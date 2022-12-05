周末冬季赛事高光综述：基尔德、苏特斩获高山滑雪世界杯超级大回转冠军

挪威名将基尔德延续着自己在2022/23赛季开季以来的火热状态，上周末在美国科罗拉多州的比弗溪再斩两冠。北京冬奥会女子滑降冠军科琳·苏特在路易斯湖站夺得女子超级大回转冠军。
挪威高山滑雪名将**亚历山大·阿莫德特·基尔德**在2022/23赛季男子高山滑雪世界杯赛场上状态火热。
30岁的基尔德继11月底在路易斯湖赛季首秀当中斩获滑降世界杯冠军后，在12月第一个周末继续保持着夺冠势头：周六在比弗溪再夺滑降冠军，周日又夺超级大回转冠军。
周日的超级大回转比赛中，基尔德以1分10秒73的成绩夺得冠军。2022年北京冬奥会大回转金牌得主、瑞士名将马尔科·奥德马特以0.2秒的劣势位居次席。手握三枚奥运奖牌的法国名将**亚历克西·潘特豪**位居第三，2022/23赛季首次登上世界杯领奖台。
本赛季上，上赛季的大水晶球奖杯（项目年度总冠军）得主奥德马特继续以420分领跑，基尔德本周夺得两冠之后缩小了差距，目前以380分位居第二。奥地利名将**马蒂亚斯·迈耶尔**186分位居第三。奥运三金得主迈耶尔在周日的超级大回转比赛中位列第十。
2022年北京冬奥会女子滑降冠军、瑞士女子高山滑雪名将**科琳·苏特在上周日路易斯湖举行的高山滑雪世界杯女子超级大回转**比赛中登顶（1分20秒75），收获个人本赛季第一冠，也是她个人职业生涯的第五个世界杯分站赛冠军。
比赛中，苏特和奥地利名将**科妮莉亚·赫特之间的较量非常激烈，后者最终只以0.02秒的劣势位居次席（1分20秒77）。这也是赫特生涯第20次登上世界杯分站赛的领奖台。奥运两银得主、挪威名将拉格希德**·莫温克尔位列季军（1分20秒91），另外一位奥地利选手**米丽亚姆·普赫纳排名第四。两周前在路易斯湖两夺滑降冠军的意大利名将索菲亚·戈吉亚本周在超级大回转比赛中排名第五。北京冬奥会女子超级大回转冠军得主拉拉·古特·贝赫拉米**本周未能完赛。
本轮过后，美国名将**米凯拉·席弗琳继续以265分在本赛季世界杯女子高山滑雪积分榜上领跑**。
席弗琳本赛季取得开门红，在芬兰列维举行的世界杯比赛中两次夺得回转项目冠军。上周末在基林顿站大回转比赛中位列第五后，席弗琳表示自己将会专注在技巧项目上，因此不会参加路易斯湖举行的滑降项目的争夺。
周日在超级大回转项目上位列第五名后，戈吉亚积分来到了245分，和席弗琳之间的积分差距只有20分。瑞士选手温蒂·霍尔德纳在女子高山滑雪世界杯积分榜上位列第三名，积分为240分。
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