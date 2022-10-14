中国体操队公布2022年世锦赛大名单

中国体操队于10月14日公布了参加即将于10月29日至11月6日举行的2022年竞技体操世锦赛15人大名单，本次大名单的制定是以《2022年体操世锦赛选拔办法》为依据，结合运动员在两次选拔赛的成绩以及阵容配置需要确定的。其中包括男子选手8人，女子选手7人。中国队将会根据比赛要求在正式比赛开始前确定男子、女子最终的5人参赛名单。

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唐茜靖在2020年东京奥运会上赢得平衡木银牌 照片出自： 2021 Getty Images

2022年竞技体操世锦赛中国队大名单

男子

张博恒、孙炜、杨家兴、尤浩、邹敬园、侍聪、苏炜德、尹德行

女子

唐茜靖、欧钰珊、罗蕊、韦筱圆、章瑾、何骊澄、孙欣怡

孙炜在2020年东京奥运会上庆祝 照片出自： 2021 Getty Images

中国体操队在东京奥运会周期当中经历了从涅槃重生的过程。2019年斯图加特世锦赛上26年首次无缘世锦赛金牌后，中国体操队喊出了“打赢东京翻身仗”的口号，最终在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上实现了目标，以3金3银2铜的成绩位列竞技体操奖牌榜第一（加上艺术体操和蹦床的总奖牌榜，中国队4金5银2铜同样高居榜首）。

同年在日本北九州市举行的2021年竞技体操世锦赛上，中国体操队以5金1银2铜的成绩再度登顶奖牌榜。

2020年东京奥运会双杠冠军邹敬园、吊环亚军尤浩、女子平衡木亚军唐茜靖、男团铜牌得主孙炜将携2021年世锦赛男子全能冠军张博恒、女子高低杠冠军韦筱圆、男子双杠铜牌得主侍聪以及女子高低杠季军罗蕊领衔参加今年利物浦世锦赛的争夺。

据报道，中国体操队将于10月15日动身前往法国进行为期10天的赛前适应性训练，10月26日前往利物浦。

2022年利物浦晋级体操世锦赛为2024年巴黎奥运会资格赛赛事，男子、女子团体赛前三名队伍将会锁定巴黎奥运会团体席位。