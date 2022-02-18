苏翊鸣专访：努力永远不会欺骗人

中国单板滑雪小将苏翊鸣在2022年北京冬奥会上一鸣惊人，在男子单板大跳台和坡面障碍技巧项目上收获1金1银的他在家门口创造了中国单板滑雪的历史。Olympics.com在他18岁生日（2月18日）前一天对他进行了专访，一起聊聊他夺冠的心路历程。

2月15日男子单板大跳台决赛中，苏翊鸣虽然凭借前两跳的成绩锁定了冠军，但是比赛过程并非成绩体现的那样轻松。苏翊鸣也是在第3跳开始前才最终确定夺冠的。

谈到他在第3跳前的心理活动时，苏翊鸣表示：“其实在比赛所有人最优秀的选手都会拿出自己最大的实力最难的动作，因为过去的4年里每一个人都为了这一刻付出了太多的努力。所以不到最后一个选手分数出来的时候，我其实都不知道自己是冠军，所以当时还是很紧张。我也希望我的对手可以发挥的特别好，因为在这种强烈的竞争环境下才能让我们更进步，所以我希望每一个人都能够发挥的很好。”

苏翊鸣在领奖台上激动落泪 照片出自： 2022 Getty Images

苏翊鸣在获悉自己提前夺冠后发生了什么，现场的镜头并没有交代。在被问及这个问题的时候，苏翊鸣透露道：“在知道自己真正能拿到金牌的时候，这一刻的心情真的是特别激动，在这一刻我的眼泪瞬间就流了下来，因为这真是我特别大的梦想。这一刻来得很突然，但是我们也是为了这一刻付出了很多的努力，在过去的4年里，我想的真的就是我们这4年的努力没有白费。梦想成真那一刻，我真的特别感谢自己当年有这个梦想。然后一直追逐这自己的梦想前进，为自己的梦想付出自己的全部，我觉得我一切做的决定都是很对的。”

苏翊鸣收获了期待已久的金牌 照片出自： 2022 Getty Images

从小就以单板滑雪结缘，一路走来，从这项运动中，苏翊鸣学到了很多，也收获了很多。但他认为这些收获当中，最让他受用的就是印证了一句话——努力永远不会欺骗人。

对此他表示：“无论当年在我很小的时候，我的技术和大家的差距有多大，或者是这件事情看起来有多么不可能，我始终相信我自己，我也一直在努力。直到前天（大跳台夺冠当天），我是有了一个答案。就是我的努力真的永远不会欺骗人，只要真的为此努力了，（目标）总有一天会实现。”

“最初的时候，说我想要实现现在的目标，几乎是不可能的。之后的日子里，我真的是付出了自己全部的精力和努力，就是想要在北京冬奥会上夺得这枚奖牌。现在我觉得特别满足，心存感激。其实我收获的不仅仅是这两块奖牌，有更多的收获是在心里的。我感激所有人对我的爱、对我的支持，我的祖国、父母，还有所有支持我的人。如果没有你们，这两枚奖牌就不可能会发生。我不管每天训练有多长时间或者有多么困难的挑战等待我去面对，我的初衷永远都不会变，都是做我自己最热爱的事情。”