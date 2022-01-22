范铎耀：和从零开始的中国雪橇运动一起成长

2021年11月20日，对于中国雪橇队和队长范铎耀而言，是一个历史性的日子。在中国国家雪车雪橇中心举行的“相约北京”2021-2022国际雪橇联合会雪橇世界杯延庆站的比赛的资格赛中，范铎耀以1分59秒038的总成绩获得32名，成为我国第一位参加雪橇世界杯正赛的男子运动员。

在很长一段时间以来，雪橇运动对于中国人而言都是非常陌生的，直到现在，大多数人都不知道这是一项冬季奥运会的运动。而中国雪橇队也是在2015年北京申冬奥成功之后才刚刚组建的。

彼时，范铎耀从事的是越野滑雪运动，在国家队组建之际，通过选拔进入国家队，才开始接触雪橇运动。这样的转向着实不易，因为越野滑雪是纯耐力项目，而雪橇是纯爆发力项目，几乎是南辕北辙。

同时，雪橇项目中选手成才周期很长，通常需要6到8年，因此在范铎耀刚开始训练的那几年，看到国外选手的状态时，难免有些沮丧。雪橇强国比如德国和意大利，不仅选手从事这项运动时间长，训练设施和设备也都非常精良，差距是非常明显的。

想要提高成绩，最重要的两个要点，一个是出发时的速度，另一个是赛道滑行能力的高低。而外国选手因为训练时间更久、大赛经验丰富，对赛道熟悉，因此对弯道处理能力非常强，往往让中国选手望尘莫及。

雪橇运动的速度也非常快，最高时速可以达到140公里每小时，计算成绩时要精确到小数点后的三位，因此往往千分之一秒就可以决定胜负，因此也是一项非常惊险刺激的项目，对选手的速度，爆发力和滑行技巧都是很大的考验。 从零开始的中国队，想要赶得上有百年历史的欧洲强国，确是在因难而上，明知不可为而为之。也正是因为如此，在练习这项运动几年之后，范铎耀就已经成为国内这个项目的一哥，多次获得了全国比赛的冠军；并且在世界杯延庆站能够参加正赛，是如此具有纪念意义的历史时刻。

范铎耀在接受中国媒体采访时说：“北京延庆站是我人生中第一次参加世界杯，当时是很紧张的。” 但他也从中获得了宝贵的经验，“我看见国外运动员非常镇定从容，他们把比赛当作训练一样，这是最值得我学习的一点。”

可以想象，这样一项时速过百的运动，风险必然是存在的。稍有不慎，就可能翻橇，而这是每个运动员的噩梦。而范铎耀曾因为一次事故造成脑震荡，还磕掉了门牙，不得不暂停训练。但范铎耀反而从中因祸得福，之前他体重不足70公斤，一直不达标，但住院一段时间，反而让他实现了目标。

范铎耀在北京冬奥测试赛 照片出自： 2021 Getty Images

目前世界上一共有十七个赛道，每个都有不同特点，而对赛道熟悉，知道在什么时候应当怎样应变，对于比赛大有裨益。因此在即将到来的二月份，在崭新的国家雪橇雪车中心，有主场优势的范铎耀和队友们也做好了充分的准备。

根据1月10日国际雪橇联合会公布的最终奥运积分排名，中国雪橇队在男单、女单、双人和团体接力四个小项中各获得1个席位。作为积分最高的中国男单选手，几乎可以确定范铎耀将站在冬奥的赛场上代表中国出战。

“我们从什么都不知道的小孩，到现在一步步成熟起来。对我自己而言，就是自己成熟了很多，更稳重了。我们这六年的进步，对外国选手来说挺快了，所以我们信心十足”，如今24岁的范铎耀如是说。 和整个队伍从零开始一步一个脚印走到今天，能够登上冬奥赛场，范铎耀就已经创造了历史。而他已经把不可能变成了可能，谁又能预料在变幻莫测的奥运赛场上，他是否能再度带给我们惊喜呢?