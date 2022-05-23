中国运动员闪亮皮划艇静水世界杯赛季揭幕战

奥运会水上竞赛项目皮划艇并非中国代表团的强项，至今为止，中国运动员在奥运会皮划艇静水运动中收获了3金2银的成绩合计5枚奖牌，在皮划艇激流回旋项目上尚未有奥运奖牌入账。除去孟关良/杨文军在2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会蝉联男子500米双人划艇冠军之外，另外的3枚奖牌都出自延期至2021年举行的2020年东京奥运会上。

徐诗晓/孙梦雅组合在东京海之森水上竞技场斩获女子500米双人划艇金牌，为中国女子皮划艇队实现奥运奖牌零的突破；刘浩单届奥运会收获2枚银牌，同样创造了中国皮划艇队的历史：除在男子1000米单人划艇位列亚军之外，他还和搭档郑鹏飞将男子双人1000米划艇银牌收入囊中。

捷克拉奇采站赛事是2022年皮划艇静水世界杯首战赛事，吸引了世界顶尖选手前来角逐冠军。在为期三天的赛程当中，中国皮划艇静水运动员交出了3金2银2铜的优异成绩单，仅落后于西班牙队（3金4银2铜），位居第二。

东京奥运会女子双人划艇500米冠军组合徐诗晓/孙梦雅以领先第二名3秒66的较大优势夺得冠军，此外孙梦雅还和刘浩搭档，摘得男女混合500米双人划艇金牌；李丽收获女子5000米单人划艇金牌的同时，还将女子1000米单人划艇铜牌收入囊中，在长距离项目上展现了实力；林文君和帅常文搭档在女子2000米双人划艇项目上收获银牌，林文君自己还在女子200米单人划艇该项目上摘银。而王楠/孙悦雯/杨銮/陈灵亚还收获了女子500米四人皮艇的铜牌。

此外，奥运亚军刘浩/郑鹏飞组合和李泽辉分别在男子500米双人划艇和单人划艇项目上位居第四，距离领奖台差之毫厘。

刘浩在2020年东京奥运会上庆祝斩获男子1000米单人划艇银牌 照片出自： 2021 Getty Images

奥运冠军组合徐诗晓/孙梦雅在夺冠后接受了中央电视台记者的采访，徐诗晓在采访中表示：“对于今天的比赛（成绩）我们非常满意。东京奥运会之后，由于个人原因有一度训练不太系统的情况。但是体能方面，根据协会的要求和指出的不足，在整个冬训当中我们体能储备还是比价扎实的。所以让我们这次比赛中有足够的信心和奥运会时的对手较量。从预赛到决赛的表现来看，算是为巴黎奥运会做了很好的铺垫。”

采访最后，她们还代表全队喊出了“请永远相信中国皮划艇队”的口号，在巴黎奥运周期开始之际表达了信心，同时比赛成绩也成为她们前进的动力。

新赛季皮划艇静水世界杯已经开幕，接下来Olympics.com将会继续关注中国皮划艇队的表现。

2022年ICF皮划艇静水世界杯捷克拉奇采站中国运动员奖牌一览：

女子500米双人划艇金牌：徐诗晓/孙梦雅

混合500米双人划艇金牌：刘浩/孙梦雅

女子5000米单人划艇金牌：李丽

女子200米双人划艇银牌：帅常文/林文君

女子200米单人划艇银牌：林文君

女子500米4人皮艇铜牌：王楠/孙悦雯/杨銮/陈灵亚

女子1000米单人划艇铜牌：李丽