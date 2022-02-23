北京冬奥会英雄心中的英雄：汉密尔顿、费德勒、菲尔普斯激奋了他们

并不是所有的超级英雄都会穿斗篷。然而，有些人在北京冬奥会上打扮成了超级英雄，比如钢架雪车运动员尹诚彬（韩国），他在资格赛中戴着钢铁侠头盔在赛道上飞行。无论是冬奥还是夏奥，即使是最优秀的运动员也有他们心中的体坛英雄。

跟着Olympics.com，来看看激励了2022年北京冬奥会运动员的英雄们。

瑞恩·雷格茨 (瑞士)/罗杰·费德勒

金牌 - 障碍追逐 (自由式滑雪)

雷格茨在2022年北京冬奥会夺冠之前就拥有一颗要成为超级英雄的心。他从小就是雪坡上的超人！不信？请看下面的Ins图片。

雪坡超人有他自己的英雄，比如2010年冬奥冠军、瑞士人迈克·施密德。此外，雷格茨的偶像还有网球巨星罗杰·费德勒和诺瓦克·德约科维奇。

这位瑞士飞人也有一位同样喜欢速度与激情的偶像——7届F1冠军刘易斯·汉密尔顿。

雷格斯，又名小超人，施密德，费德勒，德约科维奇和汉密尔顿。如果拍成一部超级英雄电影，这样的演员阵容还不错吧?

丰塔纳(意大利)/瓦伦蒂诺·罗西

金牌 - 500米短道速滑

意大利速滑女皇阿里安娜·丰塔纳心中的英雄是她的同胞、速度之王瓦伦蒂诺·罗西。当被问到谁会是她最完美的晚餐约会对象时，这位奥运英雄很快回答：伊尔·多托尔——9届摩托车大奖赛世界冠军。

2022年的北京冬奥会之后，丰塔娜已经收获11枚奖牌，成为获得奖牌数最多的意大利运动员。她对速度的热爱不仅限于在冰上，她还是一个摩托迷，喜欢观看罗西的比赛，后者已经在2021年底退役。

你猜怎么着？她也喜欢《速度与激情》系列电影！

托比亚斯·文德尔(德国)/舒马赫

金牌 - 双人雪橇

继续关注和速度有关的话题。6届奥运雪橇冠军、德国选手托比亚斯·文德尔也宣称自己热爱速度。文德尔和老搭档托比亚斯·阿尔特在2022年北京冬奥会上史无前例地连续第三次夺得双人雪橇金牌。

他的生活和职业生涯都离不开对速度的热爱，7届F1冠军、德国同胞迈克尔·舒马赫是他的英雄偶像。对于一个热爱速度的德国人来说，这并不奇怪。

观看以下视频，了解文德尔对速度的热爱：

莱德茨卡(捷克)/乔纳斯·莱德基

金牌 - 平行大回转 (单板)

还有运动员把他们的亲人当成英雄，亲人也会激励家里的运动员。对于捷克超级巨星埃斯特·莱德茨卡来说就是这样。

2018年，三届奥运冠军莱德茨卡在平昌创造了历史，她成为第一位在高山滑雪和单板滑雪两项不同运动中都获得金牌的选手。2022年，她在北京成功卫冕了单板平行大回转冠军。

莱德茨卡的漫画家哥哥乔纳斯·莱德基是她的榜样，而这位奥运选手则是哥哥作品背后的灵感来源。她比赛中的穿着经常看起来就像一个超级英雄。

她在接受采访时说，“我们开创了这种神秘身份。他为我做了一套服装，还有我的头盔什么的。当我站在出发点时，我感觉自己像一个超级英雄，这真的很有帮助。有这样一个亲人真的很酷，他设计了这么伟大的东西，我可以在生活和工作中用上，这真的很特别。”

马克森斯·帕罗特(加拿大)/刘易斯·汉密尔顿

金牌 - 单板大跳台

加拿大的马克斯·帕罗特是真正的勇士，他战胜了癌症，还成为2022年北京冬奥会大跳台的冠军。

2018年底，帕罗特被诊断出患有霍奇金淋巴瘤，他英勇的战斗和复出让人钦佩。2019年年中，帕罗特宣布自己战胜了疾病。要知道，他过去每隔两周就要做12次化疗。

这位三届奥运奖牌得主的故事启发了很多人，帕罗特的偶像是7届F1冠军刘易斯·汉密尔顿。帕罗特对Olympics.com说，“我见过刘易斯·汉密尔顿，我真的很佩服他。他开车时真的很勇敢。”

陈巍 (美国)/菲尔普斯

金牌 - 男子花滑

这位花样滑冰的新科奥运冠军激励了许多人，但陈巍也有他自己的英雄。陈巍仰慕关颖珊——两届奥运奖牌得主和五届世锦赛冠军。他得到了很多其他美国奥运选手的激励，比如游泳偶像迈克尔·菲尔普斯和8次获得奥运奖牌的短道速滑运动员阿波罗·安东·奥诺。

陈巍还是一个篮球迷，谁能跳得更高？陈巍还是斯蒂芬·库里？

埃琳·杰克逊(美国)/布列塔尼·鲍 (美国)

金牌 - 女子500米速度滑冰

埃琳·杰克逊在北京冬奥运会上赢得了女子500米速滑冠军，成为第一位在速度滑冰比赛中获得金牌的黑人女性，这一成绩已载入史册。

他的同胞好友布列塔尼·鲍在本届冬奥会上为杰克逊的历史性奖牌发挥了重要作用。这位2018年平昌铜牌得主、5次世锦赛冠军和8次直排轮世界冠军因对杰克逊的善举而成为头条新闻。

在全美选拔赛中，世界排名第一的杰克逊在决胜的500米比赛中滑倒，最终排名第三。而前两名选手可以在该项目中获得奥运席位。

但获得第一的鲍在获得1000米和1500米资格后放弃了自己的席位。参加过三次冬奥会的鲍和杰克逊当时一起比赛，后者只获得了第16名。

“我说不出话来，”鲍说，“能给别人这个机会是我的荣幸……我知道她能做一些特别的事情——你刚才看到了，她成为了奥运冠军。

“作为她的队友，我感到无比自豪，我很高兴为此的付出。这太不可思议了。难以置信。”

范德波尔(瑞典)/鲁恩·拉尔森

金牌 - 5000米 and 10000米速度滑冰

范德波尔在获得5000米和10000米金牌后，将带着美好的回忆回顾了2022年北京冬奥会。但他在奥运备战阶段，并不是夺冠热门。

这位瑞典人在2018年平昌冬奥会5000米比赛中获得第14名。失望的范德波尔离开冰面两年时间。在这段时间里，他把注意力集中在了极限马拉松上。

范德波尔想追随他的同胞英雄、三届246公里斯巴达松冠军鲁恩·拉尔森的脚步。他们两人之间的仰慕似乎是相互的。

“有几个因素共同作用，使范德波尔成为奥运冠军。其中之一是，从双重意义上说，他准备离开已经走过的道路。他找到了自己的训练和生活方式。在这张照片中，他在特罗尔哈坦郊外跑步来增强体质。那里没有路跑，只是一片天然的训练场。”范德波尔在北京冬奥会上获得金牌后，拉尔森在Instagram上说。

朱莉娅·马里诺（美国）/杰基·罗宾逊

银牌-坡面障碍技巧（单板滑雪）

有几种方法可以找到你的缪斯。观看奥运会可能是其中之一，但朱莉娅·马里诺是在上中学时，从作业里找到了灵感。

马里诺在接受采访时说：“中学时，我写了一篇关于他的研究论文（杰基·罗宾逊，美国职业棒球大联盟第一位非裔美国人），了解了很多他生活中面临的挑战。”

“他克服了巨大的困难，这对我真的是激励。即使他经历了一切，他也从不允许那些障碍成为借口，任何事都无法阻止他实现赛场目标和实现种族平等的目标。”

米凯尔·金斯伯里（加拿大）/迈克尔·菲尔普斯

银牌 - 雪上技巧（自由式滑雪）

三届奥运奖牌获得者米凯尔·金斯伯里在雪上技巧的比赛中实力超群，但他也有一定的冰球技术。他的一位偶像是加拿大的冰球奥运金牌获得者西德尼·克罗斯比。

金斯伯里还有一位偶像，就是美国游泳名将、堪称历史最佳的奥运金牌得主迈克尔·菲尔普斯。毫无疑问，菲尔普斯是一个伟大榜样，但很难超越！

费德里科·佩莱格里诺（意大利）/德尔·皮耶罗

银牌-越野滑雪男子个人短距离

佩利格里诺是典型的意大利人——热爱滑雪和足球。尽管他是尤文图斯的超级支持者，他的偶像是前意大利国脚德尔·皮耶罗，但他或许应该坚持自己的专长——滑雪。他在斜坡上很突出，但在足球场上怎么样？你们自己来判断。

杰西·迪金斯（美国）/奧克萨娜·马斯特斯

铜牌 - 越野滑雪女子个人短距离

2022年北京冬奥会已经结束，冬残奥会即将到来！美国双奥运动员奧克萨娜·马斯特斯就是越野滑雪名将杰西·迪金斯的偶像。

马斯特斯曾代表美国队参加2012年、2014年、2016年、2018年和2020年的冬残奥和夏残奥会的赛艇、越野滑雪和手轮车比赛，是冬残奥和夏残奥会的两金得主。

三次获得奥运奖牌的迪金斯说，她钦佩奧克萨娜·马斯特斯的“勇气、风度、积极态度，以及勇敢地分享自己的经验，赋予别人力量”。

耶斯佩尔·谢德 (瑞典)/哈姆斯

铜牌 - 自由式滑雪坡面障碍技巧

你可能已经认识了冬奥会上的大多数英雄，但现在你可能想知道，谁是哈姆斯？

瑞典滑雪运动员耶斯佩尔·谢德认为他的仓鼠“哈姆斯”是他的英雄。“他是我的导师和精神领袖，”

谢德声称，哈姆斯教会了他生活中小事的价值。现在，谢德已经收获了伟大的成就——奥运铜牌！但英雄故事却显得悲凉，2019年去世的哈姆斯无法见证这一时刻。“你永远不会被忘记，”哈姆斯在Instagram上写道。

哈姆斯激励了奥运奖牌得主的故事永远不会被忘记。RIP！哈姆斯！