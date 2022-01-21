齐广璞北京冬奥会期待零突破：相信能赢所有人

齐广璞从4岁起开始跟着启蒙老师学习技巧，8岁开始练习蹦床，10岁入选长春自由式滑雪空中技巧队 。亮相国内外大赛后不久，齐广璞一度被称为是中国自由式滑雪的新星，还被业内人士认为是索契冬奥会头号夺金热门选手。只是可惜，他在落地时意外摔倒滑出，遗憾排名第四。这是他距离奥运奖牌最近的一次。

受新冠疫情影响，两年没有参加大赛的齐广璞在本赛季迎来了冬奥会开赛前难得的世界杯比赛，但由于长期缺战，前两站的个人比赛中还处于寻找状态的阶段。直到在芬兰卢卡举行的世界杯赛第二站混合团体比赛中，与徐梦桃、贾宗洋以343.24分获得冠军，齐广璞终于迎来了久违的胜利。

赛后，齐广璞在接受央视采访时回忆说，“因为很久没有参加比赛了，一点比赛的感觉也没有。站在赛场上，感觉整个人像梦游一样。然后团体比赛能稍微感觉到一点紧张，因为这个肩上不光是有自己的责任，还有整个团队的责任。所以应该更能激发我参赛的欲望和斗志。”

向后翻腾三周转体1800度，难度系数高达5.0，这曾是自由式滑雪空中技巧最有难度的动作，白俄罗斯选手安东曾在2009年世锦赛上尝试挑战。2013年，齐广璞正是凭借着这个难度动作成功问鼎世锦赛冠军，成为完成这个动作的世界第一人，这个动作要求运动员在空中直体翻腾三周的同时转体五周，难度可想而知。

索契冬奥会时，齐广璞还未能对这个动作有100%的把握，比赛输给了安东，未能登上奥运领奖台。而安东则收获了索契冬奥会空中技巧的金牌。“我是中国队里是第一个跳这个动作的，当时对这个动作也很陌生。一些技术和难点都不知道怎么去突破和解决，只能一点点和教练摸索，然后出现失误了。”回忆索契冬奥会的训练和比赛经历，齐广璞依旧有些不甘心。

“看录像，再跟安东的录像对比。哪一个环节能精益求精，能更简洁一些，这都是一点点摸索出来的。我掌握这个动作大概用了4年时间。”经过不断的摸索和精进，齐广璞终于实现了突破，“它的难点就是要转五圈，空中转得比较多。另外，在高速翻转的情况下，你还要定位、看地、找点，不能错过这个点。如果错过这个点，后边动作就没法往下接。”

除了这些，齐广璞表示做这个动作对训练时的客观条件要求也非常高，不仅对地条有要求，还要看自己的身体和天气情况，运动员需要在没有风、没有雪、光线好、气温好的时候练习。“因为这个动作负荷比较大，所以跳完后的身体和精神都会很疲劳。像我第一天跳完以后回到房间，身体也有点酥酥麻麻的，头非常的胀，精神压力会很大。”

掌握这个技巧动作后，踌躇满志的齐广璞本想在平昌冬奥会上大展采风，却不料在决赛第二轮跳跃时再次落地失误，准备好的5.0动作还没来得及展示就结束了比赛，最终的排名定格在第7位。

今天，5.0仍是自由式滑雪空中技巧的第一难度，只是能够挑战这个难度的运动员比以前更多，大概有10几位。但齐广璞认为，“主要现在最大的对手还是自己，如果把我的动作都正常发挥出来，我相信我能赢过所有人。”

冬奥会空中技巧比赛的决赛共三轮，每一轮的动作都不能重复。运动员更愿意在最后一轮冲击奖牌时拿出5.0这把利器。2022年的北京冬奥会是齐广璞的第四届奥运会，也很有可能是最后一届，我们期待这位奥运老臣上演完美一跳。