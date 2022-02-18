苏翊鸣独家专访: "我在做梦, 我哭得像个孩子一样, 我感受到如此多的爱" 

苏翊鸣已经成为奥运会金牌得主、奥运会银牌得主、中国的英雄和数千万有志于单板滑雪的年轻人的偶像——而他在18岁生日之前就实现了这些很多人这辈子都无法达到的目标。

被亲切的成为“小苏”的苏翊鸣在北京2022年冬奥会上大放异彩，他以惊人的跳跃技巧征服了世界，奠定了他滑板神童的地位。

一个前侧1440度，转换后侧1620度和后侧1800度让他在男子坡面障碍技巧决赛中获得银牌，然后他在男子大跳台决赛中拿出前侧1800和外转1800抓板尾，最后赢得金牌—这也是中国在单板滑雪项目上的第一枚金牌。

在接受Olympic.com视频采访时，苏翊鸣依然在享受着夺金的喜悦，他对Olympic.com说，在家门口夺金，意义非凡：

“这感觉就像一个梦，而这个梦终于实现了。在过去的四年里，我每天都在梦想着这一刻。而现在终于......梦想成真了。"

站在比赛场上是什么感觉呢，苏翊鸣说："我好像看不到，也听不到，你知道吗？只是在享受，试图专注我正在做的事情。那是疯狂的，最疯狂的时刻之一。"

“这是我第一次参加冬奥会，我不知道发生了什么，对吗？我只是在和世界上最好的选手、我的偶像们一起游戏，他们都是我的偶像！”

苏翊鸣：”我已经很多年没有这样哭过了"

小苏在单板滑雪大跳台中夺金，而他所战胜的挪威选手蒙斯·勒伊斯韦兰和加拿大选手马克斯·帕罗特都是他一直在仰视的运动员。

当他在第三轮比赛之前就意识到，金牌已经是他的了，这对他来说是一个激动人心的时刻。

“在我最后一次出发之前，我知道我将会赢得比赛。我的分数已经够了。”

“所以那时候，我就知道我会赢。我就只是在哭，你知道，我的教练……我们坐在一起，没有说话......我就开始哭。我已经很多年没有这样哭过了...”

"上次我这样哭是在我还是个小孩子的时候。我告诉我的教练，哇，我做到了。我的意思是，我们做到了。你知道的，梦想成真了。"

苏翊鸣

苏翊鸣的家人

他的父母去看了他的比赛，这让他更加激动。

“早上训练时，我的父母来观看，他们试图用口罩、墨镜等一切东西来隐藏自己，他们和很多人坐在一起—他们试图藏起来，但我很容易找到他们...... 我马上就找到了他们。”

“但在那一刻，我必须专注于我正在做的事情，比赛，训练，这一切，我不能和他们打招呼。”

“在第三次起跳后，我甚至都停不下来，在我落地后，我几乎撞到了墙上，因为我在看我的父母，你知道吗？”

"很高兴我的父母来到这里观看我的比赛，这对我来说意义重大，这太棒了。"

苏一鸣：”都是为了爱，单板滑雪就是这样”

“这一切都与爱有关。这对我来说是最重要的事情。无论你来自哪里，无论你是谁，你知道，我们只是来到同一个地方进行比赛，这都是为了我们所热爱的。”

“每个人都热爱单板滑雪，人们来这里是为了获得这些金牌，但最重要的是人，我能感觉到每个人都有那么多的爱，我们都互相支持，互相推动。”

“这不仅仅是竞争，单板滑雪就像一个大家庭，我们为这个家庭感到骄傲，无论你来自哪里。”

“这就像一个大聚会，一次演出，我们总是在互相学习。”

“我们也竞争，但我总是希望每个人都能做到最好，因为我知道每个人都很努力，每个人都很热爱单板滑雪运动。”

“这不是关于我或其他选手，而是关于全世界的单板滑雪文化，它正在变得越来越强大，我们用爱在做这件事。”

“一起更强大，更完整。”

在2022年北京冬奥会上，苏翊鸣是如何应对压力的？

"对我来说压力太大了，因为这是我第一次参加奥运会，而且是在我的家乡，所以所有人都在关注，比如朋友、家人、粉丝，所有人都在关注我，所以我当然会有很多压力。"

“我仍然记得对我的教练说，看，离大运会还有1000天，时间过得真快，突然还有一天，[我]非常紧张，[感到]压力很大，我甚至无法思考。”

“但我只是试着告诉自己，好吧，我要专注于我必须做的事情，而不是想着这有多大或多重……”

也许他作为儿童演员的背景也有帮助。他出现在一些电影和电视剧中，包括《智取威虎山》的小栓子这个角色，但在过去的四年里，他把表演放在了一边，专注于滑雪。

苏翊鸣在坡面障碍技巧上获得银牌 照片出自： 2022 Getty Images

苏翊鸣的偶像：百分之百是马克·麦克莫里斯

“当我开始玩单板滑雪时，我就开始看他们（老一辈单板滑雪运动员）的视频，我试图跟随他们，想像他们一样，变得更好。”

"我记得在看2018年平昌冬奥会时，还在家里和我的朋友和家人一起看，我告诉我的父母'哇，这太好玩了! 成为一名奥运选手看起来是如此的有趣。我希望在四年后的北京做这件事’。”

"这就是我的梦想开始的地方"。

他努力工作，快速学习，他的状态在北京之前就已经非常好了。

但在北京冬奥会之前，他只参加了六次世界杯赛事，第一次是在2019年12月。

在主场比赛前，他在过去的三届世界杯上取得了前十名的成绩，他是在最佳时机达到了顶峰。

"百分之百是马克-麦克莫里斯。”

"我记得小时候想学跳跃，找了很多视频，有一个视频出现了'马克·麦克莫里斯第一个 triple back 14'，我开始看视频，看到他在空中旋转，1440，我当时就想...... 不可能，你确定吗？哇，哇，这太疯狂了。”

"我想这种感觉一定很爽，所以我告诉自己，我想在跳一个 triple back 14，我想感受同样的东西。”

"在我还是个小孩子的时候，在开始职业单板滑雪之前，我只是从小的跳跃开始，看着马克·麦克莫里斯。”

"幸运的是，我在年轻时有机会见到他，当时我好像是12岁，在中国。”

“我第一次见到他，当然，我很紧张，因为我的偶像要来了，但我很惊讶，他对我很友好，那么亲切，我是说，那么可爱。”

苏翊鸣与马克·麦克莫里斯一同登上领奖台

这一次，苏翊鸣有机会在坡面障碍技巧赛中与麦克莫里斯分享领奖台，他的成绩甚至超过这位传奇的加拿大人，获得银牌。麦克莫里斯收获了他的第三枚奥运铜牌，而另一位加拿大选手马克斯·帕罗特则获得了金牌。

“能和我的英雄们一起站在领奖台上，我仍然无法相信。我还取得了有史以来最好的成绩，我在坡面障碍技巧中的第一个18分。”

我第一登上奥运领奖台就获得了银牌，这太疯狂了。”

"[这是]梦想成真，我想我哭得像个小孩子。”

"嗯。我觉得... 我过去四年的一个梦想终于成真了，我这一刻只想感谢所有人，我的国家、家人、教练。几乎所有爱我和支持我的人。”

"是你们让我有了今天的成就。"

苏翊鸣和谷爱凌

苏翊鸣和谷爱凌：”她就像我的姐妹"

"每个人都知道我在非常小的时候就认识谷爱凌，"苏翊鸣说。

“她就像我的姐姐，一起长大，一起出去训练，你知道，现在我不确定了，你们看到照片了吗？(上图)”

“我拿着她的滑雪板，她拿着我的单板。”

“那是我10岁，她11岁的时候。而现在我们都是奥运金牌得主了。我认为这对我们两个人都意义重大。”

"你知道，我们如此努力，一直都在梦想着这一刻，现在我们都做到了。我真的为她感到骄傲，我为我们两个人感到高兴。"

"获得这枚奖牌的感觉太特别了，尤其是和她一起。"

"当我获得银牌时，她给我发了我们年轻时的照片，我拿着她的滑雪板，她骑在我的滑雪板上，现在我们都有了这些奖牌，所以这是一个如此疯狂的时刻。"