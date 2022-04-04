2022年4月首周周末体坛焦点汇总

上周末（4月1日至3日），体育赛事继续。本文为您罗列了一些焦点选手的精彩赛事，体坛精彩不要错过！

丸山城志郎vs阿部一二三 照片出自： Getty Images

柔道：日本柔道锦标赛和柔道大满贯赛事同时进行

日本选手没有参加在本周末于土耳其安塔利亚举行的柔道大奖赛赛事，而是在本国参加全国锦标赛的争夺。多位奥运冠军系数登场，其中就包括在2020年东京奥运会上同一天登上领奖台的柔道兄妹——阿部一二三和阿部诗。

周六，妹妹阿部诗率先在女子-52公斤级登场。奥运会后接受过手术治疗的的她在半决赛前因为肩伤复发而退赛，赛后接受采访时她表示自己其实尚在手术后的恢复过程当中。她说道：“肩膀没有脱臼，但是有些松动，应该是韧带撕裂了。其实我本应该在东京奥运会之前就做手术的，但是当时修养时间不够，因此就改在奥运会后做手术了。今天第一场比赛后，我的肩膀感觉依然不是很好，没有恢复到100%。这是我很长时间以来参加的第一场比赛，我感觉身体是僵的。如果说东京奥运会上我的身体状态是100%的话，目前也就在20-30%左右。”阿部诗退赛后，白石响最终赢得了女子-52公斤级冠军。

东京奥运会冠军滨田尚里决赛中以一本击败高山莉加，赢得了女子-78公斤级冠军。女子+78公斤级比赛中，冨田若春由于对手被判三次指导，成功卫冕。该级别的比赛中，三届世锦赛冠军得主朝比奈沙罗由于新冠检测阳性未能参赛。

周日，焦点战是男子-66公斤级阿部一二三和丸山城志郎的再次交锋。两人在东京奥运会前为奥运席位展开了一场史无前例的24分钟激战，最终阿部一二三如愿获得奥运入场券并夺得冠军，同时报了世锦赛决赛失利的一箭之仇。

本次日本全锦赛决赛中，势均力敌的双方再次进入金分加时不会令任何人感到意外，但是最终，丸山由于第三次指导被判失利的结果令人始料未及，阿部一二三成为最后的赢家。赛后他在接受采访时说道：“很开心我证明了自己奥运冠军的身份和实力，对手很强，但是我在比赛感觉自己不会输。这是我奥运会后的首场比赛，比赛过程中我很有侵略性，一直在尝试一本终结对手。在通往巴黎奥运会的道路上，我想一路赢下去。”

男子73公斤级比赛中，由于该级别绝对王者大野将平未参赛，2017年世锦赛冠军桥本壮市摘得冠军；男子-81公斤级决赛中，奥运冠军永濑贵规和藤原崇太郎展开鏖战并最终胜出；

阿部诗在东京奥运会后接受了肩膀手术治疗 照片出自： 2021 Getty Images

全日本柔道锦标赛比赛冠军一览：

女子组（周六）

-48公斤级： 渡名喜风南

-52公斤级： 白石响

-57公斤级： 舟久保遥香

-63公斤级： 津金恵

-70公斤级： 田中志步

-78公斤级： 滨田尚里

+78公斤级： 冨田若春

男子组（周日）

-60公斤级： 古贺玄晖

-66公斤级： 阿部一二三

-73公斤级： 桥本壮市

-81公斤级：永濑贵规

-90公斤级： 増山香补

-100公斤级： 羽贺龙之介

+100公斤级：小川雄势

杨勇纬在2020年东京奥运会上摘得银牌 照片出自： 2021 Getty Images

4月1日开赛的安塔利亚柔道大奖赛上，东京奥运会亚军、中华台北队名将杨勇纬以男子-66公斤级世界第一的身份出战，最终如外界预期摘得冠军，这是他生涯中第二次夺得大奖赛冠军。

赛后杨勇纬在社交媒体上发文表示：“多了不同的心境去面对训练和比赛，在柔道技术上不断的做改变，能在比赛上发挥出来是作为选手最有成就感的时候。接下来的大赛也会越来越紧凑，要准备的课题也会越来越多。不过经过这几次的比赛，发现能够更沈稳的面对各种临场状况，希望自己能在接下来的比赛上有好表现。”

德雷塞尔 照片出自： 2021 Getty Images

游泳：美国游泳职业系列赛圣安东尼奥站

征战过伦敦、里约、东京三届奥运会，手握10枚奥运奖牌（7金3银）的美国女子泳坛名将凯蒂·莱德基在圣安东尼奥举行的美国游泳职业系列赛上再夺2冠。女子200米自由泳项目上，她以1分55秒66的成绩夺魁，在女子400米自由泳项目上，她的夺冠成绩是4分03秒84。

参加过里约和东京奥运会，摘得7枚金牌的美国男子泳坛后菲尔普斯时代领军人物卡莱布·德雷塞尔在圣安东尼奥的表现未能达到个人顶尖水准，在男子100米蝶泳和50米自由泳项目上他都以微弱优势位居第二，在男子200米自由泳项目上更是未能登上领奖台，只排在第四。但是在收官日进行的男子100米自由泳决赛上，他终登最高领奖台，以49秒13的成绩夺冠。但是，这个冠军并不由他一人独享，代表路易斯维尔大学参赛的塞尔维亚选手安德列·巴尔纳和他成绩相同，并列冠军。

参加过里约和东京两届奥运会，斩获5枚奖牌（2金2银1铜）的女子名将莉莉·金在本周末斩获女子100米娃泳金牌。在这个项目上，她是2016年里约奥运会的冠军以及2020年东京奥运会的季军。

奥克萨娜·丘索维金娜 照片出自： Getty Images

竞技体操：单项世界杯巴库站

乌兹别克斯坦名将奥克萨娜·丘索维金娜以46岁的高龄在世界杯赛场再夺冠。上周六举行的竞技体操单项世界杯女子跳马决赛中，这位征战过8届奥运会的体操传奇以两跳平均分13.266分夺得冠军。这次夺冠也为她锁定了10月29日在利物浦举行的体操世锦赛的参赛席位。

值得一提的是，匈牙利小将克森格·巴茨卡伊（比丘索维金娜小27岁）平均分同样为13.266分。为了在二人之间分出胜负，首先对比二人的最高执行分。这方面，二人第2跳均为获得8.800分，再次平手。之后对比二人最高难度分，丘索维金娜第1跳难度5.0分击败了巴茨卡伊的4.6分，最终夺得冠军。斯洛文尼亚选手泰加·贝拉克12.933分摘得跳马铜牌。

2020年东京奥运会男子自由体操冠军、24岁的以色列名将阿尔乔姆·多尔戈皮亚特在巴库站该项目决赛中以14.700分击败来自哈萨克斯坦的东京奥运会决赛选手米拉德·卡里米（14.300分），摘得冠军。爱尔兰选手伊蒙·蒙特格梅里14.066分收获铜牌。

乌克兰选手伊利亚·科夫顿摘得男子双杠金牌，成绩为15.333。这场胜利是科夫顿本赛季在该项目上取得的四连胜。土耳其奥运亚军选手菲尔哈特·阿里肯14.900分收获银牌，英国选手乔·弗雷泽14.700分摘得铜牌。

世锦赛铜牌得主、意大利选手萨尔瓦托雷·马来斯卡摘得吊环冠军，成绩为14.800分，2019年世锦赛冠军伊布拉西姆·科拉克14.766分位居亚军。阿塞拜疆选手尼基塔·西莫诺夫14.500分位列季军。