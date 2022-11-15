奥运女子体操全能冠军苏妮莎·李决定重返精英体操赛场

苏妮莎·李期待能够再次夺得奥运金牌。

在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上斩获女子竞技体操个人全能金牌后，苏妮莎·李选择暂别精英体操赛场，代表奥本大学参加全国大学体操赛事。

11月15日，她在个人社交媒体账号上宣布了自己将于下赛季重返精英体操赛场的决定，并将目标锁定在参加2024年巴黎奥运会上。

19岁的苏妮莎·李在视频中表示：“今天我要分享一个斟酌许久的决定：本赛季是我代表奥本大学参赛的最后一个赛季。我希望和大家分享的是，我将会重返精英体操行列。我已经将目光锁定在2024年巴黎奥运会上，我知道要想参加巴黎奥运会，自己应该做些什么。”

“我期待着卷起袖管努力工作的时光。体操是我的热情所在，是我深爱的东西。因为它促使我在每天都能成为最好版本的自己。”

苏妮莎·李社交媒体发布视频截图

2020年东京奥运会上，美国体操巨星西蒙·拜尔斯出于心理健康考虑退出了多个项目的争夺，苏妮莎·李爆冷夺得女子个人全能冠军。

18岁的苏妮莎·李登上奥运最高领奖台也创造了苗族裔美国人的历史。那之后，她专注于代表奥本大学参加全国大学体操赛事，首个赛季就加冕了女子平衡木冠军并夺得个人全能亚军。

美国女子体操队刚刚在2022年利物浦世锦赛上再次夺得女子团体赛冠军，实现六连冠霸业。苏妮莎·李的归来对于美国体操队可谓是如虎添翼。对于新科世锦赛女子个人全能冠军巴西名将瑞贝卡·安德拉德而言，将会在冲击奥运最高领奖台的过程中多一个强劲对手。

在视频中谈到2024年巴黎奥运会目标时，苏妮莎·李表示：“作为一位征战过世界最大舞台（奥运会）的运动员，我很幸运最终收获了可能一生仅有一次的经历，感受到了金牌挂在脖子上那一刻心中那种难以描述的激动心情。但是这样的经历我不希望就只有一生一次。”

如果苏妮莎·李最终能够获得巴黎奥运会参赛资格并参加个人全能比赛，那么她有望成为继1964年和1968年蝉联奥运女子个人全能冠军的捷克名将维拉·卡斯拉夫斯卡之后，首位成功卫冕奥运该项目金牌的运动员。