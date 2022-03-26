2022年花滑世锦赛：宇野昌磨勇夺男子单人滑桂冠

宇野昌磨斩获殊荣的机会来了，而他没有令机会溜走，在2022年花样滑冰世锦赛男子单人滑自由滑比赛中凭借高质量四周跳成功登顶。

在本周六（3月26日）于法国蒙彼利埃举行的2022年花样滑冰世锦赛男子单人滑短节目比赛中，最后一位登场的宇野昌磨延续短节目排名第一时的好状态，成功完成了整套自由滑动作当中的5个四周跳动作，斩获个人生涯自由滑最佳成绩202.85分，再度领跑众选手。

最终，24岁的他以同样为生涯最佳的总成绩312.48分加冕世锦赛冠军，领先第二名键山优真15分。

此前两次收获世锦赛亚军、手握冬奥会银牌、铜牌各一枚的宇野昌磨终成世界冠军，赛后接受采访时，他表示：“最终夺得冠军我感到特别开心，非常满意。这套节目编排中包括5个四周跳，表演难度非常大。但是这场比赛对我来说时非常特别的时光。”

宇野昌磨的日本同胞、世锦赛和冬奥会双料亚军键山优真再次收获世锦赛银牌，总成绩为297.60分。他的自由滑表演中出现了一些失误，最终获得191.91分。

美国名将周知方在短节目过后位居第六，凭借自由滑的强势表现他在总成绩排名上升至第三，摘得个人生涯第二枚世锦赛铜牌。他的自由滑成绩为181.54分，总成绩277.38分。

这枚世锦赛铜牌对于周知方而言算得上是一种补偿。一个月前的2022年北京冬奥会上，他由于新冠检测阳性而错过了个人项目的争夺。只在团体赛和最后的表演滑中有亮相。

日本选手包揽本届世锦赛男子、女子单人滑冠军

格鲁吉亚选手莫里西·克维捷拉什维利位居第四，总分为272.03分；美国选手卡姆登·普尔基宁的自由滑表现令人印象深刻，他的排名也从短节目过后的第12名飙升至第五名，总成绩为271.69分。

日本选手友野一希位居第六、意大利选手丹尼尔·格拉斯尔第七、法国选手亚当·萧因法第八。

宇野昌磨成为继2017年的羽生结弦之后首位赢得世锦赛男子单人滑冠军的日本选手。坂本花织昨天问鼎女子单人滑桂冠后，日本选手在本届冬奥会上包揽了女子、男子单人滑冠军，这是近八年世锦赛上的第一次。

宇野昌磨也成为继陈巍、羽生结弦、键山优真之后第四位自由滑成绩破200,总成绩破300的花滑选手。也成为继羽生结弦、高桥大辅之后第三位摘得世锦赛男子单人滑冠军的日本选手。

2019年险些退役的宇野昌磨将自己“重生”的功劳归于教练史蒂芬尼·兰比尔。

2022年世锦赛最后一个项目——冰舞自由舞的争夺将于今天17:05开始。主场作战的冬奥会冠军、世锦赛四冠组合组合在韵律舞过后位居第一，是夺冠最大热门。