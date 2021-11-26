关于高山滑雪速度之王文森特·克里奇迈尔，你需要了解的五件事

1 - 滑雪已经融入血液里

在身为滑雪教练的父亲陪伴下长大，文森特·克里奇迈尔很早就和滑雪结缘就不足为奇了。小克里奇迈尔在奥地利拉德施塔特陶恩山的滑雪胜地学会了滑雪。他的父亲赫尼·克里奇迈尔在一次接受采访时表示：“孩子们在圣诞期间经常和我们一起去上陶恩滑雪。我们会在那里待到孩子们开学。所以，滑雪基本上已经成为他每年生活的一部分了。”

但是出生于运动家庭并不意味着你就能很快兑现你的天赋。克里奇迈尔第一次参加滑雪比赛的糟糕表现曾经在一段时间里让他的父亲难以释怀。

赫尼表示：“回首他第一次参赛的经历，当时的表现根本不会让人想象到他能够有今天的成绩。那次比赛，他的成绩距离第一名有25秒的差距，差距太大了。”

尽管如此，克里奇迈尔还是有一点特质在早期就已经显露出来，那就是与生俱来的竞争意识。对此，他的妈妈曾经说过：“无论参加什么比赛，他总是希望能赢得胜利。”

如今，30岁、已经登上高山滑雪巅峰的克里奇迈尔依然保留着一颗争胜的心。

2 - 名字源自知名印象派画家

虽然父亲赫尼热爱滑雪，但是给儿子取的名字“文森特”在艺术界的名声远远大过在体育界。

他的母亲是一位艺术史老师，在诞下双胞胎后，她用自己最喜爱的艺术家——荷兰印象派大师文森特·梵高的名字给克里奇迈尔取名。克里奇迈尔的弟弟同样也和著名艺术家同名——文艺复兴时期的大师拉斐尔；她的妹妹则是以18世纪弗兰德画家玛丽亚·雅各巴·奥梅甘克的名字命名。

如今，克里奇迈尔将自己的艺术性展现在白雪皑皑的山峰上，并创造了历史。2021年初，他成为自1999年的赫尔曼·麦耶尔之后首位在单届世锦赛上包揽滑降和超级大回转冠军的奥地利滑雪运动员。

3 - 在家中农场度过闲暇时光

位居世界上最伟大滑雪运动员之一行列的人闲暇时光会如何度过？参加格莱美颁奖典礼？还是飙车寻找刺激？

这都不是克里奇迈尔的选择。他平时喜欢回到家中的农场给胞弟搭把手。在被问到弟弟是否会嫉妒他在高山滑雪巡回赛上取得的成就时，克里奇迈尔笃定的表示不会。

在一次接受dieoberoesterreicherin.at的采访时，他解释道：“他们为我感到开心，我对他们也是一样。我为弟弟的感到开心是因为他对于农活儿非常有热情，而他也从事着自己喜欢做的事情。我们兄弟二人之间没有嫉妒，这点也是我们父母在我们小时候就一直注重教导我们的。”

4 - 远离聚光灯

远离精英滑雪巡回赛的时候，克里奇迈尔非常享受安静的时光，他选择把所有的时间都用在磨砺自己的技艺上。

克里奇迈尔表示要想在体坛取得好成绩，是需要有一些牺牲的，他表示：“我的爱好不多，因为运动这件事从一开始就成为我的一切。”

是过自己普通的生活还是和足球明星一样生活在聚光灯下、成为公众瞩目的焦点呢？对此，克里奇迈尔有着非常清晰的认识。

“我永远不会选择成为梅西和C罗那样的运动员。如此高的世界知名度让他们根本无法不被人关注。这也是为什么他们能够挣1亿欧元的原因，但是我并不嫉妒。”

前奥地利冬季运动联合会主席彼得·施洛克斯纳德尔谈到克里奇迈尔时表示：“文森特是一个特别酷的人，为人很有礼貌，而且特别接底气。让你感觉他就是一个普通人。”

生活中低调的克里奇迈尔对待自己的运动事业则是精益求精，也愿意为了更好的表现以及成绩去冒险。

对此他解释道：“如果我的雪板合作伙伴对我说有一副滑雪板能够帮助我将成绩提升1秒，但是风险也会相应增加，我想我一定会去尝试这副板的。”

文森特·克里奇迈尔 照片出自： 2021 Getty Images

5 - 速度太快

2021年2月，克里奇迈尔在科尔蒂纳丹佩佐举行的FIS高山滑雪世锦赛上斩获滑降和超级大回转金牌。

他也成为继赫曼·迈耶（1999年）和伯德·米勒（2005年）之后历史上第三位在单届高山滑雪世锦赛上包揽速度项目双冠的运动员。克里奇迈尔当时接受FIS采访时表示：“赫曼·迈耶是奥地利滑雪传奇，伯德·米勒也是传奇。今天的比赛太特别了，感觉太棒了！”

距离2022年北京冬奥会开幕还有不到60天的时间，克里奇迈尔有机会再次登上领奖台，这一次他将迎来年度最重要的滑雪赛事。

他在北京冬奥会上给自己定下的目标再明确不过：“我的目标很明确，就是争夺奖牌。为了实现目标，我会全力以赴的拼一把。”