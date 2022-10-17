通往巴黎2024之路开启！男排奥运资格赛受邀球队名单确定

国际排联（FIVB）公布了2024年巴黎奥运会男排奥运资格赛的24支受邀球队名单。

目前男排世界排名1-26位的球队中除法国和俄罗斯外，其余24支球队将于2023年9月30日至10月8日参加奥运资格赛，争取巴黎奥运会的入场券。届时，将会有6支球队锁定奥运会参赛席位。

9月12日的世界排名显示，波兰队位居第1。新科世锦赛冠军意大利队排名升至第2。巴黎奥运会东道主、奥运男排卫冕冠军法国队紧随其后排在第3，世锦赛季军、南美劲旅巴西队排名第4。

由于东道主法国队已经获得奥运席位将不会参加奥运会资格赛，俄罗斯队没有奥运资格参赛资格，因此参加了2022年世锦赛争夺的中国队（世界排名第26名）以及卡塔尔队（世界排名第25位）搭上了奥运资格赛的末班车。

邀请名单中的各队需要在2022年12月之前向国际排联确认是否参赛。

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中国男排在世锦赛赛场上庆祝得分瞬间 照片出自： volleyballworld

中国男排世锦赛表现欠佳

中国男排参加了由斯洛文尼亚和波兰联合主办的2022年男排世锦赛，比赛于2022年8月26日至9月11日举行。

中国队在首轮小组赛中以0-3的比分先后输给了土耳其、加拿大和最终的冠军得主意大利队后，最终排名在24支参赛队中垫底。

男排球队2024年巴黎奥运会参赛席位获取方式

2023年举行的男排奥运资格赛上将会产生6个2024年巴黎奥运会男排参赛席位，届时24支球队将会分成3组进行循环赛，每个小组排名前二的球队锁定奥运席位。

2024年巴黎奥运会男排比赛共有12支球队参赛，除去奥运资格赛产生的6个席位以及东道主法国队占据的1个东道主席位外，剩余5个奥运席位将通过2024年男排世联赛预赛结束后的世界排名确定。届时获取奥运席位的优先顺序如下：

尚未有任何球队获得奥运席位的大洲旗下排名最高的球队。 世界排名靠前且尚未获得奥运席位的球队。

日本是首个确定将会承办男排奥运资格赛赛事的国家。女排奥运资格赛将于2023年9月16日至24日率先展开；男排奥运资格赛将于2023年9月30日至10月8日进行。分组抽签仪式将于2022年12月19日进行。

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男排奥运资格赛参赛球队名单

*各国家排球协会需要在2022年12月前向国际排联确认其球队是否参加2023年举行的奥运会资格赛赛事。

波兰 意大利 法国（已经以东道主身份锁定巴黎奥运会席位，因此将不会参加奥运会资格赛） 巴西 俄罗斯（无参赛资格） 美国 日本 阿根廷 斯洛文尼亚 伊朗 塞尔维亚 古巴 荷兰 土耳其 加拿大 乌克兰 德国 墨西哥 突尼斯 埃及 比利时 捷克 保加利亚 芬兰 卡塔尔 中国

点击这里查看国际排联于2022年9月12日发布的完整男排世界排名。