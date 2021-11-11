速滑世界杯波兰站前瞻：北京冬奥会入场券之争拉开帷幕

2022年北京冬奥会速度滑冰比赛席位的争夺将于11月12-14日率先在波兰马佐夫舍地区的托马舒夫洛多瓦竞技场拉开战幕。作为新赛季首战世界杯赛事，波兰站比赛吸引了多位顶尖速滑选手的到来，其中包括美国队的世界纪录保持者布列塔尼·鲍以及多位荷兰名将。

过去两届冬奥会（索契2014、平昌2018）上牢牢占据速度滑冰奖牌榜头把交椅的荷兰队明星云集，他们的表现值得密切关注。

荷兰队成为瞩目焦点

在两位老将斯文·克拉默和伊丽恩·伍斯特的带领下，荷兰速滑队的目标是续写他们作为传统强队的辉煌。世锦赛9冠得主、冬奥会奖牌获得者克拉默今年已经35岁，此前他已经放话：本赛季将是他的最后一个奥运赛季（北京冬奥会将是他最后一届冬奥会）。

克拉默对于北京冬奥会的男子5000米和10000米赛事倍感期待：“目前我的注意力都在训练上，三个月之后我必须要让自己的竞技状态处于最佳水平，希望能够通过优异成绩结束冬奥会生涯。”

克拉默将会遭遇瑞典选手尼尔斯·范·德·波尔的有力挑战。后者在长距离实力强悍，是世锦赛男子5000米和10000米的卫冕冠军，同时还保持者10000米的世界纪录。

2018年平昌冬奥会上，克拉默在斩获男子5000米金牌的过程中刷新了自己保持的该项目奥运会纪录，成为冬奥会历史上首位三夺同一项目金牌的男子速滑选手。

女子方面，伍斯特今年同样也已经35岁，2006年都灵冬奥会夺冠时，她成为荷兰冬奥历史上最年轻的奥运冠军。如今的她已经有11枚冬奥奖牌在手（其中包括5枚金牌）。

她的带领下，荷兰女子速滑队在近年来展现了强大的统治力。在2021年世锦赛上，荷兰女队创造了近年来成绩上的新高——狂揽21枚奖牌中的9枚。

安东尼特·德容（3000米）、伊雷妮·斯豪滕（5000米）、马里杰克·格鲁内沃德（集体出发）是各自项目的世锦赛卫冕冠军，21岁的前世青赛冠军费姆克·科克也已经转战成年赛场，有可能将在自己的冬奥首秀上一鸣惊人。

北美名将期待再突破

核心选手实力出众的美国队也有望挑战荷兰队的速滑霸主地位。同时，加拿大以及传统强国挪威的实力也不可小觑。

来自美国弗罗里达的布列塔尼·鲍是今年世锦赛女子1000米冠军以及世界纪录保持者，在2018年平昌冬奥会上，她收获了一枚铜牌。参加过两届冬奥会的鲍为外界视为“女子1000米女王”。在接受Olympics.com专访时，鲍表示：“我的目标当然是在北京冬奥会上有好多表现，但是11月和12月时，需要继续保持专注并付出努力。就像往年的11月、12月一样。”

加拿大队方面，艾瓦尼·布伦丁是集体出发项目的专家，已经斩获过5枚世锦赛奖牌的她有望在本赛季世界杯赛场上继续有所斩获。

日本队遭遇新冠重创

冰上项目实力不俗的日本队在赛季初遭遇新冠重创，队内四位运动员以及多位工作人员检测呈阳性。这无疑将会给日本速滑队征战本赛季世界杯首站比赛带来影响。四位阳性运动员将缺席波兰之旅。

日本运动员在2018年平昌冬奥会速滑比赛中斩获6枚奖牌，包括3枚金牌。高木菜那赢得女子集体出发以及团体追逐金牌，小平奈绪在平昌斩获女子500米金牌

新赛季世界杯第二站比赛将于11月19-21日在挪威斯塔万格举行。结束两周休息后，世界杯后两站比赛将于12月在美国盐湖城和加拿大卡尔加里进行。

2022年北京冬奥会速度滑冰比赛

北京冬奥会无疑是速滑新赛季的巅峰，从2月5日至19日，14个速度滑冰项目将会决出奖牌归属。比赛将在新场馆国家速滑馆（冰丝带）举行。

北京冬奥会速度滑冰比赛包括14个竞赛项目 - 男女各7个。

男子：500米、1000米、1500米、5000米、10000米、集体出发和团体追逐

女子：500米、1000米、1500米、3000米、5000米、集体出发和团体追逐

2018年平昌冬奥会上，荷兰速滑队以16枚奖牌登顶速滑奖牌榜，日本队6枚奖牌（3金）位居次席，挪威4枚奖牌（2金）排名第三。