高尔夫美国名人赛开赛在即，重温泰格·伍兹的五冠时刻

对于是否会参加在美国乔治亚州奥古斯塔国家高尔夫俱乐部举行的2022年名人赛，泰格·伍兹给出的答案是“可能参加，也可能不参赛”。他表示将在“比赛开始时做出决定”。

但是这位高尔夫传奇巨星过去的一周一直在该俱乐部场地进行训练，吸引了大量球迷前来一睹偶像英姿。要知道，伍兹上一次夺得大满贯赛事冠军就是在这个场地，当时他夺得了2019年名人赛冠军。

伍兹于2021年2月经历车祸，导致双腿多处骨折。如果能够在本届名人赛复出赛场，他将无疑成为高球届的重磅关注焦点。

如果他最终亮相本届名人赛，他将向六夺名人赛冠军的纪录发起冲击。

通过本文，让我们一起回顾他此前五次问鼎名人赛桂冠的辉煌时刻。

1997年名人赛：创纪录的胜利

1997年，此前两次以业余选手身份参加名人赛的伍兹完成了个人转战职业赛场后的名人赛首秀，并一举夺魁。

他以统治级的表现成为最后的赢家，期间创造了低于总标准杆（270杆）18杆的赛事纪录（该纪录于2020年才被再次刷新）；另外他以领先第二名汤姆·凯特12杆的优势夺冠，目前为止这依然是名人赛历史最大夺冠杆数差。

1997年名人赛冠军是伍兹生涯第一个大满贯赛事冠军，他也成为首位赢得该赛事冠军的非白人选手。那年21岁的他也成为名人赛历史上最年轻的冠军。

泰格·伍兹庆祝赢得1997年名人赛冠军 照片出自： Steve Munday /Allsport via Getty Images

2001年名人赛：“全满贯”

参加2001年名人赛之前，伍兹已经赢得了美国公开赛、英国公开赛以及PGA锦标赛（2000年）冠军。

那届名人赛上，伍兹从第三轮开始就占据领先位置，最后一轮打出68杆的他最终总成绩为低于标准杆16杆，夺得冠军。至此，他成为高尔夫球历史上第一位连续摘得四项大满贯赛事冠军的运动员。

他的这一卓越成就被命名为“老虎全满贯”（Tiger Slam），这里的全满贯是指单赛季赢得全部四项大满贯赛事冠军。

2002年名人赛：蝉联桂冠

那届赛事中，伍兹凭借周六强势发挥在第二轮取得了低于标准杆6杆的成绩，在本轮过后弥补了首轮的劣势，登上（并列）榜首位置。

最后一轮，伍兹发挥稳定，这一轮取得低于标准杆1杆的成绩，总成绩上以3杆优势胜出。成为继杰克·尼克劳斯（1996年）和尼科·法尔多（1999年）之后，第三位蝉联名人赛冠军的运动员。

2022年名人赛赛前训练中，伍兹在第9洞开杆 照片出自： Gregory Shamus/Getty Images

2005年名人赛：加赛定胜负

伍兹的第四个名人赛冠军是个人五冠当中赢得最艰难的一次。

由于比赛期间下雨，伍兹开赛后未能发挥出自己的最佳状态，前两轮过后只排在第三位，落后榜首的克里斯·迪马尔科6杆。

但是第三轮，伍兹取得了惊人的低于标准杆7杆的成绩，与此同时迪马尔科该轮成绩为高于标准杆3杆，伍兹反超占据榜首，并取得了3杆优势。

最后一天的比赛中，迪马尔科状态复勇。虽然伍兹在第16洞打出了后来被评选为赛事历史最伟大击球的50英尺远距离入洞，但是依然无法避免本轮被迪马尔科追平总杆数。双方进入加赛。

在采用“一洞突然死亡赛制”的加赛中，伍兹凭借第18洞的小鸟球成为最后的赢家。迪马尔科只打出了par，无奈饮恨。

2005年名人赛加突然死亡法击败克里斯·迪马尔科时最后的“小鸟推” 照片出自： Andrew Redington/Getty Images

2019年名人赛：归来

2019年之前，由于伤病以及一系列场外生活问题的影响，伍兹经历了辉煌生涯的“崩塌”。

当年名人赛开赛前，没有人把他看做是夺得“绿夹克”（名人赛冠军的标志性服装）的热门选手。但是伍兹在比赛中发挥神勇，第二轮过后只落后并列榜首的选手们1杆。

第三轮过后，伍兹依旧以一杆只差位居第二，落后于意大利选手弗朗西斯科·莫利纳里。但是最后一轮，后者成绩高出标准杆2杆，伍兹笑到了最后，时隔14年再次斩获名人赛冠军。

以43岁年龄夺得生涯第五个名人赛冠军后，泰格·伍兹成为赛事历史上夺冠年龄第二高的选手。

2022年名人赛：?

正在奥古斯塔国家高尔夫俱乐部训练的伍兹是所有人关注的焦点。

2022年我们能否再次看到“老虎发威”？