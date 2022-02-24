隋文静/韩聪回首夺冠路：我们荣辱与共

隋文静和韩聪在北京冬奥会赛场上感受到了终极压力。

2022年北京冬奥会闭幕前一晚，花样滑冰双人滑自由滑比赛在首都体育馆举行。隋文静/韩聪最后一个登场，他们的表现牵动着全中国观众的神经。外界对于他们夺冠的期待空前高涨。

通常，双人滑比赛会在冬奥会花滑比赛初期率先登场，但是北京冬奥会将其安排在最后进行。隋文静/韩聪的表现配的上如此调整。

自由滑比赛结束后接受现场记者采访时，韩聪表示：“在上场之前，我们已经知道对手的表现非常好。坦白讲，当时我们的压力非常大。”

在自由滑比赛的4分钟里，2018年平昌冬奥会收获银牌的“葱桶组合”在巨大压力下凭借精彩表现惊险夺冠，最终他们的领先优势不到1分。

身为两届世锦赛冠军的葱桶组合已经携手走过了15年，如今终于实现了奥运冠军梦想。

隋文静赛后说道：“这是难忘的一夜。我们在祖国实现了梦想，很自豪。很四年前的平昌冬奥会相比，我们给奖牌换了颜色，我们实现了自己的伟大梦想。我们经历了太多太多，遭遇了很多伤病。”

两位运动员此前都饱受伤病困扰，也都经历过手术。但是韩聪透露支撑他们走下来的动力就是对于他们身材的质疑声音。很长时间以来，人们都因为身材问题而看衰“葱桶组合”在双人滑项目上的发展。认为他们无法和世界顶尖组合一战。

韩聪说：“从小人们就因为我们的身材问题认为我们不适合双人滑，但是如今我们赢得了奥运冠军。这个过程太精彩了，我们希望向人们证明无论发生什么，只要努力你就能做到。需要勇敢的迈出去。”

隋文静补充道：“我们一起克服了很多难题，永远要相信自己，不要让焦虑压倒你。”

对于决定性的四周撵转托举，从未怀疑过

ROC选手叶夫根尼娅·塔拉索娃/弗拉基米尔·莫洛佐夫自由滑比赛排在葱桶组合之前出场，他们凭借完美的表现获得155分的高分，总成绩来到239.25分。如此优异表现无疑给之后登场的隋文静/韩聪增加了额外压力。

自由滑比赛中，隋文静/韩聪开场放大招——撵转四周（韩聪将隋文静抛向空中，隋文静在空中保持水平的情况下完成四周转体，最终落在韩聪手臂上）。如此动作此前在冬奥会赛场上只有不超过两对组合完成过。

自由滑比赛其它参赛组合均在节目中采用了撵转三周，包括塔拉索娃/莫洛佐夫组合。打分方面，葱桶组合这个动作赢得10.42分，而ROC组合收获9分。这个动作最终成为了比赛胜负手。

隋文静/韩聪组合收获239.88分，领先第二名塔拉索娃/莫洛佐夫0.63分摘得冠军。

隋文静赛后说道：“我们从很小的时候就能做这个动作，但是随着年龄增长以及伤病越来越多，考虑到我们的提醒，做四周（撵转）对我们来说越来越难。但是我认为这就是奥林匹克精神的体现，无论你是否有伤病，身材如何，或者适不适合做这个动作，都要勇敢去尝试。这也是我们对于奥林匹克精神的一种追求。”

自由滑比赛中，葱桶组合虽然开场惊艳，但是之后隋文静在后内三周跳的时候落地有些瑕疵。

对于久经赛场的中国组合而言，在比赛中如何应对突发事件也是有备案的。那就是无论是大失误还是小瑕疵，接下来不能乱。

隋文静透露道：“赛前我们已经为节目中可能出现的问题做了预案。当我出现失误的时候，韩聪哥对我说没问题，继续。此前的比赛中我们也有出现过失误，所以就是要尽快调整好自己，永不放弃。这也是我们追求奥林匹克精神的方式之一。”

传承继续：中国赢得第二枚冬奥会双人滑金牌

在等候区等待分数的时光对于隋文静/韩聪组合而言是一种煎熬，当时和他们坐在一起的是教练员赵宏博。后者当年和申雪搭档，赢得过中国花滑历史上的第一枚冬奥会金牌。自2002年双人滑项目入奥以来，中国队在该项目上共斩获6枚奥运奖牌。

最终比分出现在大屏幕上那一刻，现场陷入了一片欢乐的海洋。韩聪仰天长啸，团队相拥庆祝。首都体育馆的音量达到了前所未有的分贝。

隋文静/韩聪组合在主场观众面前赢得了他们期待已久的首枚冬奥会金牌。

隋文静赛后发布会上表示：“我认为这枚奖牌属于整个团队，是大家共同努力的结果。”

她继续说道：“我们已经搭档15年了，我们经历了很多喜怒哀乐。昨天短节目比赛前，韩聪哥的一句话让我泪目了。他说：‘加油，我们荣辱与共！’”

“有一句话，我一个人肯定做不到，但是如果我们两个人一起就能做到。”

韩聪继续说道：“我对她说：‘相信自己，我们能赢’。之后我们就拉着手上场了。”