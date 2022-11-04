欧足联推出全新女足国家联赛，将产生2024年巴黎奥运会席位

欧足联推出了全新赛事——欧足联女足国家联赛，同时也确定这项赛事将会成为2024年巴黎奥运会欧洲区女足资格赛赛事。

欧足联女足国家联赛将于2023年秋季开赛，最终联赛A的两支决赛队伍将会和巴黎奥运会东道主法国一起代表欧洲参加2024年巴黎奥运会女足赛事的争夺。

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全新女足国家联赛赛制

欧足联女足国家联赛采用全新赛制，所有参赛国家队分成A、B、C三个联赛，联赛A和联赛B分别由16支球队分成4组参赛；联赛C则由19支球队分成5个小组参赛，4个小组由4支球队组成，另外一个小组由3支球队组成。

小组赛中，同组球队之间将会进行主客场比赛，联赛A中四个小组的头名最终晋级国家联赛决赛圈，届时将会进行一场定胜负的半决赛以及决赛和铜牌赛。

联赛A两支决赛参赛球队将会锁定2024年巴黎奥运会女足参赛资格。如果巴黎奥运会东道主法国队晋级国家联赛决赛，那么季军球队将会锁定巴黎奥运会席位。

欧足联女足国家联赛还将对2025年女足欧洲杯预选赛产生影响，届时欧洲杯预选赛参赛球队排名将以女足国家联赛各队排名为准。

欧足联主席亚历山大·切费林谈到女足国家联赛全新赛制时表示：“除女足欧洲杯以外，现在是进一步发展女足国家联赛的时候了。”

“我们打造了一个开放、竞争激烈以及可持续的赛制体系，每一场比赛都非常重要。这个赛制体系是欧洲体育模板的真正展示。我相信这个赛制将会给欧洲各国足协带来帮助，保留住他们获得国际大赛参赛资格的梦想。”