2022年北京冬奥会雪车比赛观赛指南

延庆国家滑雪中心修建了一条全新赛道，这里将举办2022年北京冬奥会的雪车比赛和其它滑行项目的比赛。其最大的特点就是拥有世界上第一条360度环形弯道，它将给予运动员前所未有过的考验。

本届冬奥会上，女子单人雪车还将完成冬奥首秀，这个项目可能会对运动员的驾驶技术提出最严峻的考验。

雪车项目比赛将从2月13日持续到2月20日，竞赛项目包括女子单人雪车、男子双人雪车、女子双人雪车以及四人雪车。

延伸阅读：2022年北京冬奥雪车比赛，你要知道的五件事

2022年北京冬奥会雪车竞赛项目介绍

单人雪车是新增的女子项目，这种雪车只能承载一位运动员。因此，运动员将同时担当舵手和刹车手。该项目曾经是2020年洛桑冬青奥会的竞赛项目。你可以通过Olympic Channel的原创系列节目《Sliding Madness》以及下面的比赛视频来感受这个新增项目。

男子双人雪车比赛中的两位选手分别担任舵手和刹车手。一个赛季当中，舵手通常会与几位不同的刹车手搭档参加比赛。

女子双人雪车曾是唯一的女子雪车竞赛项目。比赛形式和男子双人雪车一致。

四人雪车队由四位选手组成，包括最前面的舵手，左右两边各有一名推手，最后是刹车手。四人雪车是专为男子运动员设置的竞赛项目。

2022年北京冬奥会雪车项目明星选手

凯莉·亨弗里斯将是众人瞩目的焦点，这位经验丰富的名将曾代表加拿大赢得过两枚金牌。她从2019年开始为美国队效力，和洛洛·琼斯一起赢得了2021年世锦赛冠军。在去年12月获得美国公民身份后，她赢得了单人雪车和女子双人雪车比赛的冠军。

她的主要竞争对手是同胞、斩获3枚奥运奖牌的埃拉娜·梅耶尔斯·泰勒，以及2016年冬青奥会单人雪车金牌获得者、德国人劳拉·诺尔特。

在男子方面，弗朗西斯科·弗雷德里希几乎是不可战胜的。这位德国传奇巨星在2018年平昌冬奥会上获得了两枚金牌，并在2020/21赛季世界杯双人雪车和四人雪车合计16场比赛中斩获15枚金牌。

另一位德国人约翰内斯·洛克纳在过去的奥运周期大多数比赛中，都紧随弗雷德里希之后获得亚军，给他的同胞构成了理论上的威胁。

另外，还需要关注出生于夏威夷的加拿大人贾斯汀·克里普斯，他在平昌冬奥会的男子双人雪车比赛中与弗雷德里希并列冠军。

北京冬奥雪车赛程

地点：延庆国家滑雪中心（以下为北京时间，UTC+8）

2月13日

9:30 - 女子单人雪车第1组和第2组

2月14日

9:30 - 女子单人雪车第3组和第4组

20:15 - 男子双人雪车第1组和第2组

2月15日

20:05 - 男子两人雪车第3组和第4组

2月18日

20:15 - 女子双人雪车第1组和第2组

2月19日

9:30 - 男子四人雪车第1组和第2组

20:00 - 女子双人雪车第3组和第4组

2月20日

9:30 - 男子四人雪车第3组和第4组

北京冬奥雪车比赛看点

雪车比赛有几个关键的组成部分。首先，运动员需要有爆发力，这有助于起跑。雪车屏幕上有计时器，显示每个队伍的速度，这对获得理想的成绩至关重要。

在男子双人雪车，女子双人雪车和男子四人雪车项目中，团队配合很关键。坐在后面的刹车员要和舵手配合默契。

“如果比赛顺利进行，我就会感觉像超级英雄一样。当然，有时也会出错。”美国选手埃拉娜·梅耶尔斯·泰勒在接受Olympic Channel采访时说，“你感觉像在飞。你能感觉到速度，感觉到风。这是最令我愉快的事。”

接下来就看舵手的驾驶技术了，他会选择比赛的最佳路线。这是为了尽可能少地撞击赛道两侧。所以，如果出现碰壁情况，你就会知道出了问题。

“我也一直在研究赛道的曲线，”泰勒继续说，“冠军并不是滑行出完美路线的人，而是适应能力最好的人。你需要对雪车有足够的控制，避免撞到墙上，同时还得有足够的速度。”

“我经常不够小心，这让我很头疼。脸经常会和冰面摩擦，而且摩擦时时速在75英里。那种感觉太惨了。”

最后，设备是必不可少的。团队不断升级雪车，以获得千分之一秒的成绩提升。“技术决定一切。我们总是在改变周围的事物并努力去适应。但是拥有最快的雪车非常重要。”

在全新的延庆赛场上，运动员要关注这条世界上第一条拥有360度弯道的赛道。“这是一条超级酷的赛道，弯道的设计很有意思，”凯莉·亨弗里斯说，“如果你从空中鸟瞰，这条赛道就像一条龙，蜿蜒曲折。”

北京冬奥雪车比赛转播计划

2022年北京冬奥会比赛将有全方位的电视和数字媒体报道。

所有运动项目的比赛实况、回看、精彩集锦都可以通过各地转播合作伙伴提供的电视和流媒体平台服务观看，Olympic Channel也在其中。

冬奥会结束后，完整赛事回看同样可以通过Olympics.com观看，比赛精彩瞬间也将会在@Olympics社交媒体平台分享。

欲了解您所在地更多观赛信息请点击这里。