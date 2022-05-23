中国运动员闪亮皮划艇静水世界杯赛季揭幕战

2022年ICF皮划艇静水世界杯揭幕战于上周末（5月20日至22日）在捷克城市拉奇采落下帷幕，在2020年东京奥运会上取得突破的中国皮划艇静水运动员时隔多月重返国际赛场后取得了不错的成绩。斩获3金2银2铜，位列奖牌榜第二位。通过本文重温他们在本站赛事中取得的优异成绩。

皮划艇静水项目
Mengya SUN
照片出自： 2021 Getty Images

奥运会水上竞赛项目皮划艇并非中国代表团的强项，至今为止，中国运动员在奥运会皮划艇静水运动中收获了3金2银的成绩合计5枚奖牌，在皮划艇激流回旋项目上尚未有奥运奖牌入账。除去孟关良/杨文军在2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会蝉联男子500米双人划艇冠军之外，另外的3枚奖牌都出自延期至2021年举行的2020年东京奥运会上。

徐诗晓/孙梦雅组合在东京海之森水上竞技场斩获女子500米双人划艇金牌，为中国女子皮划艇队实现奥运奖牌零的突破；刘浩单届奥运会收获2枚银牌，同样创造了中国皮划艇队的历史：除在男子1000米单人划艇位列亚军之外，他还和搭档郑鹏飞男子双人1000米划艇银牌收入囊中。

捷克拉奇采站赛事是2022年皮划艇静水世界杯首战赛事，吸引了世界顶尖选手前来角逐冠军。在为期三天的赛程当中，中国皮划艇静水运动员交出了3金2银2铜的优异成绩单，仅落后于西班牙队（3金4银2铜），位居第二。

东京奥运会女子双人划艇500米冠军组合徐诗晓/孙梦雅以领先第二名3秒66的较大优势夺得冠军，此外孙梦雅还和刘浩搭档，摘得男女混合500米双人划艇金牌；李丽收获女子5000米单人划艇金牌的同时，还将女子1000米单人划艇铜牌收入囊中，在长距离项目上展现了实力；林文君帅常文搭档在女子2000米双人划艇项目上收获银牌，林文君自己还在女子200米单人划艇该项目上摘银。而王楠/孙悦雯/杨銮/陈灵亚还收获了女子500米四人皮艇的铜牌。

此外，奥运亚军刘浩/郑鹏飞组合和李泽辉分别在男子500米双人划艇和单人划艇项目上位居第四，距离领奖台差之毫厘。

刘浩在2020年东京奥运会上庆祝斩获男子1000米单人划艇银牌
照片出自： 2021 Getty Images

奥运冠军组合徐诗晓/孙梦雅在夺冠后接受了中央电视台记者的采访，徐诗晓在采访中表示：“对于今天的比赛（成绩）我们非常满意。东京奥运会之后，由于个人原因有一度训练不太系统的情况。但是体能方面，根据协会的要求和指出的不足，在整个冬训当中我们体能储备还是比价扎实的。所以让我们这次比赛中有足够的信心和奥运会时的对手较量。从预赛到决赛的表现来看，算是为巴黎奥运会做了很好的铺垫。”

采访最后，她们还代表全队喊出了“请永远相信中国皮划艇队”的口号，在巴黎奥运周期开始之际表达了信心，同时比赛成绩也成为她们前进的动力。

新赛季皮划艇静水世界杯已经开幕，接下来Olympics.com将会继续关注中国皮划艇队的表现。

2022年ICF皮划艇静水世界杯捷克拉奇采站中国运动员奖牌一览：

女子500米双人划艇金牌：徐诗晓/孙梦雅

混合500米双人划艇金牌：刘浩/孙梦雅

女子5000米单人划艇金牌：李丽

女子200米双人划艇银牌：帅常文/林文君

女子200米单人划艇银牌：林文君

女子500米4人皮艇铜牌：王楠/孙悦雯/杨銮/陈灵亚

女子1000米单人划艇铜牌：李丽

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