温迪·霍尔德纳和安娜·斯文·拉尔森在基林顿举行的2022/23赛季高山滑雪世界杯女子回转项目中并列夺冠，成绩为1分42秒97。这是来自瑞士的霍尔德纳和瑞典的拉尔森生涯首次斩获世界杯冠军。奥地利名将卡塔琳娜·特鲁佩摘得铜牌（1分43秒19），传奇巨星米凯拉·席弗琳位列第五（1分43秒56）。

基林顿站赛事是本赛季世界杯系列赛第三站回转赛事，11月27日的决赛见证了戏剧性结局：温迪·霍尔德纳和安娜·斯文·拉尔森以相同成绩携手赢得了本站女子回转项目的冠军。

基林顿站回转冠军是两次赢得高山滑雪全能世界冠军的霍尔德纳征战世界杯巡回赛13年来首次斩获该项目世界杯冠军；对于31岁的瑞典选手拉尔森而言，这个冠军是她期待已久的荣誉，也是她生涯赢得的首个精英高山滑雪赛事单项冠军。

赛后接受采访时，霍尔德纳表示：“我在比赛中拼尽全力了。能够并列第一对我而言是极大的安慰和释放，最后的结果是完美，现在我们可以一起分享我们各自生涯的第一个回转世界杯冠军了！”

拉尔森紧紧搂着霍尔德纳心情激动的几乎说不出话来，她表示：“我不知道该说些什么，我很开心，梦想成真了。我已经（开心的）感受不到任何情绪了，我太开心了！”

澳大利亚选手卡塔琳娜·特鲁佩第一滑过后仅排名第8，最终第二滑狂升5位，位列第三。本赛季已经两次夺得世界杯回转铜牌的斯洛伐克的奥运冠军佩特拉·弗尔霍娃最终排名第四（1分43秒41）。

主场夺冠大热、此前在列维站和芬兰站比赛中赢得冠军的米凯拉·席弗琳在本周的决赛第一滑过后领先众人，但是第二滑中段出现状况，最终只排名第五。

席弗琳在周日比赛开始前宣布自己将不会参加下周末在圣路易斯湖举行的滑降世界杯比赛，她会将注意力集中在回转相关项目上。