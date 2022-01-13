了解单板滑雪障碍追逐混合团体赛

为了助力奥运赛场的性别平等，男女混合项目已经成为奥运会竞赛项目的核心部分。2022年北京冬奥会上将会展开9个男女混合项目的争夺，其中包括4个首登冬奥会赛场的项目以及5个已经在冬奥会亮相过的项目。

2022年2月12日，单板滑雪障碍追逐混合团体赛将会完成冬奥首秀，届时该项目的冬奥会历史首枚奖牌将会找到自己的主人。

最多将有16支队伍参与该项目的争夺，每支队伍由2人组成，包括男女选手各1人。最终，4支队伍将会在大决赛中向该项目奥运首金发起冲击。

2022年北京冬奥会单板滑雪障碍追逐混合团体赛赛制

虽然北京冬奥会上，单板障碍追逐混合团体赛才首次完成奥运首秀，但是该项目成为单板障碍追逐世界杯正式竞赛项目已经有近10年的历史了，从2012/13赛季开始就已经驻扎世界杯赛场。

这个项目的赛制非常刺激，比赛场面精彩纷呈，因此也颇受雪迷的喜爱。

每支参赛队由1男1女两名单板滑雪运动员组成，男选手先登场，女选手次之。当第一位选手抵达终点后，他的领先优势将会转移到女选手身上。女子选手则采用交替出发的方式开始比赛，每位选手都会继承男选手留下的时间优势。最终率先抵达终点的女子选手所在队赢得最终的冠军。

2022年北京冬奥会上，四组预赛中的每组前两名晋级半决赛。半决赛阶段，两场比赛各自成绩最好的两支队伍晋级大决赛（共四支队伍参加大决赛）。

2022年北京冬奥会单板障碍追逐混合团体赛观赛指南

除大跳台比赛外的单板滑雪所有比赛都将在张家口赛区的崇礼云顶滑雪公园进行，其中就包括单板障碍追逐混合团体赛。

单板障碍追逐混合团体赛全部比赛将在2022年2月12日当天完成。

比赛将于北京时间10:00开始，首先进行四分之一决赛。半小时后将开始半决赛的争夺。10:50将进行小决赛，之后就是备受瞩目的大决赛，四支队伍争夺奖牌。

奥运选手谈该项目的特别之处

通常情况下，单板滑雪运动员更习惯单兵作战。混合团体赛的出现则会增加选手能力考核的范围。在2021年世锦赛上搭档前，贝丽·布洛克霍夫和也在这方面付出了努力。

布洛克霍夫在接受Olympics.com采访时表示：“我们各自都有不同的需求，但是在这个项目中我们都需要作出调整，最终我们做得非常好，我们都得到了自己想要得到的东西。在比赛开始前，我们分享了关于如何备赛的一些不同观点，在这个基础上我们一起找到了适合自己的搭档方式，最终效果非常好。”他们也在2021年世锦赛上夺得金牌。

作为队伍的一份子也意味着需要有责任感。因为比赛中如果以为选手出现了失误，不止会影响到自己，搭档同样也会被受到牵连。

“需要两人共同负起责任来。如果是个人赛，你搞砸了影响的就是你自己。但是在混合团体赛中，搭档也需要跟你共同承担责任。”

搭档之间出现摩擦也是不可避免的，但是布洛克霍夫更倾向于关注积极的方面。她认为搭档选手的优势同样会让自己在比赛中受益。

她表示：“贾里德擅长在赛道上寻找机会并牢牢抓住机会。他能够成为赛场上速度最快的选手。”

北京冬奥会该项目应该关注的明星

澳大利亚的贾里德·休斯和贝丽·布洛克霍夫是世锦赛卫冕冠军，北京冬奥会上夺得金牌是二人的共同目标。如果他们能够成功，布洛克霍夫将首夺冬奥会奖牌，休斯则会收到个人第二枚冬奥会奖牌。2018年平昌冬奥会上，他曾经斩获男子个人障碍追逐银牌。

意大利的洛伦佐·索马里瓦/米切拉·莫伊奥莉在2021年世锦赛上斩获混合团体接力银牌，在去年12月奥地利蒙塔丰站世界杯比赛中夺得冠军。那场比赛也是本赛季至今唯一一场世界杯单板障碍追逐混合团体赛。莫伊奥莉是冬奥会女子个人单板障碍追逐卫冕冠军，再等冬奥会最高领奖台也是她的目标。

蒙塔丰站比赛中，捷克组合伊娃·萨姆科娃/扬·库比西克组合位居亚军，法国组合昆汀·索多加斯搭档索契冬奥会单板障碍追逐季军克洛伊·特雷斯普切位居第三。