蒂娜·赫尔曼对速度的渴求：依赖内在的力量

2020年，德国钢架雪车明星选手蒂娜·赫尔曼突然发现自己陷入了困境。

当时，她已贵为三届世锦赛冠军，而她的教练德克·马特申兹由于与一些运动员的分歧，被国家队免职了。但作为赫尔曼10年的私人教练，马特申兹对赫尔曼在世锦赛的每一次夺冠都发挥了极为重要的作用。因此赫尔曼面临一个艰难的选择。

钢架雪车以最高时速145公里/小时的速度在冰面上滑行，运动员的脸离冰面只有几厘米。因此，运动员必须完全信任他们的教练，因为教练也是队中重要的技术人员。因此，赫尔曼冒着有可能被迫退役的风险，拒绝了来自其他教练的指导。

最终，赫尔曼和德国雪橇协会（BSD）之间达成了协议，赫尔曼被允许继续为国家队比赛，但由于马特申兹与俄罗斯队的关系，她不能与德国队的队友一起训练、生活。

赫尔曼必须要接受的另一个附加条件是：在一些特定赛事开始之前，她不能使用德国的赛道和国家队的一些设备训练，而德国队的设备和设施被公认为世界最佳。

那之后，赫尔曼转而与俄罗斯队一起训练。而她的冰橇和她一起“住在”酒店里。对于俄罗斯队而言，她是一位局外人。29岁的赫尔曼承认在相关决定宣布后，自己哭了好几天，她在接受媒体采访时表示：“我喜欢思考，因此我仍然会经常想到这个问题。我觉得我目前最大的问题来自我的大脑，这个赛季我还没有获得充分的信心。那个决定对我而言打击真的有点大。”

蒂娜·赫尔曼自从2020年开始就不跟德国国家队一起训练

火上浇油

体育比赛有时和生活是很相似的，失望往往可以刺激一个人去取得巨大的成就。

对赫尔曼来说也是如此。尽管表现还有些不稳定，但是这位来自科隆的名将在2020/21年世界杯上获得了总成绩第二名。不过，在2021年德国阿尔滕贝格赛道上举行的世锦赛上，她获得了更大的成功。

由于她的赛季计划被打乱，而且无法进入德国的设施训练，许多人对于她第四次夺得世界冠军已经不抱希望了。但她以最戏剧性的方式让所有怀疑她的人闭嘴了。

在第一轮比赛中出现失误后，赫尔曼仅位列第11位。

"我想离开这里。我对教练说：这没有任何意义，我要离开。”

蒂娜·赫尔曼在接受媒体采访时，讲述了她在2021年世锦赛上令人失望的开局。

但马特申兹知道该对弟子说些什么，让她能够重新振作起来并坚持下去。

赫尔曼表示："他对我的鼓励太重要了，所以我非常感谢他。他知道我可以轻松提高半秒成绩。他对我有信心，这让我真的很有动力。"

赫尔曼找回了自己的最佳状态，以百分之一秒的优势击败了前世界冠军、同胞杰奎琳·洛琳，获得金牌。这也使赫尔曼成为有史以来第一位赢得四次钢架雪车世界锦标赛冠军的运动员。

她在冲过终点线时发出的尖叫表明了自己的心情。她已经证明了自己的心理承受力，她的实力来自强大的内心，而不仅仅是来自德国著名的技术优势。

蒂娜·赫尔曼

”我对肾上腺素上瘾"

赫尔曼拥有这样的内在力量并不令人惊讶。小时候还没有接触过雪车的时候，她就喜欢比赛，喜欢考验自己。

她告诉德国媒体说：“我就是喜欢这种速度，在我从事高山滑雪运动的时候就是如此。另外我还喜欢开车，有摩托车驾照。我真的是对肾上腺素上瘾”。

但即使如此，以高达145公里/小时的速度（她在惠斯勒创造的个人最好成绩）飞驰也肯定会让她感到害怕吧？

她解释道：“实际上，我只专注于驾驶。在滑行过程中不能想太多，只需要将注意力放在转弯即可。这就像在一个隧道里，而你被死死地固定住了，这样你就能很好地、快速地滑下来。"

“翻车也是比赛的一部分，你必须能够接受失败，克服它并再次出发”。

赫尔曼最高记录是145 公里/时

冬奥会的标杆

赫尔曼在冬奥会上还有未完成的任务，她在2018年平昌冬奥会的决赛中仅仅获得了第五名。

除了同胞洛琳外，在2022年北京冬奥会之前，她还必须关注另外两个速度狂人：来自奥地利的世界杯总冠军亚宁·弗洛克和俄罗斯的埃琳娜·尼基蒂纳。但赫尔曼依然是这个项目的标杆。

2021年10月在北京延庆国家雪车雪橇中心举行的冬奥会测试赛中，这位四届世界冠军得主再次脱颖而出，向对手们发出了非常明确的信号。

而德国钢架雪车队人才济济，因此在2月份国内选拔赛结束之前，谁都不能保证一定可以代表德国参加冬奥会。

但你可以相信的是，赫尔曼将会努力去争取北京冬奥会的入场券。