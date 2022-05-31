蒂莫·波尔连续21年跻身世界TOP 20

2022年5月31日，国际乒联公布了新一期（第22周）的世界排名。男单榜单上，中国选手樊振东、马龙、梁靖崑占据前三，雨果·卡尔德拉诺（巴西）、图鲁斯·莫雷高德（瑞典）、达科·约奇克（斯洛文尼亚）、张本智和（日本）、林昀儒（中华台北）、迪米特里·奥恰洛夫（德国）和夸德里·阿鲁纳（尼日利亚）分列4-10位。而排在第11位的就是今天的主角，已经41岁的乒坛常青树、德国名将蒂莫·波尔。

19岁是的蒂莫·波尔 照片出自： Bongarts

第11位的现世界排名意味着波尔已经连续21年跻身世界世界排名Top 20，他上一次排名世界前20开外是2001年5月份的事情。

从2000年悉尼奥运会初登奥运赛场至今，波尔已经征战过6届奥运会，期间斩获2银2铜（全部出自团体项目），在世锦赛赛场也有6银3铜的斩获。在其漫长的运动生涯里，波尔始终是乒乓球世界霸主中国队需要堤防的重点球员。现任中国乒协掌门人刘国梁曾经表示过，波尔是一个让他睡不好觉的对手。

对于波尔来说，陪伴他走过37载风雨的乒乓球已经是他生活中不可或缺的一部分。4岁开始接触乒乓球的他在16岁时就斩获了欧洲青年锦标赛男单冠军。虽然在奥运会和世锦赛的单打项目上无缘最高领奖台，但是在世界杯赛场上，波尔收获颇丰，斩获2金4银。其中包括21岁时在济南击败主场作战王励勤和孔令辉夺得2002年世界杯男单冠军，以及2005年列日世界杯上，他在夺冠之路上先后击败了王励勤、马林和王皓三位中国名将后登顶。

生涯中，波尔可谓凭借一己之力撑起了欧洲乒乓球的一片天。

蒂莫·波尔带领德国队夺得2020年东京奥运会乒乓球男团亚军 照片出自： 2021 Getty Images

四年一度的奥运赛场上，波尔在单打项目上的最好成绩是2004年雅典奥运会的第5名，其余5届奥运会上，他的单打成绩都为第9名。

但是在团体项目上，波尔的发挥对于德国队夺牌而言至关重要。去年延期举行的2020年东京奥运会上，德国队最终夺得男团亚军。期间40岁的波尔肩负着第一男双和第二单打的重任，除对阵中国队的决赛中遭遇失利意外，此前德国对阵葡萄牙、中华台北以及日本队的比赛中，波尔负责的比赛全部取得胜利。尤其是在对阵中华台北的四分之一决赛和对阵日本的半决赛中，双打取胜后的波尔在一单奥恰洛夫落败的情况下顶住压力，力挫强手，稳定军心，为德国队最终3-2险胜奠定了基础，用行动诠释了“家有一老，如有一宝”的含义。

此前在接受Olympics.com专访时，波尔曾经表示自己害怕退役，因为他很热爱自己从事的运动，从4岁开始，乒乓球就是他的全部。每每碰到退役这个话题时，他都感觉很难去面对，然后想办法让这个念头从脑海中消失。

害怕退役的波尔如果能够参加2024年巴黎奥运会，那么他将和瑞典名将约尔根·佩尔森、克罗地亚传奇左兰·普利莫拉茨、以及尼日利亚女乒运动员奥洛芬克·奥绍奈克并列成为参加奥运会次数最多的乒乓球运动员（7届）。