2022年北京冬奥会男子大回转比赛值得关注的明星
2022年北京冬奥会高山滑雪男子组赛事即将开始，在此之前Olympics.com为您准备了一些需要了解的关键信息。
作者: Alessandro Poggi
照片出自： 2022 Getty Images
大回转是2022年北京冬奥会男子高山滑雪首个技术类竞赛项目。
比赛将于2月13日周日在绰号“雪飞燕”的延庆国家高山滑雪中心举行。第1滑开始时间为10:15，第2滑开始时间是为13:45。
冬奥会男子大回转卫冕冠军马塞尔·赫希尔已经于2019赛季退役。意大利传奇阿尔伯托·汤姆巴是这个项目历史上唯一一位成功卫冕的运动员（1988、1992）。
2022年北京冬奥会男子大回转：值得关注的明星选手
马尔科·奥德马特（瑞士）：本赛季世界杯五站赛事斩获4金1银，总排名第一的瑞士名将是北京冬奥会大回转项目夺冠热门。
马努埃尔·费勒（奥地利）：奥地利人本赛季收获了大回转项目上的个人生涯最佳战绩，三次登上领奖台（瓦勒迪泽尔、阿尔塔·巴迪亚、阿德博登）
亨里克·克里斯托弗森（挪威）：2018年平昌冬奥会亚军，2019年世锦赛冠军。他也是本赛季唯一击败过奥德马特的运动员。
马蒂厄·费弗尔（法国）：世锦赛卫冕冠军，本赛季世界杯最佳成绩是1月初在阿德博登取得的第5名。
卢卡·德阿利普兰迪尼（意大利）：2021年世锦赛亚军在本赛季世界杯阿尔塔·巴迪亚站比赛收获银牌。