通往巴黎2024之路开启！男排奥运资格赛受邀球队名单确定

国际排联公布了将于2023年举行的2024年巴黎奥运会男排奥运资格赛24支受邀球队名单，这份名单根据目前的最新世界排名确定。通往巴黎奥运会男排比赛的第一步已经迈出。

作者: Olympics.com I Created 12 September
排球
照片出自： Source: Volleyball World

国际排联（FIVB）公布了2024年巴黎奥运会男排奥运资格赛的24支受邀球队名单。

目前男排世界排名1-26位的球队中除法国和俄罗斯外，其余24支球队将于2023年9月30日至10月8日参加奥运资格赛，争取巴黎奥运会的入场券。届时，将会有6支球队锁定奥运会参赛席位。

9月12日的世界排名显示，波兰队位居第1。新科世锦赛冠军意大利队排名升至第2。巴黎奥运会东道主、奥运男排卫冕冠军法国队紧随其后排在第3，世锦赛季军、南美劲旅巴西队排名第4。

由于东道主法国队已经获得奥运席位将不会参加奥运会资格赛，俄罗斯队没有奥运资格参赛资格，因此参加了2022年世锦赛争夺的中国队（世界排名第26名）以及卡塔尔队（世界排名第25位）搭上了奥运资格赛的末班车。

邀请名单中的各队需要在2022年12月之前向国际排联确认是否参赛。

延伸阅读：通往巴黎2024之路开启！女排奥运资格赛受邀球队名单确定

中国男排在世锦赛赛场上庆祝得分瞬间
照片出自： volleyballworld

中国男排世锦赛表现欠佳

中国男排参加了由斯洛文尼亚和波兰联合主办的2022年男排世锦赛，比赛于2022年8月26日至9月11日举行。

中国队在首轮小组赛中以0-3的比分先后输给了土耳其、加拿大和最终的冠军得主意大利队后，最终排名在24支参赛队中垫底。

男排球队2024年巴黎奥运会参赛席位获取方式

2023年举行的男排奥运资格赛上将会产生6个2024年巴黎奥运会男排参赛席位，届时24支球队将会分成3组进行循环赛，每个小组排名前二的球队锁定奥运席位。

2024年巴黎奥运会男排比赛共有12支球队参赛，除去奥运资格赛产生的6个席位以及东道主法国队占据的1个东道主席位外，剩余5个奥运席位将通过2024年男排世联赛预赛结束后的世界排名确定。届时获取奥运席位的优先顺序如下：

  1. 尚未有任何球队获得奥运席位的大洲旗下排名最高的球队。
  2. 世界排名靠前且尚未获得奥运席位的球队。

日本是首个确定将会承办男排奥运资格赛赛事的国家。女排奥运资格赛将于2023年9月16日至24日率先展开；男排奥运资格赛将于2023年9月30日至10月8日进行。分组抽签仪式将于2022年12月19日进行。

延伸阅读：通往巴黎2024之路：排球奥运资格体系详解

男排奥运资格赛参赛球队名单

*各国家排球协会需要在2022年12月前向国际排联确认其球队是否参加2023年举行的奥运会资格赛赛事。

  1. 波兰
  2. 意大利
  3. 法国（已经以东道主身份锁定巴黎奥运会席位，因此将不会参加奥运会资格赛）
  4. 巴西
  5. 俄罗斯（无参赛资格）
  6. 美国
  7. 日本
  8. 阿根廷
  9. 斯洛文尼亚
  10. 伊朗
  11. 塞尔维亚
  12. 古巴
  13. 荷兰
  14. 土耳其
  15. 加拿大
  16. 乌克兰
  17. 德国
  18. 墨西哥
  19. 突尼斯
  20. 埃及
  21. 比利时
  22. 捷克
  23. 保加利亚
  24. 芬兰
  25. 卡塔尔
  26. 中国

点击这里查看国际排联于2022年9月12日发布的完整男排世界排名。

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