速滑世界杯波兰站首日比赛回顾：高亭宇500米折桂

在波兰马佐夫舍地区的托马舒夫洛多瓦竞技场进行的速度滑冰世界杯波兰站首日比赛中，率先进行的是女子500米的比赛。作为滑冰最短距离的比赛，500米的争夺也最激烈。俄罗斯世界冠军安吉丽娜·戈利科娃和加拿大的马沙·胡迪在前100米时速度很快，但很快被美国选手艾文·杰克逊超过。最终杰克逊以37秒61摘得金牌，日本名将小平奈绪以37秒74获得银牌，俄罗斯选手奥尔加·法特库林娜获得铜牌。戈利科娃最终只排在了第四位。

两位中国选手金京珠和田芮宁分别排在了第6和第7。

杰克逊在平昌冬奥会时的成绩是第24名，同时由于眼部受伤，她错过了上个赛季的国际比赛，因此她对自己获胜也倍感意外。而此次夺冠，也让她对于2022北京冬奥会有了不同的期待。“这仅仅是这个赛季的开始，任何人都可能获胜，当然，我是奔着顶峰去的”，杰克逊说。

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男子500米比赛共分了10组进行，中国选手高亭宇在第八组出场，与他同组的是俄罗斯选手维克托・穆斯塔科夫。在前100中，高亭宇就非常强势，滑出了9秒32。他将领先优势保持到了最后，在进入400米后，单圈速度达到24秒94，最终以34秒265的成绩夺冠，并刷新了场地纪录，这也是他个人首枚世界杯金牌。

日本选手新滨立也、加拿大选手杜布瑞尔分别以34秒546和34秒687的成绩获得银牌和铜牌。而此次比赛的前十名选手成绩都在34秒左右。世界纪录保持者、俄罗斯选手帕维尔・库里尼日科夫爆冷无缘奖牌。

在2018年平昌冬奥会上，高亭宇曾获得了男子500米铜牌，成为第一个拿到冬奥会速滑奖牌的中国选手。本赛季，高亭宇的状态一直都不错，在9月份还滑出了33秒83的成绩，不仅打破了全国纪录，也是本赛季男子500米世界最好成绩。而这次世界杯上，高亭宇旗开得胜，也为他增添了更多信心。他表示，北京2022冬奥会的目标，就是最终站在领奖台上。

"所有滑500米的运动员的水平都差不多，"他说："胜利也再次激励我付出更多的努力"。

在稍后进行的女子3000米和男子5000米比赛中，冠军分别由荷兰的艾琳·舒顿和瑞典的尼尔斯·范德波尔获得。

在波兰之后，新赛季世界杯将分别在挪威斯塔万格、美国盐湖城和加拿大卡尔加里进行。