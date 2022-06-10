关于2022年FINA游泳世锦赛，你需要了解的一切

谁能阻挡卡勒布·德雷塞尔和凯莉·莱德基在2022年FINA世锦赛上继续登顶？

美国队的这两位泳坛巨星在东京奥运会上合力斩获7枚金牌，本届世锦赛上他们有能力继续在多个项目上摘的冠军。

中国新碟后张雨霏在东京奥运会上斩获2金2银，成为中国游泳队的新领军人物。目标大满贯的她目前唯一或缺的就是世锦赛金牌。由于女子100米蝶泳奥运冠军加拿大人麦克尼尔已经宣布不会参加本届世锦赛个人项目的争夺，因此张雨霏在本届世锦赛上该项目夺冠的希望很大。当然，作为200米蝶泳奥运冠军和世界第二好成绩的保持者，她在这个项目上的统治力依旧。

不要忽略澳大利亚女子仰泳天后凯莉·麦基翁，19岁在日本首都斩获3枚奥运金牌的她本赛季赛程密集，她能否自如应对，在世锦赛上收获佳绩值得关注。

布达佩斯世锦赛将于6月18-25日在杜娜竞技场举行，这座体育馆以盛产好成绩闻名。可以预期的是，本届赛事上将会有更多世界纪录告破。

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卡莱布·德雷塞尔在2020年东京奥运会上斩获3枚个人项目金牌 照片出自： GETTY IMAGES

凯蒂·莱德基冲击三枚个人金牌

澳大利亚名将阿利亚妮·蒂特姆斯为了专注备战2022年英联邦运动会而选择不参加本届世锦赛，因此凯蒂·莱德基在四个个人项目上都已经成为夺冠的最大热门。

身为奥运7金得主的莱德基将参加女子400米、800米和1500米自由泳的争夺，2017年布达佩斯世锦赛上，她曾经包揽了上述三个项目的冠军。

仰泳方面，女子100米仰泳世界纪录保持者凯莉·麦基翁是夺冠大热。

澳大利亚人是奥运会女子100米和200米仰泳卫冕冠军，登顶世界之巅的道路上，她将面对美国名将瑞根·史密斯和加拿大选手凯莉·马塞的挑战。马塞是女子100米仰泳历史上第二位突破58秒大关的运动员。

全能的麦基翁可能还将参加女子200米个人混合泳的争夺，在该项目上她也是东京奥运会金牌得主。

女子蛙泳奥运冠军莉迪亚·雅克比和塔季扬娜·舍恩马克的缺席后，美国名将莉莉·金非常有机会在两个女子蛙泳项目上继续收获荣誉。

女子蝶泳方面，加拿大选手麦姬·麦克尼尔至参加接力项目后，张雨霏非常有机会在本届世锦赛上实现自己的冠军大满贯。但是夺冠路上需要堤防瑞典老将萨拉·舍斯特伦，后者在2017年曾经在布达佩斯斩获过自由泳和蝶泳项目金牌。

卡莱布·德雷塞尔冲击8金

2017年和2019年两届世锦赛上，卡莱布·德雷塞尔共共斩获15枚世锦赛奖牌，其中包括13枚金牌。

2022年世锦赛上，他很有机会实现50米、100米自由泳以及50米、100米蝶泳的卫冕。

50米自由泳项目上，巴西选手布鲁诺·弗拉图斯将向德雷塞尔发起强有力的挑战，后者在接受Olympics.com的专访时透露他对于自己能够打破世界纪录有信心。2016年里约奥运会金牌得主凯尔·查尔默斯在50米和100米自由泳项目上也具备强大的实力。

男子个人混合泳竞争激烈

男子个人混合泳的争夺备受瞩目。

世锦赛200米、400米个人混合泳卫冕冠军濑户大也在2020年东京奥运会上的表现未能兑现预期后期待在世锦赛上能够凭借强势表现走出阴霾。在日本斩获200米个人混合泳的中国名将汪顺距离实现冠军大满贯只差一枚世锦赛金牌，因此本届赛事定将全力争取。英国名将邓肯·斯科特在东京奥运会上成为英国奥运历史上最成功的游泳运动员，但是由于确诊新冠，不得不退出本届世锦赛的争夺。

延伸阅读：汪顺：目标大满贯，平常心面对

男子400米个人混合泳项目上，美国三杰实力不俗：分别是奥运400米个人混合泳冠军蔡斯·卡利兹、200米个人混合泳专家迈克尔·安德鲁以及新星卡尔森·福斯特信心十足。

英国男子蛙泳名将亚当·皮蒂因伤缺席本届世锦赛后，荷兰选手艾尔诺·卡明加有望登顶最高领奖台。他在2020年东京奥运会上收获2枚蛙泳银牌。

200米蛙泳项目上，世界纪录保持者、奥运冠军扎克·斯塔布尔蒂-库克（澳大利亚）值得关注。

男子蝶泳方面，本土作战的匈牙利名将克里斯托弗·米拉克是东京奥运会200米蝶泳冠军，同时也是该项目世界纪录保持者，本届赛事上，他的夺冠呼声很高。

男子仰泳方面，“亚洲仰王”徐嘉余经历东京奥运会的失望之后期待能够在世锦赛赛场强势复苏，实现个人100米仰泳世锦赛三连冠。

延伸阅读：徐嘉余：福地重游，剑指世锦赛三连冠

2022年FINA世锦赛赛程 - 游泳

游泳各项目决赛将在当地时间每日晚间18:00开始（中欧时间，等于北京时间0：00）。点击这里查看完整赛程，包括预赛和半决赛时间。

6月18日

女子400米自由泳

女子4x100米自由泳接力

男子400米自由泳

男子400米混合泳

男子4x100米自由泳米混合泳

6月19日

女子100米蝶泳

女子200米混合泳

男子100米蛙泳

男子50米蝶泳

6月20日

女子1500米自由泳

女子100米仰泳

女子100米蛙泳

男子200米自由泳

男子100米仰泳

6月21日

女子200米自由泳

男子800米自由泳

男子50米蛙泳

男子200米蝶泳

男女混合4x100米混合泳接力

6月22日

女子50米仰泳

女子200米蝶泳

女子4x200米自由泳接力

男子100米自由泳

男子200米混合泳

6月23日

女子100米自由泳

女子200米蛙泳

男子200米仰泳

男子200米蛙泳

男子4x200米自由泳接力

6月24日

女子800米自由泳

女子200米仰泳

女子50米蝶泳

男子50米自由泳

男子100米蝶泳

男女混合4x100米自由泳接力

6月25日

女子50米自由泳

女子50米蛙泳

女子400米混合泳

女子4x100米混合泳接力

男子1500米自由泳

男子50米仰泳

男子4x100米混合泳接力