站比赛中获得了女子双人赛的金牌，她们以0.17秒的优势击败同胞金·卡利基和阿纳贝尔·加兰德。2018年冬奥冠军玛丽亚玛·贾曼卡（德国）和她的队友基拉·利珀海德获得第四名。

女子单人雪车世界系列赛（非世界杯）也在因斯布鲁克举行了最近一场比赛，冬奥银牌得主伊莱娜·梅耶斯·泰勒获得冠军，在平昌冬奥铜牌得主凱利·亨弗里斯获得第二名，世锦赛铜牌得主诺尔特获得第三名。

诺尔特 照片出自： 2020 Getty Images

当前世界杯排名（首站过后）

男子双人

弗朗西斯科·弗雷德里希（德国）-225 约翰内斯·洛克纳（德国）-210 布拉德·霍尔（德国）-200

男子4人

弗朗西斯科·弗雷德里希（德国）-225分 布拉德·霍尔（德国）和约翰·洛克纳-210分

女人双人

劳拉·诺尔特（德国）-225分 金·卡里基（德国）-210分 克里斯汀·德布鲁因（加拿大）-200分

钢架雪车世界杯第二站

地点：奥地利因斯布鲁克

时间：11月26日

项目：女子和男子

在11月19日的赛季揭幕战后，因斯布鲁克还将连续主办钢架雪车世界杯的第二站，来自俄罗斯的亚历山大·特雷蒂亚科夫和埃琳娜·尼基蒂娜在男女比赛中获胜。

2014年索契冬奥金牌得主特雷蒂亚科夫以0.07秒的优势击败卫冕世界杯冠军和两届冬奥银牌得主马丁斯·杜库尔斯（拉脱维亚）夺得金牌，卫冕世锦赛冠军克里斯托弗·格罗瑟（德国）获得第三名。

欧锦赛女单卫冕冠军、2014年索契冬奥的铜牌得主尼基蒂娜借第二轮的出色表现目前排名第一位，荷兰人金伯利·博斯排名第二，比利时选手金·梅尔曼斯获得第三名。

卫冕世界杯和世锦赛冠军蒂娜·赫尔曼（德国）和詹妮·弗洛克（奥地利）分别排在第8和第6位。