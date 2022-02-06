苏翊鸣：决赛会选择更难动作冲击高分

6日在崇礼云顶滑雪公园进行的北京冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧资格赛中，17岁的苏翊鸣首轮一滑定乾坤，以资格赛第一的成绩晋级7日的决赛，成为首个闯入冬奥会单板坡障决赛的中国运动员。

“因为今天是预赛，可能大家没有发挥出自己最好的水平，但是决赛肯定所有人都会表现出自己的最好状态。”他说。

SU YIMING 照片出自： 2022 Getty Images

苏翊鸣是参赛选手中年纪最小的，但在首轮比赛中他技压群雄，惊艳地完成1440接内转1260接1620的高难度动作组合，裁判给出86.80的全场最高分。

当时，现场气氛被点燃，苏翊鸣也向观众“比心”。他说：“特别感谢大家能够一直支持我，包括在出发或者落地的区域，所有人都在为我欢呼，这个真是对我的支持非常大，对我的帮助也很大。”

赛道特意打造成“雪长城”造型，城墙与屋檐颇有古意。苏翊鸣在道具区的屋顶上采用空翻下屋檐，流畅地进入跳台区。“道具的造型特别有特点，对我们滑手来说，在房顶完成自己喜欢的动作，是特别大的一个乐趣，十分享受这个比赛过程。”

苏翊鸣曾在电影《智取威虎山》中出演精通滑雪的“小栓子”。来自吉林的他4岁就开始滑雪，14岁的时候决定成为一名职业滑手。

本赛季苏翊鸣横空出世，在单板滑雪世界杯比赛中表现出色，赢得大跳台世界杯美国斯廷博特站冠军与赛季总冠军，连续创造多个中国单板滑雪运动历史。此后他在坡面障碍技巧世界杯加拿大卡尔加里站比赛中达到北京冬奥会参赛资格要求，成为首个代表中国出战冬奥会的单板男子坡面障碍技巧与大跳台选手。

男子坡面障碍技巧决赛将于7日中午12时开赛，苏翊鸣有能力和信心同世界顶级选手“掰掰手腕”，向奖牌发起冲击。

“决赛我会更加专注地去完成动作。在激烈的竞争中进行比拼是我特别喜欢的，我也希望明天所有人都能发挥出自己最好的水平。” 苏翊鸣说。

（选自：新华社）