2021/22北欧两项赛季前瞻：你需要了解的关键信息

北欧两项运动对于运动员技术动作要求之宽泛可能令其它冬季运动鲜能企及。新赛季北欧两项世界杯系列赛即将开赛，是时候了解一下哪些运动员有望在明年举行的2022年北京冬奥会上争夺奖牌了！新赛季有哪些看点？通过本文了解一下。

11月26日，2021/22北欧两项新赛季即将在芬兰卢卡拉开战幕。该赛场已经成为北欧两项世界杯赛事以及其它该运动重大赛事的常规主办地。

新赛季哪些运动员值得关注？

阅读： 奥运名将解析：菲利克斯·哥特瓦尔德谈北欧两项

德国运动员能否再次统治北欧两项？

德国运动员在北京冬奥会周期主导了北欧两项运动。翻看2020/21赛季北欧两项世界排名，排名前五的运动员当中有三位来自德国，分别是：温岑茨·盖格（第2）、法比安·里斯勒（第4）、埃里克·弗伦泽尔（第5）

不仅如此，德国队在国家杯排名上还以470分的优势领先挪威，排名第一。强大实力再次得到彰显。

弗伦泽尔是北欧两项历史上成绩最辉煌的运动员之一，身为世锦赛三金得主的他期待明年2月在北京连续第三届冬奥会登上最高领奖台。

德国男子北欧两项滑雪队成员：韦伯、盖格、里斯勒、弗伦泽尔（从左往右） 照片出自： 2021 Getty Images

他的同胞小弟盖格在2018年平昌冬奥会斩获团体大跳台金牌后则期待赢得首枚个人项目冬奥金牌。这位2021年世锦赛团体大跳台银牌得主是整个赛季中值得关注的焦点运动员，尤其是在2022年北京冬奥会上。

挪威是冬奥会北欧两项历史上最成功的的国家，但是在2018年平昌冬奥会上，他们未能赢得任何北欧两项的金牌。来自挪威的24岁世界冠军贾尔·马格努斯·里贝尔有望在新赛季打碎德国队的“一统天下”。

2021年世锦赛两金得主里贝尔在去年的世界排名上击败了盖格和渡部晓斗，排名第一。新赛季，击败集年轻和顶尖实力于一身的里贝尔对于任何运动员来说都将是一大挑战。

当然，不能忽视日本名将渡部晓斗，他将是新赛季经验最丰富的运动员之一，将在新赛季个人大跳台比赛中给顶尖选手制造麻烦。

团体项目上，冬奥北欧两项历史上最成功的两个国家挪威和德国同样将会展开激烈争夺。虽然挪威在总奖牌数量上领先德国，但是德国队在上赛季以及平昌冬奥会上都是团体项目的冠军得主。在里贝尔的带领下，挪威将会力争将卫冕冠军德国队落下王座。

此外，在团体项目上，奥地利、日本队的实力不容小觑，两国均为该项目传统强国。

里贝尔和度部小斗在今年3月的世锦赛上竞争激烈 照片出自： 2021 Getty Images

女子组：所有目光都将集中在格拉格蒂-莫茨和汉森身上

首届北欧两项世界杯于2020/21赛季举办，世界顶尖女子选手在赛场上留下了一些令人难忘的滑雪和飞跃瞬间。

虽然女子北欧两项并非2022年北京冬奥会竞赛项目，但是我们依然可以在世界杯和世锦赛上看到女子选手的别样英姿。美国选手塔拉·格拉格蒂-莫茨是天赋极为出众的女子北欧两项运动员之一，她在过去两年的崛起速度如同流星一般。

她先后参加过冬季两项、越野滑雪、跳台滑雪以及北欧两项的国际赛事，在北欧两项上取得的成绩最佳。作为首位女子北欧两项世界杯冠军得主，她将是新赛季的冠军大热之一。

2021年世锦赛女子北欧两项奖牌获得者合影 照片出自： 2021 Getty Images

2021年德国世锦赛冠军得主格达·威斯特沃尔德·汉森的崛起震惊世人。她击败了玛丽·莱伊南·伦德和马尔特·莱伊南·伦德姐妹，成为首位北欧两项世界冠军。

上述三位挪威选手将是新赛季格拉格蒂-莫茨卫冕的最大威胁。

女子北欧两项世锦赛奖牌获得者格达·威斯特沃尔德·汉森（冠军）、玛丽·莱伊南·伦德（亚军）和马尔特·莱伊南·伦德（季军）合影 照片出自： 2021 Getty Images

2021/22赛季北欧两项赛程安排