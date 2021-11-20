速度滑冰世界杯挪威站次日战报：杰克逊豪取三连冠，中国团体竞速双喜临门

杰克逊豪取女子500米三连冠

美国名将艾琳·杰克逊复制了上周速滑世界杯揭幕战波兰站的表现，摘得女子500米金牌。

2020/21赛季受到疫情影响进步受阻的杰克逊在本赛季和队友、同样来自弗罗里达的布列塔妮·鲍维一起展现了火热的状态，后者连续两周蝉联女子1000米冠军。

上周在波兰两夺女子500米冠军的杰克逊今天在斯塔万格以37秒602的成绩再斩冠军。日本选手小平奈绪获得亚军，成绩为37秒708。波兰选手卡娅·奇奥梅克以刷新个人生涯最佳成绩的37秒746夺得一枚铜牌。

明天，还将进行第二场女子500米决赛，杰克逊能否完成四连冠，我们拭目以待。

劳伦·迪布勒伊 照片出自： 2021 Getty Images

劳伦·迪布勒伊集齐三色奖牌

男子500米比赛中，2021年世锦赛冠军加拿大选手迪布勒伊在上周波兰站该项目两场决赛中斩获1铜1银后，本站以34秒573的成绩收获金牌。

上周无缘领奖台的俄罗斯选手亚尔特姆·阿莱费耶夫以24秒608的成绩斩获银牌。波兰选手马雷克·卡尼亚以刷新生涯最好成绩的34秒653摘得一枚铜牌。

尼尔斯·范德波尔 照片出自： Getty Images

尼尔斯·范德波尔问鼎男子10000米桂冠

2021年世锦赛男子5000米和10000米冠军得主瑞典选手尼尔斯·范德波尔在今天的男子10000米比赛中以刷新赛道纪录的12分38秒928的成绩夺得冠军。领先第二名荷兰名将、2014年索契冬奥会该项目冠军、2018年平昌冬奥会亚军乔瑞特·伯格斯马（12分56秒088）17秒之多。冬奥卫冕冠军加拿大选手特德-扬·布卢门收获一枚铜牌，成绩为13分00秒230。

中国接力队双喜临门

在团体竞速比赛中，由王浩田、廉子文、宁忠岩组成的中国男队在第四组和加拿大队同场竞技，最终以1分20秒122的成绩夺得冠军。挪威队和波兰队分列亚军和季军，成绩分别是1分21秒025和1分21秒250。

女子短距竞速上，金京珠、张丽娜、李奇时组成的中国女队以1分28秒57位列第三，收获铜牌。波兰和加拿大分列冠、亚军。

团体竞速项目并非2022年北京冬奥会竞赛项目。

在昨天的首日比赛中，美国名将布列塔尼·鲍维赢得女子1000米冠军，荷兰选手再度包揽男子1000米领奖台，上周的亚军托马斯·克罗尔夺冠。中国名将宁忠岩位居第四，成绩较上周（第8名）有所提高。女子5000米比赛中，上周斩获女子集体出发冠军的荷兰名将伊雷妮·斯豪滕斩获冠军。

21日，速滑世界杯挪威站比赛将迎来收官日，当天将决出第二场男子500米和女子500米奖牌归属以及男子1500米和女子1500米冠军。