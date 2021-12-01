2021/22赛季花滑大奖赛分站赛总结：“葱桶”组合成总决赛中国队独苗

37天6站赛事，国际滑联花样滑冰大奖赛系列赛已经落下帷幕。接下来的重点赛事无疑就是大奖赛总决赛，该赛事将于下周在日本大阪举行。

作为2022年北京冬奥会赛季之初的重头戏，各国选手在6站系列赛上都拿出了休赛期精心准备的节目编排，给人耳目一新的感觉，令观众如痴如醉。

在男子单人滑项目上，并没有运动员展现了那种高处不胜寒的状态。三届世锦赛冠军得主陈巍在美国站比赛中遭遇自己自2018年来的第一场失利；两届冬奥会冠军羽生结弦由于脚踝伤势退出了两站赛事的争夺。

而女子单人滑的情况则完全相反，俄罗斯15岁小将卡米拉·瓦里耶娃不仅展现了一览众山小的实力，同时也在不断用刷新世界纪录的表现惊艳着观众。她上周在俄罗斯站取得的短节目87.42分、自由滑185.29分、总成绩272.21的成绩均为女子单人滑历史之最。

来自中国的两届世锦赛冠军组合隋文静/韩聪组合在加拿大站和意大利站的比赛中两夺双人滑冠军；四届世锦赛冰舞冠军得主、法国组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙组合本赛季重返大奖赛赛场再次惊艳。

在大奖赛总决赛开始之前，让我们一起复盘分站赛值得记住的亮点。

男子单人滑：键山优真两冠通大阪

本赛季花滑大奖赛总决赛将于12月9-12日在日本大阪举行。本赛季取得两站分站赛冠军的日本本土新星、2020年洛桑冬青奥会冠军、世锦赛亚军键山优真的表现值得关注。本赛季，他在意大利站短节目比赛中发挥不佳，仅位列第七。但最终他凭借自由滑的强势表现逆转夺冠。之后在法国站比赛中，他在短节目和自由滑的表现均为上乘，再次捧杯。

崛起速度惊人的键山优真现在的目标就是将短节目和自由滑的精彩表现带到2022年北京冬奥会赛场上，力争奖牌。

他在意大利站自由滑比赛中得到197.49分，刷新生涯最佳；两周后，同样的节目在法国获得185.77分。如此成绩虽然算得上出色，但是分数下降也说明目前的键山优真稳定性尚待提高。

美国名将周知方和2018年平昌冬奥会亚军——日本选手宇野昌磨本赛季两站大奖赛的战绩均为1金1银（两人都参加了美国站和日本站的比赛），他们和键山优真、陈巍均为大奖赛夺冠热门。

陈巍在美国站比赛中仅夺得铜牌令人倍感意外，因为自平昌冬奥会以来，他在参加的所有赛事中从未令冠军旁落过。他在一周后在加拿大状态回勇夺得冠军。远离赛场将近一个月的陈巍在总决赛上将会对自己的节目编排做出怎样的调整是人们关注的焦点。

老将米克海尔·科尔亚达（俄罗斯）和杰森·布朗（美国）是上述四位选手之外，最后两位将会参加总决赛男子单人滑争夺的选手。两位选手在本赛季也均两次登上领奖台，但是表现均未达到他们的最佳水准。

虽然羽生结弦本赛季尚未亮相赛场，但是日本冰协已经确定他报名参加了日本花滑全国锦标赛，比赛同样将于12月举行。日本巨星目前面临的情况和平昌冬奥会之前相似，当时他也是经受着脚踝伤势的困扰。

目前正在日本训练的羽生结弦通过网络表示，他将会竭尽全力做好准备，为晋级冬奥会努力。

女子单人滑：只有伤病能够阻挡俄罗斯选手的总决赛“大一统”

本赛季花滑大奖赛总决赛女子单人滑“险些”成为俄罗斯选手的独角戏。

6位总决赛参赛选手当中5位来自俄罗斯，除震撼世界的瓦里耶娃之外，世锦赛卫冕冠军安娜·谢尔巴科娃、2015年世锦赛冠军伊莉莎维塔·图克塔米谢娃、成长迅速的15岁天才少女玛雅·赫罗米克、2020年欧锦赛冠军阿廖娜·科斯托娜娅同样入围。

唯一一位非俄选手是本赛季日本站冠军得主坂本花织。

瓦里耶娃和谢尔巴科娃本赛季均斩获两站分站赛冠军。谢尔巴科娃的赛季最高分236.78分比瓦里耶娃的赛季最高分低30分，后者在技术分上面优势明显。瓦里耶娃在短节目和自由滑比赛中均安排了三周半跳和后内四周跳，在自由滑比赛中还加入了两个后外点冰四周跳。

大奖赛总决赛女子单人滑项目将俄罗斯女子花滑的强大实实在在展现在了人们眼前。其实，她们本有可能包揽总决赛全部席位：亚历珊德拉·特鲁索娃和达莉娅·乌萨切娃在美国站比赛中分列冠、亚军，但是她们均未按计划参加日本站的比赛。特鲁索娃由于脚伤退赛，乌萨切娃在日本站短节目赛前热身时受伤。

但是好消息，两位选手均有望参加12月底举行的俄罗斯花滑锦标赛。届时，一众实力出众的俄罗斯女子花滑选手将为3张北京冬奥会入场券展开激烈争夺。

2018年大奖赛总决赛冠军纪平梨花本赛季由于脚踝伤势高挂免战牌，如果她能够在日本全国锦标赛上复出，她将和坂本花织、樋口新叶、河边爱菜、三原舞依以及老将老将宫原知子争夺三张入场券。

其它有可能在北京冬奥会上冲击领奖台的选手还包括韩国名将刘永，她在本赛季大奖赛分站赛斩获两枚铜牌；比利时选手莱奥娜·亨德里克斯在意大利站位列第三；最近更换加练的美国选手刘美贤本赛季也在两站赛事中跻身前五。

双人滑：冬奥会赛场的激烈争夺已现端倪

你知道吗？北京冬奥会花样滑冰四个竞赛项目中，最后登场的项目就是双人滑。如此赛程安排部分原因可能是因为东道主中国队在这个项目上有着优良传统。过去20年里，中国花滑队在该项目上斩获过6枚冬奥奖牌。隋文静/韩聪在2018年平昌冬奥会上斩获的银牌就是其中之一。

身为2021年世锦赛亚军的他们在本赛季加拿大站和意大利站的比赛中展现了强大实力，自由滑重启二人2016/17赛季的经典节目《忧愁河上的金桥》，当年他们正是凭借该节目两夺世锦赛冠军。

双人滑世锦赛卫冕冠军俄罗斯组合阿娜塔西亚·米希娜/亚历山大·加利亚莫夫组合在本赛季的日本站和俄罗斯站的表现同样不遑多让，斩获两冠。俄罗斯组合两站的总成绩分别是227.28和226.98，优于“葱桶组合”的224.05和224.55。

和女子单人滑项目情况类似，总决赛双人滑比赛中俄罗斯选手同样占据人数优势。两届世锦赛奖牌得主叶夫根尼娅·塔拉索娃/弗拉基米尔·莫洛佐夫（美国站冠军，日本站亚军）以及同胞组合亚历珊德拉·博伊科娃/迪米特里·科兹洛夫斯基（美国站季军，法国站冠军）、达莉娅·帕弗柳琴科/丹尼斯·霍迪金组合也将参加总决赛的争夺。

除隋文静/韩聪组合外，另外一对非俄组合是来自日本的三浦璃来/木原龙一。本赛季是两人搭档的第三个赛季。他们在美国站收获银牌，在日本站斩获铜牌从而锁定了总决赛席位。

展望北京冬奥会，美国冠军组合亚历克莎·尼里姆/布兰顿·弗拉希尔组合以及另一对中国组合彭程/金杨组合同样值得关注，后者在意大利站比赛中位居“葱桶组合”之后，收获银牌。

冰舞：帕帕达基斯/西泽龙惊艳回归大奖赛

距离四届世锦赛冠军组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙组合上一次参加花滑大奖赛（2019年总决赛）已经过去了将近2年。上赛季，由于疫情爆发，他们缺席了整个赛季的比赛。

归来的他们带来了两套全新编排的动作，并在意大利站和法国站比赛中完成了精彩的演出。两站比赛的总成绩分别是220.06和221.25分，领先俄罗斯的世锦赛卫冕冠军维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡察拉波夫组合本赛季两站赛事的215.44和211.72分。

尽管本赛季成绩领先，但是不要忘了，两对组合上一次在2020年欧锦赛上交锋时，俄罗斯组合成为最后的赢家。

其它参加总决赛冰舞比赛的组合还包括美国的麦迪逊·胡贝尔/扎卡里·多诺霍组合和麦迪逊·乔克/伊万·巴特斯组合。前者在美国站比赛中夺冠。

加拿大站本土冠军派博尔·吉列斯/保罗·波伊里尔和意大利组合查勒妮·基尼阿德/马尔科·法布里是另外两对总决赛参赛组合。