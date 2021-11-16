速度滑冰挪威斯塔万格站前瞻：美国双星冲冠

上周末结束了波兰的首站比赛后，国际滑联世界杯（长距离）第二站来到挪威斯塔万格，美国队艾琳·杰克逊和布列塔尼·鲍维分别是500米和1000米比赛的夺冠热门。此外，在距离北京冬奥会还有80天的时间里，荷兰、日本和中国的运动员也将保持强劲势头。届时，北京冬奥的速度滑冰比赛将在国家速滑馆举行。

作为北京冬奥速度滑冰项目的预选赛，世界杯的第二站比赛将在索尔马卡竞技场举行。下面就一起来了解一下将于11月19日至21日在挪威举行的这项赛事。

美国选手杰克逊创历史

11月12日-14日在波兰托马绍夫·马佐维耶茨基的罗多瓦竞技场举行的首站比赛中，艾琳·杰克逊从众多优秀选手中脱颖而出。她在2018年平昌冬奥会的奥运首秀时排名第24，在北京冬奥打响之前，她在500米比赛中是不折不扣的夺冠热门。

这位前直排滑轮运动员和她的队友、1000米世界纪录保持者布列塔尼·鲍维一样，也来自佛罗里达州的奥卡拉，她在首站比赛中获得了两枚金牌。两次500米追逐赛的成绩让杰克逊创造了该项目的历史，成为首位赢得世界杯冠军的黑人女性。

“这是一个惊喜，”杰克逊此前在世界杯上的最佳成绩是第9，她在周五获得首场胜利后说，“我希望能站在领奖台上。现在还为时过早，任何人都有机会，但我现在肯定更有信心。”

1000米女王不甘现状

鲍维曾是一名大学篮球明星，在滑冰之前曾准备在WNBA开始职业生涯。她在来到斯塔万格比赛前，没有受到任何挑战，她在1000米比赛中夺冠并不算意外。因为她是世锦赛冠军，也是世界纪录的保持者。但她在被称为“国王/女王赛”的1500米比赛中获得银牌，这项比赛会让运动员精疲力尽，这说明鲍维怀有更大的野心，她不甘处于舒适区。

“这是最难的运动，”鲍维向Olympics.com介绍了自己对1500米的感受，她创造了1000米世界纪录后，又用1500米证明自己的实力。“我这辈子做的任何事儿，都没法和这场比赛所需要的速度、耐力和乳酸相提并论。”

荷兰队激发状态

荷兰是速度滑冰的发源地，也是索契和平昌冬奥会奖牌榜上的霸主。但在首站比赛中，他们遇到了一些困难。他们希望在第二站斯塔万格的比赛中展示出进军北京冬奥的实力，重新给对手带来压力。

根据荷兰队往年的表现，他们在波兰站比赛的头两天只获得了三枚奖牌，这样的成绩的确令人失望。然而在第三天，也是首站比赛的最后一天，他们的状态有所回升。

橙色军团在男子1000米比赛中包揽前三名，奥特斯皮尔、克罗尔、努伊斯分获冠亚季军。另外，伊雷妮·斯豪滕还为荷兰队获得的女子集体出发的金牌，她早些时候夺得3000米的金牌，荷兰队还获得了男子团体追逐赛的冠军。

日本逆境中前行

日本队在世界杯首站比赛中表现不俗，这让外界对他们北京冬奥的长距离比赛抱有乐观态度，虽然几名队员因新冠病毒呈阳性而缺席了比赛。

尽管受到一些挫折，日本队还是获得了10枚奖牌。成为参赛队伍的大赢家。日本队有望在挪威、甚至更远的未来再接再厉、越飞越高。

日本队在500米项目中获得了5枚奖牌，这得益于小平奈绪在两个女子项目中获得的银牌和铜牌，新滨田在两个男子项目中获得了金牌和银牌。森重航在第二次男子500米A组比赛中获得了铜牌。

在女子1000米比赛中，小平奈绪获得第三名，再次登上领奖台，她同胞高木美帆则排名第二。后者在女子1500米比赛中获得了金牌。大林正人获得了男子集体出发的冠军。

冬奥东道主野心勃勃

中国队将首次迎来冬奥主场作战，在波兰的首站收获两枚奖牌后，他们带来希望来到斯塔万格。在男子1500米比赛中，宁忠岩以第二名的成绩落后于韩国选手金珉锡，金珉锡也是首次赢得这个项目的世界杯冠军。

“我们在祖国办冬奥，”宁忠岩赛后说，“现在只剩下80天了，我们会尽全力在北京发挥出水平。”

此外，高亭宇在男子500米比赛中为中国队获得一枚金牌。

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剩余2022年北京冬奥资格赛

挪威-斯塔万格——2021年11月19日至21日

美国-盐湖城——2021年12月3日至5日

加拿大-卡尔加里——2021年12月10日至12日