一起了解北京冬奥会冬季两项混合接力项目

为了继续提升奥运赛场的性别平等，男女混合项目已经逐渐成为奥运会竞赛表中的核心项目。2022年京冬奥会上，将会包括9个男女混合项目。其中四项为新加入项目，另外五项在此前的冬奥会上已经完成过首秀。

冬季两项混合接力就是已经亮相过冬奥赛场的混合项目之一，该项目首次登上冬奥会舞台是在2014年的索契冬奥会上。挪威队是该项目首个奥运冠军，但是2018年平昌冬奥会上，法国队登上最高领奖台。

2022年北京冬奥会上，挪威和法国依旧将是冠军的最有利争夺者。届时将有20支队伍参赛，每支队伍由4名运动员（2男2女）组成。混合接力项目将决出北京冬奥会冬季两项运动的首枚金牌，在此之前，让我们一起了解一下该项目。

冬季两项混合接力赛制

冬季两项混合接力项目首次亮相国际赛场是在2005年，2012年率先登上因斯布鲁克冬青奥会赛场后，该项目于2014年索契冬奥会上完成冬奥会首秀。

冬季两项混合接力赛各队第一棒以集体出发的方式开赛。第一棒选手有两轮射击赛，一轮卧姿、一轮站姿。

每轮射击比赛，运动员需要射中五个靶，每位选手允许最多允许再多带3枚子弹（共8枚）。如果子弹用尽未能将五个靶子全部击倒，每剩一个靶，运动员需要在滑雪时多加一圈（约150米）作为处罚。

比赛时间和地点

位于河北省张家口市的国家冬季两项中心将会承办2022年北京冬奥会冬季两项11个项目的比赛。

其中混合接力项目率先开场，比赛将于2022年2月5日举行。比赛将于当地时间17:00开始，冠军归属将在一小时之内揭晓。

奥运选手如是说

冬季两项混合接力比赛给运动员带来了新刺激。运动员在比赛中会有一种荣辱与众的感觉。

世锦赛追逐赛2冠得主兼卫冕冠军，法国冬季两项运动员艾米里·杰奎林在接受Olympics.com采访时谈到混合团体项目时曾经表示：

“作为运动员，我会考虑到整个团队，包括技术人员、心理辅导师、教练以及赛季中每一个关注我们的人。混合团体赛的胜利比男子接力以及女子接力的意义还要大。这个项目中，人人都有参与其中。”

帮助法国队在2021年冬季两项世锦赛上问鼎混合团体赛桂冠的杰奎林表示被选中参加这项比赛是非常值得自豪的事：

他补充道：“我特别喜欢混合接力赛，因为我觉得它展现了一个国家在这项运动中的综合实力。当你入选混合接力队时，你会感觉到自豪。比赛中我们希望倾尽所有，尤其在我们一起共同训练一整年后，那种感觉更加强烈。如果我们能够携手参赛，那就是再好不过的事了。”

比赛中，运动员的感觉是怎样的？

2016年利勒哈默尔冬青奥会冬季两项混合接力银牌得主、6公里短距离冠军朱莉安娜·弗鲁维特（德国）表示：“有点激动，因为在队友射击时，你会对他们又担心、又期待。”

值得关注的看点

挪威队是北京冬奥会冬季两项混合接力的夺冠最大热门。过去三届世锦赛以及过去九届世界杯中的八届（2014年和捷克并列夺冠），挪威队都问鼎了该项目桂冠。此外，混合接力赛两次亮相冬奥赛场，挪威队都登上了领奖台。索契冬奥会夺冠，平昌冬奥会收获银牌。

挪威队还是男子接力以及女子接力的世锦赛卫冕冠军。队内拥有获誉最多的女子冬季两项运动员蒂丽尔·埃克霍夫（5枚冬奥会奖牌，1金1银3铜）、2021年世锦赛四金得主斯特拉·霍尔姆·拉格雷德、平昌冬奥会女子7.5公里短距离以及混合接力银牌得主马尔特·奥尔斯布以及鲍伊兄弟等等。挪威队教练在排兵布阵方面一定会经历幸福的烦恼。

法国队是该项目冬奥会卫冕冠军，虽然队内的传奇巨星马丁·弗卡德已经退役（西蒙·德斯西厄也许将是唯一一位平昌冠军队的成员），但是队内依旧不缺少高水平运动员。

有望在北京冬奥会代表法国队参加混合接力赛争夺的选手包括2016年世锦赛冠军队成员昆汀·菲永·马耶、平昌冬奥会斩获金银铜牌各一枚的阿奈斯·贝斯孔、2021年世锦赛短距离混合接力冠军茱莉娅 ·西蒙、两届世锦赛追逐赛冠军艾米里·亚奎林、为人母后长期缺阵、但如今已经恢复状态的阿奈·舍瓦利耶。

此外，不要忽视在接力项目上颇有建树的瑞典队。平昌冬奥会上瑞典队赢得了男子接力冠军、女子接力亚军，此外他们也是2021年世锦赛男子接力亚军得主。2021年世锦赛上，由塞巴斯蒂安·萨缪尔森、马丁·蓬西露玛、林·佩尔松、汉娜·厄贝里组成的瑞典队赢得了混合接力铜牌。

德国队以及拥有卢卡斯·霍费尔、多洛西娅·维雷尔的意大利队同样有登上领奖台的可能。