速滑世界杯波兰站第二日比赛回顾：宁忠岩1500米摘银

第二日比赛最受中国观众关注的当属男子1500米的比赛，因为中国的速滑新星宁忠岩将出战。

男子1500米在过去的几年中都被荷兰人所统治，托马斯·克罗尔和谢尔德·努斯拿走了几乎所有的金牌。但亚洲选手在这个项目的实力让人不可小觑，比如尚未参加过平昌奥运会的小将宁忠岩。

在此次1500米A组比赛中，宁忠岩最终以1分46秒191的成绩获得银牌，仅仅落后最后摘金的韩国选手金珉锡0.03秒。这个成绩并没有反映出宁忠岩的最好成绩，但在一年多没有出国比赛的情况下，他对自己这个赛季的开局表示满意。

“自从新冠疫情以来，大约20个月，我一直没有参加国际水平的比赛，”他说：”这是第一次比赛，我只想再次找到我的柑橘。我真的很喜欢再次回到冰场上。”

“现在首要目标是拿到北京冬奥会名额，冲金拿奖牌的事儿以后再想，一步一步来。”宁忠岩说，“一切顺利的话，这将是我第一次参加冬奥会，又是在主场，特别兴奋，会尽全力准备。”

美国选手曼提亚获得男子1500米季军。

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在当日女子500米的比赛中，中国选手田芮宁出战。她以刷新个人最好成绩的38秒097获得了第五名。美国选手艾文·杰克逊以10秒37的成绩开场，从一开始就领先于日本的奥运冠军小平奈绪，最终以37秒55的成绩夺冠，这也是她本届世界杯的第二枚金牌。小平奈绪表现也非常抢眼，以0.03秒的差距获得了第三名。俄罗斯选手戈里科娃滑出了全场最佳的开场，仅用时10秒34，最终以37秒63的成绩摘银。 中国选手金京珠由于起跑时的技术失误仅排在第16位。

“（我感到）了压力”，杰克逊说，“当没有压力的时候，我有时会有点太过放松。随着（周五胜利后）压力的增加，我觉得这也有助于我滑出最好成绩。”

女子1000米的比赛中，杰克逊的队友布里塔妮·鲍，虽然在500米赛场上仅仅获得了第10名，但却在1000米的赛场上以1分14秒78的成绩夺冠。小平奈绪再得一枚铜牌，她的队友高木美帆获得第二。中国选手李奇时和金京珠分别获得第8和第16名。

GettyImages-919872498 照片出自： 2018 Getty Images

男子集体出发的比赛有些不寻常。小林正人（日本）在比赛开始时一直处于落后的位置，但在第八圈时反超，最终以7分56秒910的成绩夺冠。俄罗斯的鲁斯兰·扎哈罗夫和波兰的兹比格涅夫·布罗德卡分别摘得银牌和铜牌。

中国选手哈那哈提·木哈买提和阿勒玛斯·卡汉拜均没能闯进决赛。

在女子团体追逐A组比赛中，金牌由加拿大队获得，日本队和荷兰队分获银牌和铜牌。李奇时、韩梅和殷琦组成的中国队以3分06秒49排在第4位，但遗憾被判犯规，成绩作废。

在波兰之后，新赛季世界杯将分别在挪威斯塔万格、美国盐湖城和加拿大卡尔加里进行。