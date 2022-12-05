周末冬季赛事高光综述：基尔德、苏特斩获高山滑雪世界杯超级大回转冠军

30岁的基尔德继11月底在 路易斯湖 赛季首秀当中斩获 滑降世界杯冠军 后，在12月第一个周末继续保持着夺冠势头： 周六 在 比弗溪 再夺 滑降冠军 ， 周日 又夺 超级大回转冠军 。

2022年北京冬奥会 女子滑降冠军、瑞士女子 高山滑雪 名将** 科琳·苏特 在上 周日路易斯湖 举行的高山滑雪世界杯 女子超级大回转**比赛中登顶（1分20秒75），收获个人本赛季第一冠，也是她个人职业生涯的第五个世界杯分站赛冠军。

本轮过后，美国名将**米凯拉·席弗琳继续以265分在本赛季世界杯女子高山滑雪积分榜上领跑**。

席弗琳本赛季取得开门红，在芬兰列维举行的世界杯比赛中两次夺得回转项目冠军。上周末在基林顿站大回转比赛中位列第五后，席弗琳表示自己将会专注在技巧项目上，因此不会参加路易斯湖举行的滑降项目的争夺。

周日在超级大回转项目上位列第五名后，戈吉亚积分来到了245分，和席弗琳之间的积分差距只有20分。瑞士选手温蒂·霍尔德纳在女子高山滑雪世界杯积分榜上位列第三名，积分为240分。