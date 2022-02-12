2022年北京冬奥会男子大回转比赛值得关注的明星

大回转是2022年北京冬奥会男子高山滑雪首个技术类竞赛项目。

比赛将于2月13日周日在绰号“雪飞燕”的延庆国家高山滑雪中心举行。第1滑开始时间为10:15，第2滑开始时间是为13:45。

冬奥会男子大回转卫冕冠军马塞尔·赫希尔已经于2019赛季退役。意大利传奇阿尔伯托·汤姆巴是这个项目历史上唯一一位成功卫冕的运动员（1988、1992）。

2022年北京冬奥会男子大回转：值得关注的明星选手

马尔科·奥德马特（瑞士）：本赛季世界杯五站赛事斩获4金1银，总排名第一的瑞士名将是北京冬奥会大回转项目夺冠热门。

马努埃尔·费勒（奥地利）：奥地利人本赛季收获了大回转项目上的个人生涯最佳战绩，三次登上领奖台（瓦勒迪泽尔、阿尔塔·巴迪亚、阿德博登）

亨里克·克里斯托弗森（挪威）：2018年平昌冬奥会亚军，2019年世锦赛冠军。他也是本赛季唯一击败过奥德马特的运动员。

马蒂厄·费弗尔（法国）：世锦赛卫冕冠军，本赛季世界杯最佳成绩是1月初在阿德博登取得的第5名。

卢卡·德阿利普兰迪尼（意大利）：2021年世锦赛亚军在本赛季世界杯阿尔塔·巴迪亚站比赛收获银牌。