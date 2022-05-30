皮划艇静水、赛艇世界杯综述：小将李丽继续惊艳，中国赛艇队取佳绩

皮划艇静水方面，中国队在之前一周的2022年ICF皮划艇静水世界杯拉奇采揭幕战中表现亮眼，斩获3金2银2铜的成绩，位列奖牌榜第二位。其中来自云南的17岁小将李丽斩获女子5000米单人划艇金牌和1000米单人划艇铜牌，令人眼前一亮。

在刚刚结束的世界杯波兹南站比赛中，李丽继续着自己的良好状态，蝉联了女子5000米单人划艇金牌的同时还在女子500米单人划艇上收获铜牌。两站结束后在女子单人划艇500米、1000米和5000米项目上均有奖牌入账，展现了全方位天赋。另一位中国选手万崟在本站赛事女子5000米单人划艇上收获铜牌。

在女子200米双人划艇方面，中国组合帅常文/林文君连续第二站比赛收获银牌，表现稳定。

奥运会水上竞赛项目皮划艇并非中国代表团的强项，至今为止，中国运动员在奥运会皮划艇静水运动中收获了3金2银的成绩合计5枚奖牌，在皮划艇激流回旋项目上尚未有奥运奖牌入账。除去孟关良/杨文军在2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会蝉联男子500米双人划艇冠军之外，另外的3枚奖牌都出自延期至2021年举行的2020年东京奥运会上。

徐诗晓/孙梦雅组合在东京海之森水上竞技场斩获女子500米双人划艇金牌，为中国女子皮划艇队实现奥运奖牌零的突破；刘浩单届奥运会收获2枚银牌，同样创造了中国皮划艇队的历史：除在男子1000米单人划艇位列亚军之外，他还和搭档郑鹏飞将男子双人1000米划艇银牌收入囊中。

2022年ICF皮划艇静水世界杯波兰波兹南站中国运动员奖牌一览：

女子5000米单人划艇金牌：李丽

女子200米双人划艇银牌：帅常文/林文君

女子5000米单人划艇铜牌：万崟

女子500米单人划艇铜牌：李丽

臧哈、伊绪帝、刘治宇、阿迪里江·苏里坦在2022年赛艇世界杯贝尔格莱德站比赛中 照片出自： World Rowing/Benedict Tufnell

2022年World Rowing世界杯于上周末在塞尔维亚首都贝尔格莱德开幕，本站赛事为2024年巴黎奥运会周期当中的首站世界杯赛事。中国赛艇队在比赛中交出了1金4银4铜的成绩单，位列奖牌榜第四位。

其中，在男子四人双桨的比赛中，由臧哈、伊绪帝、刘治宇、阿迪里江·苏里坦组成的中国一队以6分00秒52的成绩摘得冠军，2020年东京奥运会该项目冠军、世界最好成绩保持者荷兰队微弱劣势位居亚军，立陶宛位列第三。这也是中国赛艇队历史上首次在世界大赛中斩获该项目冠军。

赛后臧哈在接受中央电视台采访时表示：“夺得冠军非常开心，这场胜利也让我意识到了之前恶补体能的重要性，相信只要坚持下去，一定可以在巴黎奥运会上取得优异的成绩。”

2020年东京奥运会上斩获金牌的女子四人双桨项目上，中国队进行了人员上的调整，由沈双美和孙凤娇取代了冠军成员张灵和陈云霞搭档吕杨和崔晓婷参赛。在波兹南站比赛中，她们仅以0.2秒的劣势不敌荷兰队，收获银牌，成绩为6分29秒96。

赛后吕杨在采访中表示：“这次比赛我们进行了人员上的调整，但是我们在每场比赛中都要有奋勇争先的精神，竭尽全力去拼搏。”

崔晓桐补充道：“这次比赛对于我们全新的阵容也是一个磨合的过程。全场划下来，我感觉我们划的还是比较满意的。特别是比赛这几天，明显感觉两位小队员进步特别大。”

其它项目上，邹佳琪/邱秀萍斩获轻量级女子双人双桨银牌，成绩为6分55秒42。英国组合艾米丽·克莱格/玛德琳·阿尔莱特夺得冠军，成绩为6分53秒15。

女子单人双桨项目上，鲁诗雨同样收获亚军，成绩为7分41秒44。冠军被荷兰选手卡洛琳·弗洛赖因摘得，成绩为7分33秒70。中国选手陈云霞位列第四，成绩为7分47秒07。

女子四人单桨项目上，张书贤、吴伊慧、林心玉、刘晓鑫以6分45秒27的成绩收获铜牌，落后于英国队（6分34秒90）和丹麦队（6分42秒70）。

李文雷、陈弦峰、徐桥、蔡鹏鹏收获了男子四人单桨铜牌，成绩为6分10秒91，英国队（6分05秒76）和荷兰队（6分07秒78）分列该项目冠、亚军。

在八人单桨有舵手项目上，中国女队收获了银牌和铜牌，中国男队摘得铜牌。

中国赛艇队在奥运赛场上共摘得2金4银6铜合计12枚奖牌，其中两枚金牌全部出自女子四人双桨项目（2008年和2020年）。

2020年东京奥运会上，中国赛艇队斩获1金2铜，单届收获3枚奥运奖牌为队史最佳。这支队伍能否在2024年巴黎奥运会上继续取得突破，值得期待。

2022年World Rowing赛艇世界杯塞尔维亚贝尔格莱德站中国赛艇队奖牌一览：

男子四人双桨金牌：臧哈、伊绪帝、刘治宇、阿迪里江·苏里坦

女子四人双桨银牌：沈双美、孙凤娇、吕杨、崔晓桐

轻量级女子双人双桨银牌：邹佳琪/邱秀萍

女子单人双桨银牌：鲁诗雨

女子八人单桨有舵手银牌

男子四人单桨铜牌：李文雷、陈弦峰、徐桥、蔡鹏鹏

女子四人单桨铜牌：张书贤、吴伊慧、林心玉、刘晓鑫

男子八人单桨有舵手铜牌

女子八人单桨有舵手铜牌