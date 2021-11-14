速滑世界杯波兰站第三日比赛回顾：荷兰队再夺三金

新滨达也斩获500米金牌

继本周五首场男子500米比赛中不敌创造了场地纪录的中国选手高亭宇位列亚军后，日本选手新滨达也在周日的第二场男子500米比赛中夺冠，成绩为34秒67。本场比赛中，2018年平昌冬奥会季军得主高亭宇在滑行过程中节奏出现问题，最终以34秒93的成绩完赛，名列第八。2020年世锦赛冠军得主洛朗·迪布勒伊34秒73位列第二（周五首场比赛位列第三），另一位日本选手，21岁的森重航获得季军，成绩为34秒75（本周五首场比赛中排名第11位）。

亚军迪布勒伊赛后接受ISU官网采访时对于今天的结果表示满意，他说道：“希望下周能够更进一步。今天的成绩和上次相比慢了一点，新滨达也再次击败了我，高亭宇在第一个弯道时出现了失误。我对今天的表现感到满意。我的1000米表现也不错（位列第五），所以这个周末对我来说还是非常开心的。周五比赛中我有失误，今天也一样，想要做到完美太难了。比赛开始前我就一再提醒自己，即使犯错依然有可能取得不错的结果，而不是逼自己必须要有完美表现才行。”

荷兰选手横扫男子1000米领奖台

在周日海因·奥特斯佩尔踏上男子1000米赛场之前，荷兰男子速滑队在本届赛事中仅仅斩获1枚奖牌（帕特里克·鲁斯特赢得男子5000米铜牌）。

今天的比赛中，33岁的奥特斯佩尔强势滑出1分08秒676的成绩，打破了此前由俄罗斯选手帕维尔·库里日尼科夫保持的1分09秒23的场地纪录，夺得冠军。

赛后接受ISU采访时，奥特斯佩尔表示：“我非常期待这场比赛，因为我的训练状态非常好。在荷兰国家锦标赛中我的成绩不错。世界杯对于观察对手的状态和实力非常重要。很开心今天我赢得了比赛的胜利。”

荷兰选手托马斯·克罗尔和2018年平昌冬奥会2金得主克耶尔德·努伊斯分别获得银牌和铜牌，成绩分别为1分08秒69和1分08秒83。

荷兰队斩获团体追逐冠军

男子团体追逐比赛中，由马塞尔·博斯克、斯文·克拉默以及罗伊斯特组成的荷兰队以3分44秒56的成绩领先第二名加拿大队1.19秒夺冠。日本队3分45秒81收获铜牌。

罗伊斯特赛后开心的表示：“我们组队已久，今天我们很好的完成了任务。夺冠固然开心，看到我们仍有进步空间同样是好事。”

高木美帆夺得女子1500米金牌

由于新冠疫情缺席去年全年比赛的日本名将、2018年平昌冬奥会女子1500米银牌得主高木美帆新赛季归来取得开门红。周日的女子1500米比赛中，她以1分56秒的成绩夺得冠军，同时也将同组出场对手伊丽恩·伍斯特在2019年创造的场地纪录提升了0.62秒。本届赛事女子1000米冠军美国选手布列塔尼·鲍1分56秒60位居亚军、哈萨克斯坦选手娜杰日达·莫罗佐娃获得铜牌，成绩为1分56秒93。

昨天1000米比赛中不敌美国选手布列塔尼·鲍屈居亚军的高木美帆赛后表示：“很开心能够再次参加国际比赛。今天能够登上最高领奖台太棒了。希望在北京冬奥会前能够一直延续这样的好状态。”

对于今天击败同组劲敌伊丽恩·伍斯特，高木认为：“这并不能代表本赛季的走向。我觉得今天荷兰选手没有展现出最佳水准。不过接下来，我还是会专注于自己的表现。”

手握11枚冬奥会奖牌（5金5银1铜）的女子速滑传奇名将伍斯特以1分57秒28位列第四，虽然成绩不理想，但是她本人并没有太过担心：“我来这里是奔着奖牌来的，能够夺得金牌当然更好。想法是一件事，具体实践则是另一件事。从技术方面来看，本周我的表现不是很好。我想的有点多了，所以今天（失利）没有借口。”

“我依然对自己充满信心，我会朝着正确的方向努力，希望下周我能够斩获金牌。”

伊雷妮·斯豪滕摘得女子集体出发桂冠

平昌冬奥会铜牌得主，两届世锦赛集体出发冠军、荷兰人伊雷妮·斯豪滕继周五赢得3000米金牌之后，在周日再添一枚集体出发金牌。

29岁的斯豪滕在队友马里杰克·格鲁内沃德的掩护下最后一圈占据领先位置，最后冲刺阶段，她没有给加拿大选手艾瓦尼·布伦丁以及意大利选手弗朗西斯卡·劳洛勃丽吉达任何机会，以8分25秒21的成绩夺冠，布伦丁（8分25秒49）和劳洛勃丽吉达（8分25秒65）分列亚、季军。

在波兰之后，新赛季世界杯将分别在挪威斯塔万格、美国盐湖城和加拿大卡尔加里进行。